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 Суспільство
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Все про:конкурс (485) Росія (19411) шоу-бізнес (48) Опасасюк (1)

 Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ

Дует Anna Maria, учасниці якого під час національного відбору на "Євробачення" не змогли відповісти на запитання "Чий Крим?", представить Україну на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Instagram-аккаунт Eurovision.ua.

"Дует Anna Maria представлятиме Україну на музичному конкурсі "Нова хвиля", який пройде з 24 серпня в Росії", - сказано в повідомленні.

Користувачі мережі розкритикували дівчат за намір вирушити в РФ.

"Я не хочу, щоб моя країна брала участь у конкурсі на території країни, яка вбиває наших людей! Сором і ганьба тим, хто не розуміє цього!", "Вони зрадниці. Їх взагалі треба вигнати нах** з України. Їм тут не місце", "Це якась гидота, що ці ДЄВОЧКИ хочуть Україну представляти. Хто цих запропонував? Самі себе ?! І що в Сочі забули? Якась маячня", - пишуть коментатори.

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Співачки пояснюють участь у "Новій хвилі" бажанням гідно представити там нашу країну.

"Всього приїхали учасники з 13 країн - Італія, Куба, Азербайджан, Вірменія, Росія, Албанія, Латвія, США, Молдова, Іспанія... Ми хочемо показати, що Україна - найкраща!" - написали вони на своїй сторінці в Instagram.

Сестри Опанасюк стверджують, що після відбору на "Євробачення" їм писали люди з різних країн з питанням про те, де можна ознайомитися з їхньою творчістю.

"Конкурс "Нова хвиля" транслюється на багато країн, а через супутник - майже на всю планету. Ось ми хочемо для людей планети Земля показати свою музику. Достойно представити країну. Бере участь близько 13 країн, і ми вважаємо, що неправильно, якщо Україна, де найщиріші пісні і найкращі голоси, не буде представлена​​", - додали вони.

Нагадаємо, дует Anna Maria складається з сестер Анни та Марії Опанасюк. Їхні батьки проживають в окупованому Росією Криму. Мати - Лариса Опанасюк, обіймає посаду віце-прем'єра окупаційного уряду і нагороджена медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму". Батько - Олександр Опанасюк у 2014 році перейшов на службу РФ і був призначений окупаційною владою "суддею Верховного суду Криму". З 2016 він пішов на пенсію.

В Україні подружжя Опанасюків є фігурантами кримінальних проваджень про держзраду і бази "Миротворець". Але обоє недоступні органам слідства, оскільки живуть в окупованому Криму.

22 лютого 2019 року Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти на запитання журналіста Романа Скрипіна про те, кому належить Крим - Україні чи Росії. Після цього один із телеглядачів обматюкав їх у прямому ефірі.

24 лютого Член журі Національного відбору Євробачення-2019, співачка Джамала зі сльозами на очах пояснила дуету ANNA MARIA, що Крим є окупованою територією України. "Ми не порушували українських законів, ми не давали концертів у Росії. Ми любимо Україну", - запевнили тоді співачки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143830
 
 
 Топ коментарі
 
В один конец... И кто их уполномочил представлять Украину?
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судя по фото - это скорее братья-трансвеститы Anton & Mario.......
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Комитетет евроинтеграции уже сократили. Скоро создадут комитет интеграции в таеженный союз. Зебилы будут не против, им скажут, что так отомстят Порошенко.
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В один конец... И кто их уполномочил представлять Украину?
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ЗЕ команда уполномочила их для налаживания отношений с братской Россией Скандальные сестры Опанасюк из дуэта Anna Maria поедут представлять Украину на конкурс "Новая Волна" в РФ - Цензор.НЕТ 1230
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Фильмы и концерты ЗЕ крутят на россии без всяких запретов. Эти два старушки тоже решили устроить бизнес на крови.
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Это точно. Самим торговать с агрессором и зарабатывать на этом деньги, а другим говорить, что это плохо. Слов нет.
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конечно, ты прав, твоя иСССтерика уже вСССех доСССтала тут
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судя по фото - это скорее братья-трансвеститы Anton & Mario.......
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Комитетет евроинтеграции уже сократили. Скоро создадут комитет интеграции в таеженный союз. Зебилы будут не против, им скажут, что так отомстят Порошенко.
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З кожним днем вас буде все менше і менше, аж поки не залишиться жменька найбільш упоротих. Скандальные сестры Опанасюк из дуэта Anna Maria поедут представлять Украину на конкурс "Новая Волна" в РФ - Цензор.НЕТ 6165
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Так, з сойоббіками так і відбувається.
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Это не пинг-понг, вы пропустили мячик. Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ - Цензор.НЕТ 2238
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Что пукнул в лужу.?? Бывает....с зебобиками так довольно часто это происходит....так что ты не расстраивайся.... Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ - Цензор.НЕТ 691
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ЗЕбил под левым флажком вали на ПаРашку дикоазиатское быдло.
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Да половины уже на форуме нет.....из тез кто тут жопу рвал за зебобика перед выборами...стыдно уже признать даже самим себе что за зебобика агитировали...остались особо упоротые....
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1. ПРОСТО ЗАБИЛИ НА СОЕВЫХ *********
2. "ВАШИХ" ИСТЕРИЧЕК И ТОГО МЕНЬШЕ. ОСТАЛИСЬ ОСОБО УПОРОТЫЕ ДыБИЛЫ ВРОДЕ ТЕБЯ
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Ну так откройте заочные дела против их родителей и тоскайте по судам как свидетелей... сами ведем себя как идиоты, а всякое говно троллит нас.....
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Особенно эпично было когда приезжал Сиярто - провел по губам Климкину, а тот сглотнул и сделал вид шо так и надо
а кто таких уважать то будет? троллят ибо могут и знают что ниче не будет
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И чем провел? Или главное написать - а зебилы схавают?
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Он же козлов , что он мог ещё написать?
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В нас люди ******* помийну музику слухати.В цьому можна переконатися,наприклад зайти в генделик.
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Життя дуже коротке, щоб слухати російську попсу.
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Oljik Однак в нас слухають,як москальську,та і українську.
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Подивлюсь трохи на цей конкурс,
Тільки заради того щоб побачити хворого мафіозі Крутого.
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Мені бажано щоб у пеклі він не дуже смердів.
Я піклуюсь за здоров'я свої хлопців Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ - Цензор.НЕТ 3702 .
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Якісь азійсько-кацапські, жидівські чи ляські прізвища. Чи жабоїдські. о'Пан-Асюк. Тому й зрадники.
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Какое название юрлица,которое организовывает их отправку на этот конкурс?!
В ДНР не хотят Украину представить?
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за поребрик - с чемоданчиками, представляйте и дальше, за уралом и на чукотке
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Гражданство OFF, и на бочку с порохом, пусть попоют.
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Какие же они несимпатичные( У них на лицах "написано" что-то нехорошее.
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Таких у серодньовіччі спалювали на вогнищах! Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ - Цензор.НЕТ 8568
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вот так, коцапы херачат по нам и вооружают боевиков, а эти ездят их развлекать, как и сериал сваты
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"Скандальные сестры Опанасюк из дуэта Anna Maria поедут представлять Украину на конкурс "Новая Волна" в РФ" - зачем так много уделять внимания этим курицам, гораздо проще, лишить их гражданства. оставить вид на жительство и потерять их с языка.
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Не, лишить права выступать на сцене в Украине.
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так кто их послал?..и правильно ли они поняли...посыл и направление? ))))
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Это их выбор, но если они едут как официальные представители страны, тогда у меня вопрос к властям этой страны, - " К врагу с развлечениями?" Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ - Цензор.НЕТ 5675
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Самое страшное для этих ************ забвение. Цензор, ну на хрена этих двух ватных курв пиарить. Я понимаю. что это интересно быдлу, которые ходят на их концерты. Но уверен, что судя по коментах таких на форумах нет. Или может я не прав.
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вот интересно, как их там будут представлять, объявлять ведущие, Украина Крым или как?
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ага, поехали представлять Украину... из крыма.
самому уже интересна...
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хай їдуть і не повертаються - в зрадників немає Батьківщини !
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Пюрко в дупи і хай летять. Головно, щоб не верталися, бо тут у нас і так вати задохолєри.
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Это типа Любовь Орлова в августе 1942 г. поехала представлять СССР на конкурс в Берлин. Кстати, ту войну тоже развязали политики и наживались на ней.
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Вопрос только один : кто оплатит их вояж?
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вапрос. эти две подорвы с крыма поедут представлять Украину? на этой никуйовой волне крым считают Украиной...?

шо-то я этих кацапов совсем не пойму....

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Эээ.. Пусть лично себя представляют, ок?
Сколько можно свои хотелки и интересы прикрывать заботой о престиже страны?
Приняли решение ехать - езжайте уже на х.., продвигайте свое творчество и пр. но Украину сюда хоть не лепите.
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ЗЕбилы хохлы малороссы поймут и простят, им самим ещё новую серию сватов по Г+Г смотреть...
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Зачем вообще нужно на том конкурсе у оккупантов представлять кому то Украину?
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Конкурс "Новая волна" транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету. -- ВОПРОС НЕ В ТОМ, НАСКОЛЬКО ШИРОКО ТРАНСЛИРУЕТСЯ, А В ТОМ, СКОЛЬКО КАЛЕК ЭТО СМОТРЯТ.
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У родаков деньги есть, а курицы хотят хоть какой-то известности. Хай её получают, но не за счёт Украины.
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Два голоса в одну октаву и "достойно представить страну"? Можете объяснить каким образом? Уж точно не пением.
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А кто уполномочил эти два "таланта" представлять Украину в стране, которая напала на наш народ и каждый день убивает и кто несет ответственность или это самодеятельность, но должен же кто-то остановить эту вахканалию с выступлением "звезд" крымнаша.
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всем "патриотам" предлагаю перекрыть себе газпромовский "словацкий" газ у себя на кухне.
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ВОПРОС ДЕБИЛАМ НА СМЕКАЛКУ: ДНЕПР ТЕЧЕТ ПО ТЕРРИТОРИИ 3Х СТРАН - ЧЬЯ ВОДА?
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вопрос не к месту. сам себе ответь, дебил.
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ВОТ ИМЕННО К МЕСТУ, ДЕБИЛ.
А ЕЩЕ Я ТЕБЕ НАПОМНЮ, ЧТО ВАШ ВОНЮЧИЙ ГАЗПРОМ ПОКУПАЕТ ПОЧТИ ВЕСЬ ГАЗ У ТУРКМЕНИСТАНА И ПРОДАЕТ КАК СВОЙ.
ТАК ШО ЗАТКНИСЬ СО СВОИМ "газпромовский "словацкий" газ" И ИСЧЕЗНИ.
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больше шрифт найди. я не дебил. ты - дебил. доводы твои дебильные. поэтому не я, а ты заткнись со своим туркменским газам и исчезни. ты дебил, под женским ником.
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Мордва, всю ту воду що тече Дніпром Україна постачає на окупований Донбас. ВСЮ.
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ТА ЛАДНО. ЧЕРНОЕ МОРЕ УЖЕ ВЫСОХЛО? В НАШЕМ ЗАПОРОЖЬЕ УЖЕ ВОДЫ НЕМА? Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ - Цензор.НЕТ 1508

ОТ ЭТО НОВОСТИ.
В СПАМ
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ОТО І ПИЙТЕ ЧОРНЕ МОРЕ, А УКРАЇНСЬКОЇ ВОДИ НА КРИМІ НЕ БУДЕ.
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ХМ. ТАК И Я ЗА ЭТО.
ВИДИМО, ТЫ ОЧЕРЕДНОЙ СОЕВЫЙ ДыБИЛ, КОТОРЫЙ НЕ ЧИТАЕТ ВЕСЬ ТРЕД СНАЧАЛА И ПОТОМУ НЕ ПОНИМАЕТ КТО ЗА КОГО В ДИСКУССИИ.
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А что других тварей нет? Запретите этим животным представлять Украину. Эти два существа на простой вопрос "Крым- это Украина?" Начали блеять вообще что-то левое.
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