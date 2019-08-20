EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  948  19
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (2066) пожежа (1758) Чорний Вадим (1)

 Суд заарештував на два місяці власника згорілого одеського готелю Чорного

У Київському районному суді Одеси відбулося засідання, на якому було обрано запобіжний захід власнику згорілого готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

"Суддя Вадим Іванчук ухвалив рішення: 60 діб арешту без права внесення застави. Пропозицію про взяття на поруки відхилили", - повідомляє видання.

"Клопотання старшого слідчого ... про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Чорного задовольнити. Обрати стосовно підозрюваного Вадима Львовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб", - зачитав рішення суддя.

В ході засідання рабин Авроом Вольф заявив, що готовий взяти бізнесмена на поруки.

Разом з тим, прокурор на засіданні суду заявив, що під час обшуку у бізнесмена було знайдено ксерокопію американського паспорта на ім'я Чорного В. Л. Оригінал не знайшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов заявив, що власник згорілого в Одесі готелю Чорний не хоче платити постраждалим. Бізнесмен це заперечує

Захист, зі свого боку, заявив, що прокуратура не надала жодних доказів провини Чорного. Крім того, за даними адвокатів Чорний є власником тільки першого поверху будівлі, а пожежа була на другому, де власник інша людина.

Сам Чорний заявив, що тікати не збирається.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143832
 
 
 Топ коментарі
 
и без оснований для ареста
 показати весь коментар
 
надеюсь, камера у него будет такая же, как и номера в том клоповнике - 4,6 м.кв и без окна!!!!
 показати весь коментар
 
А его вина уже доказана..?? Арестовать собственника недвижимости...это все одно что арестовать собственника авто после аварии...когда за рулем был другой человек....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це просто диво .... що без застави і без порук...
 показати весь коментар
 
 
Та сейчас! Может, у него и крылья с нимбом есть?
 показати весь коментар
 
 
а на суде его анатомия рассматривалась ?
 показати весь коментар
 
надеюсь, камера у него будет такая же, как и номера в том клоповнике - 4,6 м.кв и без окна!!!!
 показати весь коментар
 
 
А в те номера людей насильно заселяли...или они добровольно заселялись..?? И кто им мешал оплатить номер с окном...в два раза дороже....или номер в пятизвездночном отеле...в 50 раз дороже???
 показати весь коментар
 
 
Он должен сам проситься в камеру чтобы спасти свою шкуру, родственников у погибших много... Наверное надеялся эвакуироваться в штаты.
 показати весь коментар
 
А его вина уже доказана..?? Арестовать собственника недвижимости...это все одно что арестовать собственника авто после аварии...когда за рулем был другой человек....
 показати весь коментар
 
 
А автомобиль был ... как бы это сказать.... стандартный, заводской? Или это было убоище без окон и фар, с одной дверью для водителя и тремя разными колесами?
 показати весь коментар
 
 
есть факты, что без фар ?

там даже сигнал о пожаре поступил на пульт охраны, значит система работала
 показати весь коментар
 
 
Позволю себе цитату с другого ресурса:

"....Вы что-нибудь когда-нибудь слышали про стандарты и нормы в строительстве (СНиП) ?
Это такие толстые книги, в которых расписано все: какой ширины должен быть коридор в гостинице, на какой высоте должен быть край толчка в сортире, ширина дверных полотен в гостиницах, площадь минимального гостиничного номера даже в ТАКОМ гадюшнике..... На досуге почитайте хотя бы обзирательно.... Так вот, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ГОСТИНИЦЕ НА 300 НОМЕРОВ ШИРИНА КОРИДОРА 1 МЕТР 20 САНТИМЕТРОВ!!!
И номер не может быть меньше 14 метров квадратных по площади. И гостиница должна быть зарегистрирована в реестре как гостиница, А НЕ КАК СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ...
Хотя что я пытаюсь доказать.... Как сказал один проектант-строитель: "Это ж для терпил! Нормальный человек на входе, увидя этот пи...ец - развернётся и уйдет, ХОТЯ БЫ ИЗ ЧУВСТВА САМОСОХРАНЕНИЯ!"
 показати весь коментар
 
 
а ты знаешь, что у нас до сих пор СНиПы, которые переписываются с 60-х годов прошлого века и расчитаны на средний рост мужчины 166 см при том, что средний рост мужчины сейчас 178 см ?
 показати весь коментар
 
Ну.. коридор сделали по размеру смотровой ямы для трамваев, чтобы долго не ломать голову.... вот кто все эти документы и разрешения подписывал...
 показати весь коментар
 
Зебобик дал команду...прокуратура быренько слепила дело..а .суд арестовал.. и зебебоки будут тут блеять о том что суды и прокуратура это все до сих пор Петино...??
 показати весь коментар
 
Правовое такое зеленое государство при зебобике получается.....очень правовое.....все по команде....
 показати весь коментар
 
Сам пишешь, сам отвечаешь.... "..сам пью, сам гуляю, сам стелюся сам лягаю."
 показати весь коментар
 
 
Поспешу огорчить оптимистов: это политическая расправа, а не акт справедливости. Потому что те, кто обвиняет и судит Черного, такие же виновники этих смертей. И они должны идти вслед за ним, но...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору