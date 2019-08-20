 "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе. ДОКУМЕНТ

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Чергове "нововведення" від партії, яка вже за тиждень займе більшість депутатських крісел у Верховній Раді, а також у її президії та комітетах. Успіх на виборах та бажання повної та беззаперечної влади приводять до все нових і нових несподіваних "ініціатив". Цього разу "Слуги" вирішили на свій розсуд регулювати кількість депутатів в комітетах Ради. Знехтувавши спільним рішенням щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуте на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобільшості вирішило, що, наприклад, в комітеті з євроінтерації має бути не менше, а НЕ БІЛЬШЕ, ніж сім (!) людей, водночас в комітеті, що опікуватиметься цифровою трансформацією, має працювати двадцять депутатів", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

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"Це питання не лише порушення основ демократії та етики, а, в першу чергу, ігнорування обраних українським народом і підтверджених новими керівниками пріоритетів. Нагадаю, євроінтеграція - це не "міжнародні вояжі", не урочисті фото з очільниками ЄС, а, перш за все, довга, копітка і марудна робота у всіх сферах життя країни - від транспорту, митниці та енергетики до захисту авторських прав та зміни трудового законодавства. Саме від профільного комітету залежить, як швидко та наскільки якісно Рада розглядатиме євроінтеграційні законопроекти, на які так чекають українці. Нам треба не лише зберегти євроінтеграційний поступ, а і пришвидшити його. Саме це обіцяло керівництво "Слуги народу" європейським посадовцям. Але то обіцянки. А от такі конкретні речі, як обмеження кількості депутатів в комітетах, і безпосередньо обмеження сімома особами комітету, відповідального за наближення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, свідчать зовсім про інші наміри", - додала вона.



