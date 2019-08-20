 Суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Таке рішення сьогодні, 20 серпня, ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олена Курова, повідомляє журналіст "Слово і Діло", передає Цензор.НЕТ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити це рішення, пише lb.ua.

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