 Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей, - Лавров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей", - сказав Лавров на пресконференції у вівторок.

За його словами, першим етапом підготовки нового саміту в "нормандському форматі" має стати виконання домовленостей, досягнутих на попередній зустрічі на вищому рівні.

"Тоді можна буде говорити про підготовку чергової нової зустрічі", - сказав міністр.

Лавров зазначив, що виконання цих домовленостей, зокрема в частині розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі, а також реалізації "формули Штайнмаєра" щодо особливого статусу регіону, обговорювалося напередодні під час зустрічі президентів Росії та Франції.

Глава МЗС РФ повідомив, що зустріч на рівні помічників глав держав країн "нормандської четвірки", яка відбулася в Парижі минулого місяця, була визнана успішною як російською, так і французькою стороною.

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