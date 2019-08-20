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 Суспільство
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Все про:внз (269) звинувачення (149) сепаратизм (625) Харків (1473)

 "Те, в чому мене звинувачують, - неправда": викритий у любові до "русского мира" викладач Бондарев відкинув звинувачення в сепаратизмі

Полковник запасу, викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін Харківського інституту танкових військ Геннадій Бондарев, якого звинуватили в нібито симпатіях "русскому миру" і прославлянні терориста Гіві, заявив що звинувачення на його адресу - наклеп.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені немає за що виправдовуватися. Тому що те, в чому мене звинувачують, - неправда. Комусь дуже потрібно було зганьбити моє ім'я, вибрав для цього спосіб, який за своєю цинічністю може будь-кого вибити з колії. Це дійсно так, адже зрада присяги для військового - це ганьба", - йдеться в повідомленні.

Бондарев зазначає, що протягом всієї педагогічної діяльності з курсантами та студентами намагався донести, що для військової людини, особливо офіцера, вірність присязі є головним критерієм готовності до захисту Вітчизни, а можливо і до самопожертви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викладача Харківського інституту танкових військ викрили в любові до "русского мира". ФОТО

"Я офіційно й зі всією відповідальністю стверджую, що усі обвинувачення на мою адресу висловлені у публікації на фейсбуці є наклепом, причин якого я поки що не розумію. Жодних лайків та перепостів у соцмережах на публікації, фото, відео та ін. сепаратистського характеру я не робив. До вказаних перепостів в Однокласниках я теж не маю стосунку, тому що не заходив туди з моменту виходу Указу Президента України про закриття цієї соцмережі. У Фейсбук заходжу дуже рідко, тому що ніколи не мав ані особистого, ані професійного інтересу", - заявив викладач.

Також він припускає, що матеріали для дискредитації могли з'явитися на його сторінці через злом акаунта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник запасу, викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін Харківського інституту танкових військ Геннадій Бондарев є затятим прихильником "русского мира" і прославляє терориста Гіві.

Те, в чому мене звинувачують, - неправда: викритий у любові до русского мира викладач Бондарев відкинув звинувачення в сепаратизмі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143811
 
 
 Топ коментарі
 
Доволі мутна історія.
Навіть з позиції простого обивателя - розповсюджувати подібні пости служачи в ЗСУ треба мати немаленьку вавку в башні, навіть якщо так і думаєш.
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Вот такие люди в армии и проголосовали за главнокомандующего который сдаст нам кацапам "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 3579
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Тебя разве что санитарам отдать надобно, болезненный."То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 7211
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"То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 5033ой,да просто сказал бы,что пошутил и прокатило бы!это в тренде ближайшие пять лет! "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 5033
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Вот такие люди в армии и проголосовали за главнокомандующего который сдаст нам кацапам "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 3579
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Тебя разве что санитарам отдать надобно, болезненный."То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 7211
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"К указанным перепостам в "Одноклассниках" я тоже не имею отношения, так как не заходил туда с момента выхода Указа президента Украины о закрытии этой соцсети."

Все правильно, их запретили в 2017 году, а у него ватные публикации за 15-16 годы.
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Доволі мутна історія.
Навіть з позиції простого обивателя - розповсюджувати подібні пости служачи в ЗСУ треба мати немаленьку вавку в башні, навіть якщо так і думаєш.
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На одну пенсию не проживешь, если он ее и заработал. А слететь с преподавательского места за поддержку пруського мира можно в два счета и искать другую работу. Молчание золото и раскрывать всем свою сепарскую душу вряд ли стоит торопиться,
многие умеют слушать, а вот слышать - единицы.
В. Щедрин
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Ти можеш назвати пенсію полковника запасу ВСУ?

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У каждого украинца, не являющегося порохоботом, рано или поздно, найдется своя "тупая овца" или "тупой баран". "То в чем меня обвиняют - неправда": уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель Бондарев отверг обвинения в сепаратизме - Цензор.НЕТ 9848
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Нуу, поголовьє умєньшаєтца с 25% до 8%...
😁
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я зустрічаю і зараз деякі українські форуми міст, де повно і висловлювань, що українці майдауни і селюки і бидло, і куча негативу про україну на фоні "заслуг" кацапстану. і що? як знайти цю мерзотну харю, якщо навіть иісцевим адмінам це нецікаво. у них поясненя одне--иначе форум умрет гидко читати цих паскуд прикрашних на аватарах кацапськими двоголовими мутантами
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Є такий сайт Кореспондент.нет. Так от: там тьма тмуща кацапів кожен день там сміются з форуму "Цензор", куди заходять, щоб обзивати українців "зебілами" і з їхніх же слів дуже багато розумово обдарованих тутешніх ура-поцріотів на їхню провокацію ведуться. А ті с цього потім сміются, як коняки. От така х..ня, малята.
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ой,та иди уже на пенсию,пенсионер...все денег мало.
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Он урод , пенсия тут не при чём . Пенсия для ватных уродов - наше проклятие .
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осталось только найти ,по каким критериям определять уродство при назначении пенсий "Те, в чому мене звинувачують, - неправда": викритий у любові до "русского мира" викладач Бондарев відкинув звинувачення в сепаратизмі - Цензор.НЕТ 1793
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То хто ж тоді почав розповсюджувати ці фейки?
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