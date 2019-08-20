 Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Богдан Яременко написав у Фейсбуці.

" "Слуга народу" вибачилась за висловлювання свого нардепа на адресу розумної, глибокої та патріотичної журналістки і хорошої людини Ольги Духнйч. Додам, що нашого вибачення заслуговує і "Новое время". Цілком і повністю поділяю позицію партії.

Є в заяві Слуги народу з відповідної причини і друга частина. Назагал мені нічого додати і до цієї частини. Окрім одного: наскільки б ми не були праві в тому, що упередженість, булінг, навішування ярликів, організовані атаки в соцмережах - це все є, правда і явища неприємні.

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Це потребує дискусії і обговорення. Але не цього разу, не в цьому конкретному випадку. Цього разу - лише вибачення", - написав він.

Нагадаємо, новообраний нардеп від "Слуги народу" по 25 округу (Дніпропетровська область) Максим Бужанський назвав журналістку НВ Ольгу Духніч "тупою вівцею". Вона ж, у відповідь, порівняла народного обранця з "голубом, який напаскудив на рукав пальта".

Раніше Духніч в ході інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала нардепа від політсили Максима Бужанського як такого, що "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".

Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "досить зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".