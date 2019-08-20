 "Слуга народу" делегує Разумкова і Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Ради

Про це він повідомив журналістам після закінчення засідання підготовчої депутатської групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Також він підтвердив, що кандидатом на пост першого віцеспікера, найімовірніше, стане представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
Відповідаючи на запитання, як Стефанчук суміщатиме посади, Разумков відповів: "Наскільки я пам'ятаю, потрібно подивитися більш детально, одне іншому не суперечить".
Разумков відмовився відповідати, які з партій, що не увійшли в більшість, відмовилися висувати кандидатури на пост віцеспікера.
Також, про це журналістам після засідання підгруп Підготовчої депутатської групи повідомив новообраний народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, пише УНІАН.
На запитання, чи вже були якісь попередні домовленості навколо того, хто може зайняти крісла віцеспікерів, Герасимов відповів: "Сьогодні на підгрупі було озвучено від фракції "Слуга народу", що вони делегують Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука на позиції спікера і першого віцеспікера... Що стосується віцеспікера, то поки що немає таких речей, тому що ідуть проговорення".
Своєю чергою, Разумков, відповідаючи на запитання про його і Стефанчука кандидатури у президію парламенту, відповів, що за ці призначення ще має голосувати парламент.
ходіть по краю:
смотрітє, ангєли,
замрітє - я іграю..!
Будет ставить раком малороссов прямо в ихней Раде....
Помните как съедали Порошенка за слепой траст
Виноваты либерасты и демшиза а "путин маладец".
Лахта и ОРТ не зря хлеб едят.
В декларации, которую он подал 7 августа, Порошенко указал, что его место работы - Администрация президента, а занимаемая должность - президент Украины. Согласно документу, экс-президент в конце июля - начале августа 2019 года вывел более 150,5 миллионов гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк"https://vesti-ukr.com/politika/347269-poka-ne-opomnilsja-poroshenko-v-deklaratsii-nazyvaet-sebja-prezidentom?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=34389&utm_content=3815829&utm_placement=921
До речі, свою зарплату він передає на благодійність; а на себе та сім'ю витрачає оті самі дивіденти.
Але тут проблема інша: а нафіга ви, зебіли, засираєте форум не по темі дискусії?
Саме цей вид вибрали зловмисники, які розробили чергову схему, згідно якої від імені Державного підприємства спеціального зв'язку шахраї пропонують громадянам України та іноземцям доставку товарів по всьому світу, ...отримують оплату за послуги... але ж зрозуміло, що свої зобов'язання не виконують.
Цього разу зловмисники мають подвійну мету:
незаконно, шляхом обману заволодіти коштами іноземних громадян;
розтоптати вщент, здобутий роками, авторитет надійної служби доставки міжнародних поштових відправлень «EMS Ukraine».
Зловмисники наносять матеріальні збитки економіці Державного підприємства спеціального зв'язку (ДПСЗ), шляхом дискредитації в очах міжнародної спільноти, внаслідок протиправної діяльності інтернет-ресурсу
«ua-poshta.com».
Інтерфейс вказаного сайту розроблено з незначними відмінностями від офіційного сайту «EMS Ukraine» із вказаними реквізитами регіональних підрозділів ДПСЗ.
Крім того, однією з версій функціонування даного сайту є те, що його розробники - колишні співробітники Донецького та Луганського обласних вузлів спеціального зв'язку, які на даний момент являються членами терористичних організацій т.зв. ЛНР та ДНР і активно співпрацюють з представниками іноземних спецслужб, намагаючись шляхом нанесення шкоди авторитету та підривання довіри знищити обмін спеціальними поштовими відправленнями між державними органами України, приватними особами та закордонними клієнтами підприємства.
Шановні користувачі Інтернет сайтів! Будьте уважні!
Адже шахраї не тільки полюють за Вашими коштами. Своїми діями, Інтернет-зловмисники створюють загрозу інформаційній безпеці, підривають авторитет держави на міжнародній арені.