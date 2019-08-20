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 Технології
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Все про:безпілотник (405) Туреччина (905) Укрспецекспорт (18) Укроборонпром (487)

 Україна і Туреччина створять ударний безпілотник нового покоління, - "Укроборонпром"

Безпілотник Akıncı стане одним із перших проєктів нового спільного українсько-турецького підприємства. Він зможе підняти в повітря понад 1000 кг озброєння і перебувати в польоті добу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Ударний БПЛА нового покоління Akıncı розробляється відповідно до вимог збройних конфліктів XXI століття і призначений, насамперед, для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил. Одна з головних його переваг – змога завдавати високоточні удари таким самим озброєнням, яке використовується на звичайних літаках", – наголосив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Akıncı належить до нового "важкого" класу безпілотників. Він оснащений двома двигунами українського виробництва, які забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крил у 20 метрів, здатний підняти у повітря понад 1000 кг озброєння та перебувати у польоті добу.

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Безпілотник обладнується надсучасними системами спостереження: від тепловізорів та потужних камер до радарів з активною фазованою антенною решіткою та численними сенсорами. Все це дозволяє виявляти на значній відстані навіть добре замасковані цілі, передавати їхні координати для знищення, або самостійно завдавати високоточних ударів.

Серед номенклатури озброєння Akıncı – керовані ракети, різноманітні звичайні та високоточні бомби.

Як повідомлялося, держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу Укроборонпрому, та турецька Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Угоду про це було підписано під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143818
 
   
 Топ коментарі
 
Самьій лучший беспилотник - вьісокоточная ракета от "Южмаша" , турки єто понимают...
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Вам нужен психолог,хотя на выздоровление надежды нет....
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Це ідіотський проект, такі БПЛА будуть знищені в першу чергу зенітними ракетами ворога! Мають перспективу тільки малі та супермалі БПЛА на які неможливо навести керовані та некеровані зенітні ракети!
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як раз достатньо ходу до кремля із різною заразою на борту.
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Очередная тупая лапша...
У турков первоклассные тяжелые и средние ударники Байрактар. Зачем ей Украина? Что она вообще может дать туркам? Врали суки. врут и будут врать... Когда уже аналог Пиночета посетит Украину?????
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у турков две ракетки под фюзеляжем...а тут тонна подвесок + различное всепогодное прицельное и навигационное оборудование.
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Засунь собі в пельку вату і дихай радіацією ватан.
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А как же сотни тысяч русской ваты в отелях ?
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Тупий розводняк від зебілів!! Адже кожна нормальна людина знає, що все що можна купити для арміі - купив Порошенко!! Він п'ять років фінансував армію зі своєіі кишені і ні копійки не взяв з бюджету!! А зебіли прийшли і все просрали!!
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Вам нужен психолог,хотя на выздоровление надежды нет....
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Я вірю, що Порошенко знову нам засяє!! П-о-р-о-ш-е-к-оооо, П-о-р-о-ш-е-н-к-ооо!
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Нету никакого Днепропетровска. Есть Дніпро. Ты прошлое, ватан.)))))))
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Тупим зебілам мене не зламати! Зі мною Порошенко і Украііна!!
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кем еще будет порох время покажет и украинцы решат, а вот ты как был мудаком-**************, так по жизни и останешься
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Порошенко навіки війде в історію як людина що ствонила Украііну!! З попелу і руіін, власними руками і власним коштом побудував нашу неньку! А тупі зебіли все просрали!!
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1000 кг-это десяток фаб-100.мощный аппарат.
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Самьій лучший беспилотник - вьісокоточная ракета от "Южмаша" , турки єто понимают...
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Нам катастрофічно авіації невистачає,потрібно літаки закупляти.Хоча коли це буде,невідомо.
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А почему производственные мощности по изготовлению бпла будут находится только в Турции, а не в Украине тоже?
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Турки будут действовать, как китайцы, для которых главное - получить контрольный образец с документацией на чужие ноухау. А далее дело техники и времени для их изучения и налаживания полностью собственного производства.
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дуркувати НЕ ТРЕБА!! і "богообрані" москалі з ісраільтянами НЕЗДАТНІ робити реактивні двигуни які виробляють в Україні..
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Цікаво, а як у нього здатність бути не помітним для РЛС та протистояти іншим засобам боротьби проти безпілотників.
Те що добу може триматися це добре, але є погода - хмари, гроза, туман, опади, обмерзання фюзеляжу.
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Ключевое слово - 'создадут'
Из серии 'яценюк + забор'
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Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами.
настало время охренительных историй... Україна і Туреччина створять ударний безпілотник нового покоління, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6350 малоразмерный АФАР в мире способны сделать стран 6, не больше, и Украина с Турцией в их число не входят...про остальное, в принципе, можно сказать тоже самое - или никогда не делали, или недостаточно опыта, или нет возможности в принципе...
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...а ты смешной...украинского и турецкого АФАРа просто нет в природе - такое доказательство устраивае?...
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Альо ..."Украина и Турция создадут ударный беспилотник нового поколения..."
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Шо, в кацапіі не знають, що цей беспілотник вже існує?))
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откуда мне знать, что знают в кацапии...я вот больше знаю чего нет у нас...
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поц ти в Запоріжжі був? - о тож... тому ж ти і такий хуцпатий та тупий..
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слив технологий...
как минимум в Турцию...
а Турция дальше, втридорога, на паРашу погонит...
гниды...

а быдло радуется что дерибанятся технологии...
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сколько наворотов ...супер... но пилот ему бы не помешал на всякий пожарный..
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Беспилотники нового поколения должны быть стелс и взлетать без аэродрома. У Турции есть задачи против ишаков в пустыне, у Украины таких задач нет. Украине нужны дроны, способные выжить в условиях массированного нападения.
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Там з українського будуть лише двигуни від ДП "Івченко-Прогрес". Для України в будь-якому разі вигідно - можна буде купу двигунів туркам продати. А чи потрібні ці БПЛА для ЗСУ - це вже зовсім інше питання.
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Дружба Турции и отброссии выходит на новый уровень . Останется ли Турция в НАТО - вопрос...
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А по кому ударять? Ведь кругом "нашалюдя а мышебратья". И вообще - перемиряние идет полным ходом. Медведчук орет - брататься пора...
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