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 Політика України
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Все про:ВР (5337) євроінтеграція (170) комітет (189) Климпуш-Цинцадзе (294)

 "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе. ДОКУМЕНТ

Віце-прем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, обрана народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила подив через пропозицій партії "Слуга народу" за кількістю народних депутатів у комітетах, зокрема в комітеті з євроінтеграції.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чергове "нововведення" від партії, яка вже за тиждень займе більшість депутатських крісел у Верховній Раді, а також у її президії та комітетах. Успіх на виборах та бажання повної та беззаперечної влади приводять до все нових і нових несподіваних "ініціатив". Цього разу "Слуги" вирішили на свій розсуд регулювати кількість депутатів в комітетах Ради. Знехтувавши спільним рішенням щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуте на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобільшості вирішило, що, наприклад, в комітеті з євроінтерації має бути не менше, а НЕ БІЛЬШЕ, ніж сім (!) людей, водночас в комітеті, що опікуватиметься цифровою трансформацією, має працювати двадцять депутатів", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

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"Це питання не лише порушення основ демократії та етики, а, в першу чергу, ігнорування обраних українським народом і підтверджених новими керівниками пріоритетів. Нагадаю, євроінтеграція - це не "міжнародні вояжі", не урочисті фото з очільниками ЄС, а, перш за все, довга, копітка і марудна робота у всіх сферах життя країни - від транспорту, митниці та енергетики до захисту авторських прав та зміни трудового законодавства. Саме від профільного комітету залежить, як швидко та наскільки якісно Рада розглядатиме євроінтеграційні законопроекти, на які так чекають українці. Нам треба не лише зберегти євроінтеграційний поступ, а і пришвидшити його. Саме це обіцяло керівництво "Слуги народу" європейським посадовцям. Але то обіцянки. А от такі конкретні речі, як обмеження кількості депутатів в комітетах, і безпосередньо обмеження сімома особами комітету, відповідального за наближення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, свідчать зовсім про інші наміри", - додала вона.

Слуга народу обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе 01
Слуга народу обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143829
 
   
 Топ коментарі
 
При порошеко много чего небыло. Сепары многие сидели, хоть и не все, и разного рода говно типо портнова и коломойскго боялось вернуться в Украину. Я уже молчу про то, что при Порошенко во внешней политике с Украиной считались, не то что сейчас, даже особого внимания на клоуна не обращают.
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Зачем зебилам евроинтеграция? Таежний саюз заждался...
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Зе сопля сдает Украину в прямом эфире по всем направлениям, а ты все кричишь про порошенко....
Не надоело?
Или думаешь тебе в рашке будет лучше?
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При Порошенку такого не було!! При Порошенку місця всім хватало!! Верніть нам Порошенку!!
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При порошеко много чего небыло. Сепары многие сидели, хоть и не все, и разного рода говно типо портнова и коломойскго боялось вернуться в Украину. Я уже молчу про то, что при Порошенко во внешней политике с Украиной считались, не то что сейчас, даже особого внимания на клоуна не обращают.
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А медведчук і ахметка як сиділи?? Розкажи но глист із параші нам!!!
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Зебил, ты бы молчал про парашу. Потому что вся вата голосовала так же, как и ты. Спорить с этим будешь, что вся вата была за клоуна? Что касаетсья ахметова с медведчуком - так они что, сейчас сидят или есть предпосылки к тому, что сядут? Но вот класом поменьше - типо ефремова - сидели. А сейчас - наоборот - выходят.
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Средний уровень IQ депутатов от "СН" проходивших обучение в Трускавце - 92.
Для нажимания по команде 3 кнопок должно хватить.


17.08.2019 г.
Наш президент Вова умудрился на грабли наступить дважды. А потом,очевидно и сел на них. Талант. В свое время Вова хотел запустить свои коготочки в золотовалютный резерв. Мы писали об этом в сообщении от 22.07.2019 г. Тогда НБУ мягко намекнуло Вове, пристав ему выписку из меvорандума с МВФ с подчеркнутой цитатой "...незалежна монетарна політика Національного Банку України є основним чинником співпраці України з МВФ". Но Вова не успокоился и решил сместить главу НБУ возбудив против него явно дутое дело руками своих подельников. На этот раз НБУ не стало тратиnь бумагу и врезало со звоном по структурам Коломойского. Они то знают где уязвимое место Вовы.
Но Вову в детстве не учили быстро говорить волшебные слова "Дядя, извините засранца..." Вова замешкался размышляя о захвате вселенной и НБУ пошло громить наблюдательные советы государственных банков, вышвыривая оттуда всех даже условно связанных с теми, кто даже условно связан с Вовой и К. При том МВФ, **** и ВБ поддержали действия Нацбанка.
Нам всегда нравилось умение вовиной команды довести случайный укол иголочкой до уровня сепсиса. Правильной дорогой идете !
20.08.2019 г.

После того, как НБУ прошелся катком по всех сомнительных личностях в правлениях госбанков в "слугах народа" завизжали о необходимости разделить функции НБУ и отобрать у них функции надзора за банками. Отдадите надзор Коломойскому?

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Зе сопля сдает Украину в прямом эфире по всем направлениям, а ты все кричишь про порошенко....
Не надоело?
Или думаешь тебе в рашке будет лучше?
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А тобі ольгінська сопля з параші видно хто що здає??
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Своего начальника портнова когда будешь цитировать?
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Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников.
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Каждый вечер вечер наступает вдруг,
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -

Ще не вмерла України ні слава ні воля....
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Зачем зебилам евроинтеграция? Таежний саюз заждался...
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Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU·2 ч

Нетаньяху отримав від нашого Зебіла все, що хотів: визнання Єрусалиму + пенсії для вихідців з України, не тільки не давши нічого конкретного взамін, але і сочно плюнувши в коровай. Дурачка будуть розводити всі кому не лінь. Так буде і з ******, ЄС, Угорщинами, Польщами і т.д



Николай Керенский @nikolakerensky·1 ч

Макрон зовет пыню в г8. На параде нет приглашенных натовцев. Тема Украины практически полностью вычеркнута из международного инфополя. Напомню что прямая обязанность президента-внешняя политика. Зебил не выполняет свои функции.



Колбаса по 2.20 @Prostibozenka·6 мин

Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить Израильских пенсионеров
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Петики, реально, вам пора сваливать отсюда. Разве это жизнь?
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Порох тут не причём. Он сам встречался с Нетаньяху в 18 году и эта встреча, равно как и ратификация пенсионного договора и СЭЗ уже тогда обговоривались. Не понимаю, почему всех антизеленских ботов обязательно с Порохом ассоциировать. Как будто у Зелени нет больше никакой оппозиции. А может и правда нет? Вас так учат, что ли?
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Дякули це не пєтіки це ольгінський гавноботи які роздувають ворожнечу... Те саме буде і після зеленського
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Скорее всего, Вы правы. Точнее, деньги для петиков - из-за поребрика.
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Видишь ли зебил, на ботах как раз был пойман именно клоун. Который их именно набирал через свой сайт и призывал подрабатывать ботом и писать коменты там, где надо.
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"дуже дякую" - орёт шмаркля, когда не знает что ответить на простые вопросы.. И орёт постоянно "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3509
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Підкацапникам євроінтеграція не потрібна.
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Комиссия - это не то место, где количество переходит в качество.
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Зачем ЗЕ Евроинтеграция ? Там же даже их "исскуство" никто не принимает "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2912 "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 451
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А навіщо він цей комітет, взагалі потрібен?
В ЄС нас все рівно не збираються приймати.
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Экономика первична.
Рынок новомалороссов, захвативших власть, находится не на западе, а на востоке. Кому нужны их "Сваты" в Бельгии ?
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Портнов с Бужанским стараются - зебилы аплодируют!
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Скоро появится комитет по любви к рАсее. Все слуги с ваЗЕлином займут места в этой клоаке.
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Любит тетка Европу... Я сам ее (Европу) люблю. Есть за что. Понравилась кататься за государственный, то есть за наш счет...
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Все правильно. Україну, вірніше її багатства потрібно трансформувати у цифру.
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пора уже создавать Комитет по интеграции малороссов в русский мир
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Зачем дублировать функции Верховной рады нового созыва?
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Самое обидное, что %60 из избирателей ЗЕ не интересуются ни страной ни политикой ни войной. Ложили они на страну.
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Эта болезнь лечится только пустым холодильником.
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Такая синекура обломилась. Жаль Цицькадзе, как назвал ее Ляшко.
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>Такая синекура обломилась.


Береги эту фразу. Будешь выдавать её порционно каждому кого встретишь с бесполезным биометрическим паспортом после отмены безвиза. "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6097
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ну шта зетаварисчи малароси "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3049 гатови в тайожнай саюз ?
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ответь - 1) - учился ли ты в какой-нибудь школе?
2) - тебя выписали с дурки или еще держат ?
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Комитет будет работать на Украину , нормальньій ход .
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Я уверен что если еще ликвидируют должность вице-премьера по евроинтеграции, то все только выиграют. Дармоедов была куча и Россию в ОБСЕ вернули. В США исполнением внешней политики занимается только госсекретарь, и проблем нет.
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ХАХАХАХАХ РЖЕМ В ГОЛОС.

"Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 500
А: - Дай им комитет по интеграции???
Б: - А может им погоны генеральские на плечи повесить?
Б: - Обойдутся
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Своим депутатам не верят, командыЗе не хватает.
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любит женщина за наш счет по Европе разъезжать ... командировочные хорошие , суточные .. фуршеты опять же ....ее б воля она и родню с собой тягала ... а тут облом ... Лесик гончаренко тоже в трауре .., не попадет в комитет и прощай Европа за казенный счет .., а так было весело ...
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Прощай безвиз для кретинов голосовавших за Квартал-95
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безвиз хотели отменить за отзыв закона о незаконном обогащении .., и было бы правильно лишить безвиза 8 процентов тупых ушлепков
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Анализы глаза ещё не выедают?

Не 70, а 50, не раз, а тысяч, и не уменьшить, а поднять.
Узеленские опять на@бали свой дебильный электорат
"Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 490
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