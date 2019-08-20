 Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей, - Лавров

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей", - сказав Лавров на пресконференції у вівторок.
За його словами, першим етапом підготовки нового саміту в "нормандському форматі" має стати виконання домовленостей, досягнутих на попередній зустрічі на вищому рівні.
"Тоді можна буде говорити про підготовку чергової нової зустрічі", - сказав міністр.
Лавров зазначив, що виконання цих домовленостей, зокрема в частині розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі, а також реалізації "формули Штайнмаєра" щодо особливого статусу регіону, обговорювалося напередодні під час зустрічі президентів Росії та Франції.
Глава МЗС РФ повідомив, що зустріч на рівні помічників глав держав країн "нормандської четвірки", яка відбулася в Парижі минулого місяця, була визнана успішною як російською, так і французькою стороною.
1)забирай кацапню с Донбасса и Крыма;
2)забирай металолом свой;
3) 100 млрд. долл. за материальный и моральный ущерб
.--.амністія вбивцям.і відпустити сепарів .---офіційна передача української землі під конитроль підорації...--створення "лднр"..--.федералізація України...чого чекає?
Невже відмінили заборону?
Они станут ещё "мужественнее"?
Всего через 90 дней президентства Зе, а у президента страны агрессора и оккупанта РФ путина появился оптимизм. Молодец, @ZelenskyyUa , не расстраиваешь путина, а наоборот, внушаешь ему оптимизм. Ну, ещё бы, с такой скоростью похерить всю внешнюю политику и начать демонтаж армии.
Когда поняли чем он дышит, забили на Украину.
До речі, а хто там підписував "мінські угоди", га?
3 ч. ·
Традиційний спойлер:
Кремль добре відчуває ці зміни у зовнішньополітичній кон'юнктурі, тому прагне поспішати повільно, передавши ініціативу з врегулювання конфлікту на Донбасі західним партнерам, яким офіційному Києву буде опиратися набагато важче. На руку Росії і елементи напруження всередині ЄС та стабільні суперечності між Брюсселем та Вашингтоном.
Сначала воду просят пустить в Крым, потом просят продуктов привезти.
Я ничего понять не могу: как же так? Сами же орали, что хохляцкого ничего не нужно и продуктовое эмбарго только на пользу. А сейчас просят.
С......дили Крым, а сейчас как ни в чем не бывало, мол, "привезите еды, ну чё вы как не братья?"
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Из обсуждения:
Руслан Бальбек.. интереснейшая личность: привлечён к суду за кражу финсредств у своей же компании. привлечён к суду за принесение телесных повреждений сотруднику милиции. выпущен по закону об амнистии. теперь депутат Госдумы. достойное место
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Слышь, ты, помнишь я у тебя на прошлой неделе мобилу отжал? Ты ещё скулил там, типа "не делай так", пришлось тебе и в глаз дать! Так вот, зарядку под неё принеси, будь братом.* * *
Учитывая то, что пересекающих временную границу на предмет провоза украинских продуктов шмонают именно россиянские погранцы/таможенники, а не украинские, то просьба странная...
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Трактора простаивают... Везде санкционку давят, а тут мало, в руках мало проносят, а хочется давить фурами.
https://vata.d3.ru/privezite-pokushat-pozhaluista-1833997/?sorting=rating