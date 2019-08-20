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 В "Лефортово" прийняли передачі для п'ятьох українських політв'язнів, - журналістка Івлєва. ДОКУМЕНТ

Адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва.

Івлєва розповіла, що всього передали п'ять передач.

"Сьогодні вранці з Льошею Боганцевим поїхали навмання в Лефортово, зібравши п'ять передачок. Всі передачі взяли", - повідомила вона.

У передачах: грудинка, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варений у вакуумі, горіхи.

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Івлєва також уточнила, що не знає точно чи перебувають у цьому СІЗО політв'язні, однак вона "не бачить сенсу брати передачі для людей, яких немає в наявності". "Все, що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів", - зазначає активістка.

В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 01

В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 02
В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 03
В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 04
В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 05
В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 06
В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 07
В Лефортово прийняли передачі для пятьох українських політвязнів, - журналістка Івлєва 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143827
 
   
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