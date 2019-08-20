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 Політика України
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Все про:Вовк (29) Роттердам+ (28)

 Суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Суд не взяв заочно під варту колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка, якого Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у причетності до завдання 18,86 млрд грн збитків від введення формули "Роттердам+".

Таке рішення сьогодні, 20 серпня, ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олена Курова, повідомляє журналіст "Слово і Діло", передає Цензор.НЕТ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити це рішення, пише lb.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа "Роттердам+": 2 з 6 підозрюваних перебувають за кордоном, якщо вони не повернуться, їх оголосять у міжнародний розшук, - Ситник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143820
 
   
 Топ коментарі
 
Пьетя нареформировал..молодчага!)))
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тебе, смотрю, весело от впаривания тарифов?
удовольствие получаешь?
мазохист, шоли.....
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Так арештуйте "вживу" баригу. Доки не втік.
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))))) зебіли, спочатку доведіть що Роттердам то злочинаа схема. Бо судячи з откровєній герусів то якось не так,нє? Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6075
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Мне не нада) То шо зебилам парят фуфло видно невооруженним взглядом.
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тебе, смотрю, весело от впаривания тарифов?
удовольствие получаешь?
мазохист, шоли.....
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так Роттердам отменили, а тарифы все равно впаривают. Как же так?
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судячи з ахметівських папірців - йому героя України потрібно дати.
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Может и за твой. И ты отработай 44 года, тоже жировать будешь.
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немцы твоего возраста тоже отработали 44 года и жируют.

поляки твоего возраста неплохо живут.

а ты какую страну построил, такую и жри.
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Жиру, мабуть, не багато, але на "погавкати з-за рогу", схоже, йому вистачає
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очнись , дуся , на доставку угля с Роттердама ни одной ни транспортной , ни таможенной накладной ... ты (если ты конечно в Украине) платил ахмнтову за не оказанные услуги
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А розкажіть нам що таке Роттердам+. Фахівець ви наш неперевершений. В дурості
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Еще не подобрал теплое местечко, а вот потом...........
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Так ЗЭсонечку сказали что в Роттердаме угля нет... Судья то тоже не дурак . Суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2364

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клован-зебіл втрачає рейтинг? Що там таке сталось у верхах?
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Если кто-нибудь заедет на Мальдивы, дайте этому "вовку" в табло! Спасибо.
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Кругом одни Вовки... "Глава Окружного админсуда Киева Вовк заявил о сложении полномочий: "Я снялся с полномочий с 1 августа" Пора облаву делать.
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конечно суд откажет !!! 3,14здили порошенко с ахметовым а кричат "ДЕРЖИ ВОВКА!!!"
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Надо жить умеючи, надо жить играючи,

В общем надо, братцы, жить припеваючи.
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физиогномика говорит, что вовк чувачок-говнючок.
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