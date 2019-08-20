 Федерація роботодавців України підтримує цю позицію, - глава Ради ФРУ Олійник про пропозицію Геруса щодо ринку електроенергії

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав Голова Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулася нарада під головуванням Президента України, під час якої були напрацьовані механізми, які допоможуть зменшити тарифи на електроенергію для побутових споживачів майже на 20%", - написав він.

"Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження – можливо, близько 10%. А денну ціну – знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%", – сказав представник Президента в Уряді Андрій Герус.

"Федерація роботодавців України підтримує цю позицію та вважає, що запровадження такого механізму сприятиме зниженню вартості електроенергії для промислових споживачів через встановлення справедливої ціни як для малого і середнього бізнесу, так і для великих компаній та буде одним із ключових факторів розвитку реальної конкуренції на ринку електричної енергії. У липневому листі ФРУ адресованому Прем’єру Володимиру Гройсману, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та НКРЕКП, ми зазначали: "Зависокий рівень price cap, який зараз зафіксований на рівні 2050 грн/МВт×год, що дає можливість, зокрема, виробникам електричної енергії не зважати на реальні витрати, понесені ними при виробництві електричної енергії, та встановлювати ціни на електричну енергію в пікові години споживання близькими до визначеного рівня price cap. За нашими оцінками, рівень price cap у денні години (з 08.00 до 23.00) може сягати 1500 грн/МВт×год", - написав він.

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"Разом із тим Андрій Герус наголосив на необхідності затвердження Кабінетом Міністрів постанови про покладення спеціальних обов’язків на компанії ПрАТ "Укргідроенерго" та Енергоатом, що врешті решт дасть можливість знизити тариф НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo на послуги з постачання електричної енергії більш ніж утричі.", - додав Олійник.

"Якщо ці три заходи здійснити, можемо отримати близько 20% зменшення тарифу для всіх споживачів - великих, середніх і малого бізнесу, для бюджетних установ та організацій, дитячих садів і шкіл", - зазначив Герус.

"Нагадаю, у липні та серпні ми вже зверталися до Прем’єра, Міненерговугілля та НКРЕКП з означенням основних, на нашу думку, проблем, які стали причиною зростання вартості електроенергії для промислових споживачів та запропонували шляхи їх вирішення. Серед шляхів, які нами пропонувалися, були саме внесення змін до постанов Уряду про ПСО та порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії, зниження тарифу "Укренерго" на послуги з постачання електричної енергії та зниження price caps у денні години. Вважаємо, що завдяки послідовній, виваженій та державницькій позиції Представника Президента в Уряді Андрія Геруса, започатковано позитивні зміни на ринку електроенергії", - резюмував Олійник.

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