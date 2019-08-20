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 Політика України
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Все про:суддя (971) Вовк Павло (54)

 Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк заявив про складання повноважень: "Я знявся з повноважень з 1 серпня"

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив про складання повноважень.

Про це він сказав під час засідання Вищої ради правосуддя, на яке було винесено питання його тимчасового відсторонення від правосуддя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Глава ВРП запитав Вовка, скільки справ він розглянув цього року. "Близько 50-60", - відповів суддя. За даними представників прокуратури, Вовк ухвалив 68 рішень.

На питання, чому так мало, суддя відповів: "У мене знижений коефіцієнт ... Не можу зараз сказати ... Зараз у відпустці. Я знявся з повноважень з 1 серпня, якщо не помиляюся".

"Я за власним бажанням зняв з себе повноваження голови суду", - повідомив Вовк РБК-Україна.

Також він додав, що йде у відпустку після складання повноважень.

Нового главу ОАСК поки не обрано. Виконувачем обов'язків голови суду призначено Володимира Келеберду.

Читайте також: Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143824
 
 
 Топ коментарі
 
Перетолмачиваю на обычный: я побыл решалой достаточно, чтобы заработать бабла, Гонтарева и Вовк меня уже ждут, пока-пока, всем цьомки, я вам потом на ФБ напишу))))
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шо значить склав повноваження? На який термін? Поки не порішають?
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На тих хто забезпечив жирний додаток до його пенсії.
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Тут Вовк, там Вовка, так и запутаться можно в новостях 😁
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Во всех кабинетах власти от главы любого района начиная и выше. И чем выше - тем более матерые.
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сколько вовка не корми, а у слона... (дамы, пардон)
сложился...чтоб не отвечать на неудобные вопросы ???
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какой изысканный слог..."снявся с полномочий" Глава Окружного админсуда Киева Вовк заявил о сложении полномочий: "Я снялся с полномочий с 1 августа" - Цензор.НЕТ 5968.аристокрад шоле?ну в смысле,обкрадает угрозой ареста
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думаю піде на пенсію, тільки це зветься довічне утримання (20-30 тищ у месяц)
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У судей пенсия равна окладу, так что скорее всего он будет получать 100-120тыс. в месяц. По сравнению с тем, что он может "наколядовать" сейчас, пользуясь служебным положением, это сущие гроши. Будет, как последний нищеброд, на пенсии ездить в Грецию и Хорватию, теперь Монако и Лазурный берег не для него.
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Перетолмачиваю на обычный: я побыл решалой достаточно, чтобы заработать бабла, Гонтарева и Вовк меня уже ждут, пока-пока, всем цьомки, я вам потом на ФБ напишу))))
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наївність. Новий Голова суду буде підзвітний Вовку тому, що він головний.
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Прокляті зебіли знищують порядну людину і гарного суддю!! При Порошенко такого не було!!
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Зебил, ВСП сформирован еще при Порохе.Зелупоголовые способны только на разрушение.
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Ґи, ґи, ти попав у десятку. Він таки зебіл, але пробував малюватися під Українця.
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Ус атклєілса. Українці пишуть при ПорошенкУ, а кацапські уроди - так як ти.
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Порошенко настільки великий, що його відмінки не стосуються.
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