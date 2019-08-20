 Суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Суд не взяв заочно під варту колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка, якого Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до завдання 18,86 млрд грн збитків від введення формули "Роттердам+".
Таке рішення сьогодні, 20 серпня, ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олена Курова, повідомляє журналіст "Слово і Діло", передає Цензор.НЕТ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити це рішення, пише lb.ua.
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удовольствие получаешь?
мазохист, шоли.....
хреновенько
поляки твоего возраста неплохо живут.
а ты какую страну построил, такую и жри.
Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента
В общем надо, братцы, жить припеваючи.