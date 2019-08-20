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Все про:Лавров (721) МЗС РФ (511) Донбас (12797) мінські угоди (1590)

 Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про необхідність підготовки нових кроків для просування виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей", - сказав Лавров на пресконференції у вівторок.

За його словами, першим етапом підготовки нового саміту в "нормандському форматі" має стати виконання домовленостей, досягнутих на попередній зустрічі на вищому рівні.

"Тоді можна буде говорити про підготовку чергової нової зустрічі", - сказав міністр.

Лавров зазначив, що виконання цих домовленостей, зокрема в частині розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі, а також реалізації "формули Штайнмаєра" щодо особливого статусу регіону, обговорювалося напередодні під час зустрічі президентів Росії та Франції.

Глава МЗС РФ повідомив, що зустріч на рівні помічників глав держав країн "нормандської четвірки", яка відбулася в Парижі минулого місяця, була визнана успішною як російською, так і французькою стороною.

Також читайте: Мінські домовленості необхідно реалізувати, до того моменту співпраця з РФ буде обмеженою, - Меркель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143805
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, готовтесь встречать Дейнего в Киеве
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Так зебилы ж уже сказали : Крым сам ушел , а на Донбассе идет гражданская война на которой наживался Порох , и нужно договариваться с главами "днр и "лнр" вот зебилы уже приглашают их на нашу территорию для того чтобы закончить гражданскую войну Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение Минских договоренностей, - Лавров - Цензор.НЕТ 1922
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Ничего этого не будет , будут только главы «днр» и «лнр» в Киеве по приглашению зебилов в раде сидеть
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Зебилы, готовтесь встречать Дейнего в Киеве
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Ха никаких условий
1)забирай кацапню с Донбасса и Крыма;
2)забирай металолом свой;
3) 100 млрд. долл. за материальный и моральный ущерб
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Ничего этого не будет , будут только главы «днр» и «лнр» в Киеве по приглашению зебилов в раде сидеть
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да еще и пункт 4) чтобы русские упали на колени и попросили у нас прощение за своего №уйла
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Шо там с обещанным Будапештским форматом? Тоже всё?
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так а как расследуется гибель наших солдат??????????? никак(((((((((((
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не стрелять в атвет ..було
.--.амністія вбивцям.і відпустити сепарів .---офіційна передача української землі під конитроль підорації...--створення "лднр"..--.федералізація України...чого чекає?
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дивлюся, вже на "флатрадарі" є певні ознаки "підготовки": у воздушному просторі України зараз два літака прямує з ********* (один - до Мнтенегро, інший - до Салонік).
Невже відмінили заборону?
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Нужен один маленький шаг забрать свои войска с Донбасса и Крыма тебе понятно коняка и не надо здесь лишний раз ржать
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Так зебилы ж уже сказали : Крым сам ушел , а на Донбассе идет гражданская война на которой наживался Порох , и нужно договариваться с главами "днр и "лнр" вот зебилы уже приглашают их на нашу территорию для того чтобы закончить гражданскую войну
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Заерзали кремляди , Зеленский грамотно вьібил их из равновесия. Нужно продолжать!
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Шаги Зельцману прописывают?...
Они станут ещё "мужественнее"?
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Ігор‏ @chernobaiev 17 часов назад

Всего через 90 дней президентства Зе, а у президента страны агрессора и оккупанта РФ путина появился оптимизм. Молодец, @ZelenskyyUa , не расстраиваешь путина, а наоборот, внушаешь ему оптимизм. Ну, ещё бы, с такой скоростью похерить всю внешнюю политику и начать демонтаж армии.
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К ваЗЕлину присматривались буквально пару недель.
Когда поняли чем он дышит, забили на Украину.
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Если по другому не получается значит надо выполнять Минске соглашения.
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Не получится, жеребец, пропихнуть Петины Минские соглашения! Будете ещё долго кормить Лугандон!
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Україні поради представника країни-агресора (*********) не потрібні.
До речі, а хто там підписував "мінські угоди", га?
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Євген Магда
3 ч. ·

Традиційний спойлер:
Кремль добре відчуває ці зміни у зовнішньополітичній кон'юнктурі, тому прагне поспішати повільно, передавши ініціативу з врегулювання конфлікту на Донбасі західним партнерам, яким офіційному Києву буде опиратися набагато важче. На руку Росії і елементи напруження всередині ЄС та стабільні суперечності між Брюсселем та Вашингтоном.
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Привезите покушать, пожалуйста

Потрібно готувати додаткові кроки, які просуватимуть виконання Мінських домовленостей, - Лавров - Цензор.НЕТ 7574

Сначала воду просят пустить в Крым, потом просят продуктов привезти.
Я ничего понять не могу: как же так? Сами же орали, что хохляцкого ничего не нужно и продуктовое эмбарго только на пользу. А сейчас просят.
С......дили Крым, а сейчас как ни в чем не бывало, мол, "привезите еды, ну чё вы как не братья?"

* * *
Из обсуждения:

Руслан Бальбек.. интереснейшая личность: привлечён к суду за кражу финсредств у своей же компании. привлечён к суду за принесение телесных повреждений сотруднику милиции. выпущен по закону об амнистии. теперь депутат Госдумы. достойное место

* * *

Слышь, ты, помнишь я у тебя на прошлой неделе мобилу отжал? Ты ещё скулил там, типа "не делай так", пришлось тебе и в глаз дать! Так вот, зарядку под неё принеси, будь братом.* * *
Учитывая то, что пересекающих временную границу на предмет провоза украинских продуктов шмонают именно россиянские погранцы/таможенники, а не украинские, то просьба странная...

*
Трактора простаивают... Везде санкционку давят, а тут мало, в руках мало проносят, а хочется давить фурами.

https://vata.d3.ru/privezite-pokushat-pozhaluista-1833997/?sorting=rating
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Давно пора припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню.
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