 "Слуга народу" обмежив чисельність комітету ВР з євроінтеграції 7 нардепами, - Климпуш-Цинцадзе. ДОКУМЕНТ

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Чергове "нововведення" від партії, яка вже за тиждень займе більшість депутатських крісел у Верховній Раді, а також у її президії та комітетах. Успіх на виборах та бажання повної та беззаперечної влади приводять до все нових і нових несподіваних "ініціатив". Цього разу "Слуги" вирішили на свій розсуд регулювати кількість депутатів в комітетах Ради. Знехтувавши спільним рішенням щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуте на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобільшості вирішило, що, наприклад, в комітеті з євроінтерації має бути не менше, а НЕ БІЛЬШЕ, ніж сім (!) людей, водночас в комітеті, що опікуватиметься цифровою трансформацією, має працювати двадцять депутатів", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.
"Це питання не лише порушення основ демократії та етики, а, в першу чергу, ігнорування обраних українським народом і підтверджених новими керівниками пріоритетів. Нагадаю, євроінтеграція - це не "міжнародні вояжі", не урочисті фото з очільниками ЄС, а, перш за все, довга, копітка і марудна робота у всіх сферах життя країни - від транспорту, митниці та енергетики до захисту авторських прав та зміни трудового законодавства. Саме від профільного комітету залежить, як швидко та наскільки якісно Рада розглядатиме євроінтеграційні законопроекти, на які так чекають українці. Нам треба не лише зберегти євроінтеграційний поступ, а і пришвидшити його. Саме це обіцяло керівництво "Слуги народу" європейським посадовцям. Але то обіцянки. А от такі конкретні речі, як обмеження кількості депутатів в комітетах, і безпосередньо обмеження сімома особами комітету, відповідального за наближення вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, свідчать зовсім про інші наміри", - додала вона.
Для нажимания по команде 3 кнопок должно хватить.
17.08.2019 г.
Наш президент Вова умудрился на грабли наступить дважды. А потом,очевидно и сел на них. Талант. В свое время Вова хотел запустить свои коготочки в золотовалютный резерв. Мы писали об этом в сообщении от 22.07.2019 г. Тогда НБУ мягко намекнуло Вове, пристав ему выписку из меvорандума с МВФ с подчеркнутой цитатой "...незалежна монетарна політика Національного Банку України є основним чинником співпраці України з МВФ". Но Вова не успокоился и решил сместить главу НБУ возбудив против него явно дутое дело руками своих подельников. На этот раз НБУ не стало тратиnь бумагу и врезало со звоном по структурам Коломойского. Они то знают где уязвимое место Вовы.
Но Вову в детстве не учили быстро говорить волшебные слова "Дядя, извините засранца..." Вова замешкался размышляя о захвате вселенной и НБУ пошло громить наблюдательные советы государственных банков, вышвыривая оттуда всех даже условно связанных с теми, кто даже условно связан с Вовой и К. При том МВФ, **** и ВБ поддержали действия Нацбанка.
Нам всегда нравилось умение вовиной команды довести случайный укол иголочкой до уровня сепсиса. Правильной дорогой идете !
20.08.2019 г.
После того, как НБУ прошелся катком по всех сомнительных личностях в правлениях госбанков в "слугах народа" завизжали о необходимости разделить функции НБУ и отобрать у них функции надзора за банками. Отдадите надзор Коломойскому?
Не надоело?
Или думаешь тебе в рашке будет лучше?
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Ще не вмерла України ні слава ні воля....
Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU·2 ч
Нетаньяху отримав від нашого Зебіла все, що хотів: визнання Єрусалиму + пенсії для вихідців з України, не тільки не давши нічого конкретного взамін, але і сочно плюнувши в коровай. Дурачка будуть розводити всі кому не лінь. Так буде і з ******, ЄС, Угорщинами, Польщами і т.д
Николай Керенский @nikolakerensky·1 ч
Макрон зовет пыню в г8. На параде нет приглашенных натовцев. Тема Украины практически полностью вычеркнута из международного инфополя. Напомню что прямая обязанность президента-внешняя политика. Зебил не выполняет свои функции.
Колбаса по 2.20 @Prostibozenka·6 мин
Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить Израильских пенсионеров
В ЄС нас все рівно не збираються приймати.
Рынок новомалороссов, захвативших власть, находится не на западе, а на востоке. Кому нужны их "Сваты" в Бельгии ?
Береги эту фразу. Будешь выдавать её порционно каждому кого встретишь с бесполезным биометрическим паспортом после отмены безвиза.
2) - тебя выписали с дурки или еще держат ?
А: - Дай им комитет по интеграции???
Б: - А может им погоны генеральские на плечи повесить?
Б: - Обойдутся
Не 70, а 50, не раз, а тысяч, и не уменьшить, а поднять.
Узеленские опять на@бали свой дебильный электорат