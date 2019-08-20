 "Слуга народу" делегує Разумкова і Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Ради

Про це він повідомив журналістам після закінчення засідання підготовчої депутатської групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також він підтвердив, що кандидатом на пост першого віцеспікера, найімовірніше, стане представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Відповідаючи на запитання, як Стефанчук суміщатиме посади, Разумков відповів: "Наскільки я пам'ятаю, потрібно подивитися більш детально, одне іншому не суперечить".

Разумков відмовився відповідати, які з партій, що не увійшли в більшість, відмовилися висувати кандидатури на пост віцеспікера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у новій Раді

Також, про це журналістам після засідання підгруп Підготовчої депутатської групи повідомив новообраний народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, пише УНІАН.

На запитання, чи вже були якісь попередні домовленості навколо того, хто може зайняти крісла віцеспікерів, Герасимов відповів: "Сьогодні на підгрупі було озвучено від фракції "Слуга народу", що вони делегують Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука на позиції спікера і першого віцеспікера... Що стосується віцеспікера, то поки що немає таких речей, тому що ідуть проговорення".

Своєю чергою, Разумков, відповідаючи на запитання про його і Стефанчука кандидатури у президію парламенту, відповів, що за ці призначення ще має голосувати парламент.