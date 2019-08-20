 "Голос" відмовився від поста віцеспікера Верховної Ради, - Юрчишин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Так, це відповідає дійсності", - сказав Юрчишин журналістам у вівторок у Києві.
Він пояснив, що посада віцеспікера "має переважно церемоніальні позиції". "Тому в цьому випадку нас не цікавить політична посада - нас цікавлять фахові посади", - сказав заступник голови партії "Голос".
За його словами, політичні сили, "для яких політичне позиціонування більш важливе, ніж професійне, можуть претендувати на посаду віцеспікера".
Юрчишин зазначив, що якби "Голосу" пропонували позицію першого віцеспікера Ради, яка має не лише політичні, але й управлінські функції, то "за таку посаду можна було б поборотися". "Гідні кандидатури в нас є", - сказав Юрчишин.
Нічого сунути носа туди, куди голова не влазить.
А ху-ху-не-хо-хо "про приколу"?
Такшо, або бек-вокал, або підтанцьовка...
😁
😁
😁