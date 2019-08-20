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Все про:ВР (5337) Юрчишин (14) Голос партія (53)

 "Голос" відмовився від поста віцеспікера Верховної Ради, - Юрчишин

Партія "Голос" відмовилася від посади заступника голови Верховної Ради, повідомив заступник глави партії Ярослав Юрчишин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Так, це відповідає дійсності", - сказав Юрчишин журналістам у вівторок у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" делегує Разумкова і Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Ради

Він пояснив, що посада віцеспікера "має переважно церемоніальні позиції". "Тому в цьому випадку нас не цікавить політична посада - нас цікавлять фахові посади", - сказав заступник голови партії "Голос".

За його словами, політичні сили, "для яких політичне позиціонування більш важливе, ніж професійне, можуть претендувати на посаду віцеспікера".

Юрчишин зазначив, що якби "Голосу" пропонували позицію першого віцеспікера Ради, яка має не лише політичні, але й управлінські функції, то "за таку посаду можна було б поборотися". "Гідні кандидатури в нас є", - сказав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143814
 
 
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Все вірно.
Нічого сунути носа туди, куди голова не влазить.
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Нашо им те рыги и та апазиция? Сами за своих проголосуют, сами и будут царювать... "Голос" відмовився від поста віцеспікера Верховної Ради, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 2656
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А кто этим политически немощным детям сороса эту должность предлагал?
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Им пермьера подавай...
А ху-ху-не-хо-хо "про приколу"?
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Ну, місце фронтмена там зайнято.
Такшо, або бек-вокал, або підтанцьовка...
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Насправді у "Голос" набирали не першого зустрічного збідованого фотографа-люмпена, а мінімум - людину з вишем за плечима. Тому та невелика кількість, яка пройшла має все-таки критичне мислення. Навіщо їм поділяти відповідальність політичну, а в майбутньому можливо і кримінальну з новоявленим опришками української політики, першочергова мета яких - прямий, наглий, нічим не прикритий дерибан?
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Там не критическое, а просоровское грантоедское мышление.
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Слухайте, коли йде війна, з сусідньою державою, яка знищує нашу, то бути пєвчою пташкою, «Вся в бєлом» над бійнею, то не є добре.
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Всё верно , партия зели не сегодня -завтра начнут рвать друг друга . Для чего им такие нервы ?
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а шо ? нічого нового. багато ударних, а голосом Бог , на жаль, обділив.
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Все верно, не нужно пачкаться зеленым ...
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а это хорошо или плохо?тогда,что,мертвечук вицем будет?
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Короче всё идёт к тому что всех собак собираются вешать на ЗЕ команду. И это верно.
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10 до 1 що віце-спікером від оппи буде медведчук...
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