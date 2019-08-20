 Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Богдан Яременко написав у Фейсбуці.
" "Слуга народу" вибачилась за висловлювання свого нардепа на адресу розумної, глибокої та патріотичної журналістки і хорошої людини Ольги Духнйч. Додам, що нашого вибачення заслуговує і "Новое время". Цілком і повністю поділяю позицію партії.
Є в заяві Слуги народу з відповідної причини і друга частина. Назагал мені нічого додати і до цієї частини. Окрім одного: наскільки б ми не були праві в тому, що упередженість, булінг, навішування ярликів, організовані атаки в соцмережах - це все є, правда і явища неприємні.
Це потребує дискусії і обговорення. Але не цього разу, не в цьому конкретному випадку. Цього разу - лише вибачення", - написав він.
Нагадаємо, новообраний нардеп від "Слуги народу" по 25 округу (Дніпропетровська область) Максим Бужанський назвав журналістку НВ Ольгу Духніч "тупою вівцею". Вона ж, у відповідь, порівняла народного обранця з "голубом, який напаскудив на рукав пальта".
Раніше Духніч в ході інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала нардепа від політсили Максима Бужанського як такого, що "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".
Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "досить зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".
Кстати недавно - "... Сергей Иванов, ведущий телепроекта «Право на власть», который транслирует «1+1» был уволен из телевизионного канала «1+1», владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский. Причиной тому стала критика «Слуги народа» и лично Игоря Коломойского со стороны журналиста...." И опять тишина, журнашлюхи все схавали.
А когда вы Пороха мочили??? Не нужно было останавливаться??? Или забыли, что обвиняли Пороха в убийстве родного брата? Не вам говорить об этике!!!!
С такими как вы ган,,,Донами все средства хороши!!! Запомните это!!!
Єдинне з чим з тобою погоджуся - "Не вам говорить об этике!!!! С такими как вы ган,,,Донами все средства хороши!!!"
панове гнилошоколадні, я не хочу вас ображати, за вашу природню тупість, але ж і ви спробуйте пройти мимо,якщо чийсь комент не співпадає з вашим.
писи: відверті висловлювання неповаги до України у людей які тут живуть--за межами правил.
зхти...
Вибачайте...
Мабуть депутатська зарплата стала йому дорожчою ніж честь
Яременко лише сказав, що партія вибачається за висловлювання Бужинського на адресу журналістки, і попросив утриматись журналістів від оціночних суджень, в тому числі про те, що Бужинський нібито "за Януковича" чи що він "ностальгує за СРСР". Бо ні першого, ні другого немає. Бужинський сказав, що Янукович був хєровим президентом, але знімати його треба було на виборах - чергових чи позачергових. Він вважав Майдан шкідливим. Але не є йому ворогом. Він також писав про маршала Рокоссовського, якого дуже шанують в Польщі, як поляка та воєначальника, ьез прив'язки до того, що він був воєначальником в радянські часи, які в Польші ненавидять.
Отже, Бужанський не є ворогом, він має свої погляди, які можуть бути помилковими, проте не ворожими демократичній Україні. Він також проти націоналізму, власне, як і понад 95% виборців України, що приймали участь у виборах. Націоналізм - чужа Україні і штучно підтримана російськими і українськими олігархами "ідеологія". Про це й казав Бужинський, і це є правдою. А от на рахунок Майдану він помиляється.
Щодо інших, названих вами- всіляких шаріїв тощо - то ні Яременко, ні "Слуга Народу" їх не підтримують.
між іншим, першою фатальною помилкою прищавого--був вираз та послав би цю журнашлюжку ( цитату не пам'ятаю, але смисл той) КОЛИ В КОНФЛІКТ ПОПАВ його синок
Не Феррарі, чи Бентлі...телефон і чек....
Покайтесь суки....
14:10, 20 августа 2019
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией.
Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельском облаке - абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Число станцій моніторингу ядерних випробувань в Росії, які перестали виходити на зв'язок після вибуху на полігоні Міністерства оборони РФ під Архангельськом, зросла до чотирьох.
Про це повідомив виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) Лассина Зербо виданню The Wall Street Journal.
За його словами, останній раз інформація з них була отримана 13 серпня.
Йдеться про станції в Чукотському місті Білібіно і селі Залесово в Алтайському краї. Напередодні Зербо заявив, що через два дні після вибуху під Северодвінську збої відбулися на двох інших станціях - в Дубні і Кірові.
Станції моніторингу є частиною міжнародної мережі, вони стежать за дотриманням Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Ще одна подібна станція розташована в Уссурійську, за словами Зербо, продовжує передавати дані.
Це означає, що їх вивели з ладу.
29.05.2012 в 16:49
Компания Sharp по заказу японского национального оператора сотовой связи Softbank Mobile разработала довольно необычный смартфон Pantone 5. Аппарат привлекает внимание ярким оформлением. На выбор предлагаются восемь цветовых вариантов от классических черного и белого, до ярких желтого, розового и оранжевого.Кроме того, это первый в мире мобильный терминал со встроенным дозиметром. То есть, он способен измерять текущий уровень радиации в диапазоне от 0,05 до 9,99 μSv/h. Интересен тот факт, что специалисты из Sharp смогли на порядок уменьшить размеры традиционного портативного дозиметра. Такая инициатива явно связана с землетрясеним в Японии, в результате которого начался пожар на одной из атомных электростанций.
После калибровки сенсора программа включает камеру на запись и фиксирует число "засвечиваемых" пикселей за определенное время, что, по утверждению авторов, говорит об интенсивности ионизирующего излучения. Разработчики утверждают, что таким образом можно фиксировать излучение с интенсивностью от 1 микроГрея (1 мкЗв/ч) до 10 Грей.
Разумеется, что точность измерения зависит от слишком многих факторов. Это и температура (рекомендуется держать смартфон прохладным), и различие видов камер в смартфонах, и многие другие факторы. На этапе калибровки приложение определяет собственный шум сенсора и в дальнейшем учитывает его при измерениях. При этом рекомендуется закрывать окно камеры свинцовой пластинкой. Авторы столь оригинального решения испытывали свою разработку в исследовательском центре Гельмгольца (Helmholtz Research Center), где и определили работоспособность нескольких моделей смартфонов при максимальном уровне излучения.
У своєму відеоблозі на YouTube він повторив образу Андрія Портнов, колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, який назвав НВ «помийною ямою».
«Чому це не смітник? Це смітник. Набитий тупими смердючими вівцями. Ці смердючі брудні вівці сидять у своєму загоні і звідти бекають», - заявив Шарій.
Також Дубінський назвав себе, Бужанського і главу партії Слуга народу Дмитра Разумкова «єдиними серйозними депутатами» в новому парламенті і пошкодував, що в Верховну Раду не балотувався ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.
Сбилісь мєчти нарітних журналістов !
PORTNOV
Друзья, приношу свои извинения, что назвал одиозными помойными ямами НВ, Радио Свобода и Громадське. Непростительно, что забыл сразу добавить к ним ещё и задроченный 24-й канал. www.aportnov.com
І взагалі все Радіо 1 !
Портнов жгі єщо !!!
Яременко був людиною, а став зеленим холуєм
6 месяцев назад
Відомий український блогер і телеведучий Олександр Дубинський після своєї пропозиції фактично перетворити в "газову камеру" президентський з'їзд Петра Порошенка, став фігурантом великого скандалу.
"Але ж сьогоднішній форум Порошенко був нашим шансом. Шансом пустити туди г*з. Якраз всі зібралися", - зухвало заявив Дубинський.
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, коментуючи даний випад, зазначила цинічність такої заяви, особливо в річницю визволення Освенцима і заявила, що це вже "за гранню". Також вона додала, що на форумі були присутні і журналісти телеканалу "1 + 1", на якому працює Дубинський.
Это было ЭХО.