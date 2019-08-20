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 Політика України
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Все про:хабар (2729) митниця (552) Нефьодов (75)

 Усі "посередники", які пропонують "вирішити питання" за гроші від мого імені, - аферисти, - Нефьодов

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов запевнив, що всі, хто в бізнес-колах називається його "посередником" і пропонує допомогти у вирішенні питань за гроші, є шахраями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час робочої зустрічі з бізнесом.

"Я не відчуваю політичного тиску. Я ні з ким не узгоджую своїх призначень, не обговорюю якихось конкретних особистостей. Немає жодних посередників, які представляються, що від мене. Хочу запевнити, що це аферисти", - сказав Нефьодов.

Керівник митниці нагадав, що раніше просив надсилати йому повідомлення, якщо на митницях співробітники вимагають гроші або поширюють інформацію про те, що головний митник вимагає хабар, або якщо людина прямо говорить про особисті домовленості з ним.

Нефьодов також зазначив, що з усіх отриманих повідомлень лише два були по суті справи - там були конкретні дані про зловживання та порушення.

Нагадаємо, раніше глава Державної митної служби Максим Нефьодов закликав громадян звертатися до нього безпосередньо в разі корупції на митниці: "Якщо у вас митниця вимагає хабаря - пишіть мені прямо у фейсбук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143821
 
 
 Топ коментарі
 
А звідкіля він їх всіх знає? Все "посредники", который предлагают "решить вопрос" за деньги от моего имени - аферисты, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9063
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***
- у тебя есть кто-нибудь знакомый в ментовке?
- конечно есть! Леха, дружбан мой.
- и что он там делает?
- та это...второй месяц в СИЗО кантуется.
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Ви читати вмієте? Хіба я написав, що хтось підійшов від Богдана? Я запитання поставив. Чи вам повилазило? ☺
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Не довіряю я різним "небритькам" та типам з косичками.
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дійсно, якщо без пики як сито і кучерів --то не людина.
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Сказав, як відрізав : "тим, хто від мого імені - не вірте, вини нічого не вирішують". Цікаво, як щодо інших імен? 😊
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Р.S. До речі, всі "посередники", які підходять від мого імені, теж нічого не вирішують. 😊 А як щодо тих, хто підходить від Богдана? ☺
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А хто підійшов від Богдана можеш прізвище написати, де і ким працюють?
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Ви читати вмієте? Хіба я написав, що хтось підійшов від Богдана? Я запитання поставив. Чи вам повилазило? ☺
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А, тобто від Богдана не підходять, то ти так про всяк випадок. Які ж ви порохоботи мерзенні...
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Раджу подивитися на себе у дзеркало, особливо, коли називаєте Порошенка, чи інших баригами, а особисто мене ,- порохоботом. У тебе ж факти, чи просто так, про всяк випадок?
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***
- у тебя есть кто-нибудь знакомый в ментовке?
- конечно есть! Леха, дружбан мой.
- и что он там делает?
- та это...второй месяц в СИЗО кантуется.
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Сижу собі ручки зложив,як на фото і отримую зарплату,а аферисти хай роблять свою справу. Нові обличчя.
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Правильно, всі питання потрібно вирішувати без посередників.
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