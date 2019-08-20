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 Політика України
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Все про:Яременко Богдан (9) Слуга народу (233) Бужанський (2)

 Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч

Новообраний нардеп від СН і ймовірний майбутній глава Комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу засудження висловлювання свого колеги Максима Бужанського на адресу журналістки Ольги Духніч. Також Яременко зупинився на другій частині заяви, яка закликала ЗМІ утримуватися від "оціночних суджень".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Богдан Яременко написав у Фейсбуці.

" "Слуга народу" вибачилась за висловлювання свого нардепа на адресу розумної, глибокої та патріотичної журналістки і хорошої людини Ольги Духнйч. Додам, що нашого вибачення заслуговує і "Новое время". Цілком і повністю поділяю позицію партії.

Є в заяві Слуги народу з відповідної причини і друга частина. Назагал мені нічого додати і до цієї частини. Окрім одного: наскільки б ми не були праві в тому, що упередженість, булінг, навішування ярликів, організовані атаки в соцмережах - це все є, правда і явища неприємні.

Читайте також: Новообраний нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духніч "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив"

Це потребує дискусії і обговорення. Але не цього разу, не в цьому конкретному випадку. Цього разу - лише вибачення", - написав він.

Нагадаємо, новообраний нардеп від "Слуги народу" по 25 округу (Дніпропетровська область) Максим Бужанський назвав журналістку НВ Ольгу Духніч "тупою вівцею". Вона ж, у відповідь, порівняла народного обранця з "голубом, який напаскудив на рукав пальта".

Раніше Духніч в ході інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала нардепа від політсили Максима Бужанського як такого, що "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".

Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "досить зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".

Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву Слуги народу з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143801
 
   
 Топ коментарі
 
Также Яременко остановился на второй части заявления, призвавшего СМИ воздерживаться от "оценочных суждений". Источник: https://censor.net.ua/n3143801
А когда вы Пороха мочили??? Не нужно было останавливаться??? Или забыли, что обвиняли Пороха в убийстве родного брата? Не вам говорить об этике!!!!
С такими как вы ган,,,Донами все средства хороши!!! Запомните это!!!
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що? хіба тільки у вбивстві рідного брата? А в неіснуючому хабарництві? А в узурпації влади? А в "торгівлв на крові"? Блін, та там цілий список фейків, який зараз же зебіли доповнять (нижче). Не згадуючи про інші ж гілки хоча би цього форуму...

Єдинне з чим з тобою погоджуся - "Не вам говорить об этике!!!! С такими как вы ган,,,Донами все средства хороши!!!"

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Умиляет другое. При "диктаторе" Порохе любой чих чиновников или депутатов в сторону журналистов вызывал охренительный хайп со стороны их коллег о защите прав и о свободе слова. Особенно расходились журнашлюхи с "плюсов". А сейчас .... - тишина мертвая. Обтекли как ни в чем не бывало.

Кстати недавно - "... Сергей Иванов, ведущий телепроекта «Право на власть», который транслирует «1+1» был уволен из телевизионного канала «1+1», владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский. Причиной тому стала критика «Слуги народа» и лично Игоря Коломойского со стороны журналиста...." И опять тишина, журнашлюхи все схавали.
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Умиляет другое. При "диктаторе" Порохе любой чих чиновников или депутатов в сторону журналистов вызывал охренительный хайп со стороны их коллег о защите прав и о свободе слова. Особенно расходились журнашлюхи с "плюсов". А сейчас .... - тишина мертвая. Обтекли как ни в чем не бывало.

Кстати недавно - "... Сергей Иванов, ведущий телепроекта «Право на власть», который транслирует «1+1» был уволен из телевизионного канала «1+1», владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский. Причиной тому стала критика «Слуги народа» и лично Игоря Коломойского со стороны журналиста...." И опять тишина, журнашлюхи все схавали.
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Также Яременко остановился на второй части заявления, призвавшего СМИ воздерживаться от "оценочных суждений". Источник: https://censor.net.ua/n3143801
А когда вы Пороха мочили??? Не нужно было останавливаться??? Или забыли, что обвиняли Пороха в убийстве родного брата? Не вам говорить об этике!!!!
С такими как вы ган,,,Донами все средства хороши!!! Запомните это!!!
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що? хіба тільки у вбивстві рідного брата? А в неіснуючому хабарництві? А в узурпації влади? А в "торгівлв на крові"? Блін, та там цілий список фейків, який зараз же зебіли доповнять (нижче). Не згадуючи про інші ж гілки хоча би цього форуму...

Єдинне з чим з тобою погоджуся - "Не вам говорить об этике!!!! С такими как вы ган,,,Донами все средства хороши!!!"

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Статистика чернухи на выборах в Раду:

Навешивание ярлыков требует дискуссии, но не в этом случае, - Яременко поддержал заявление "Слуги народа" по поводу конфликта Бужанского и журналистки Духнич - Цензор.НЕТ 7455
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є над чим подумати багатьом цензорникам. якщо ти не любиш песиків--ти ворог, кацап, ітд
панове гнилошоколадні, я не хочу вас ображати, за вашу природню тупість, але ж і ви спробуйте пройти мимо,якщо чийсь комент не співпадає з вашим.
писи: відверті висловлювання неповаги до України у людей які тут живуть--за межами правил.
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Стыдно за Яременка. Когда-то уважал этого человека...
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Встидайся себе. Богдан Яременко - Людина. Мав честь з ним спілкуватись на Майдані... Він був (і є!) дипломатом, Консулом України в Турції, і назвав беркутівців після розгону студентів на Майдані карателями і фашистами. Був негайно відізваний в Україну і звільнений з роботи. Створив "Майдан Іноземних Справ", і в значній мірі завдяки йому світовий лемократичний дипкорпус підтримав Майдан. Це видатний аналітик, дипломат і організатор. І розумна, відверта людина.
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Був людиною, але після підтримки таких як Дубінскький- Бужанскький- Портнов-Шарій...
Вибачайте...
Мабуть депутатська зарплата стала йому дорожчою ніж честь
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Просто людина побачила, що Порошенко ідеаліст.
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Ваші твердження є близорукими, шановний.
Яременко лише сказав, що партія вибачається за висловлювання Бужинського на адресу журналістки, і попросив утриматись журналістів від оціночних суджень, в тому числі про те, що Бужинський нібито "за Януковича" чи що він "ностальгує за СРСР". Бо ні першого, ні другого немає. Бужинський сказав, що Янукович був хєровим президентом, але знімати його треба було на виборах - чергових чи позачергових. Він вважав Майдан шкідливим. Але не є йому ворогом. Він також писав про маршала Рокоссовського, якого дуже шанують в Польщі, як поляка та воєначальника, ьез прив'язки до того, що він був воєначальником в радянські часи, які в Польші ненавидять.
Отже, Бужанський не є ворогом, він має свої погляди, які можуть бути помилковими, проте не ворожими демократичній Україні. Він також проти націоналізму, власне, як і понад 95% виборців України, що приймали участь у виборах. Націоналізм - чужа Україні і штучно підтримана російськими і українськими олігархами "ідеологія". Про це й казав Бужинський, і це є правдою. А от на рахунок Майдану він помиляється.
Щодо інших, названих вами- всіляких шаріїв тощо - то ні Яременко, ні "Слуга Народу" їх не підтримують.
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Погано, коли українцям ближче бужанський, ніж націоналізм
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Це вже ви занадто його розхвалили. Колись може і було, але зараз від того Яременка залишилось мало.
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от якби не вибачився, а так шапкою та по харі, ...(знай наших).
між іншим, першою фатальною помилкою прищавого--був вираз та послав би цю журнашлюжку ( цитату не пам'ятаю, але смисл той) КОЛИ В КОНФЛІКТ ПОПАВ його синок
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Ах ти ж моя бубочька! Згадав, як ті журнашлюхи тоді вислідили сина Ющенка з його дівчиною в кафе, і у всих ЗМІ публікувалось фото ЧЕКУ, і ТЕЛЕФОНУ Еріксон...
Не Феррарі, чи Бентлі...телефон і чек....
Покайтесь суки....
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ну, це дивина, якщо не знати його сімейного бекграунду...
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14:10, 20 августа 2019
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией.
Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельском облаке - абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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20.08.2019 Вибух під Архангельськом: вже чотири станції з вимірювання радіації перестали виходити на зв'язок


Число станцій моніторингу ядерних випробувань в Росії, які перестали виходити на зв'язок після вибуху на полігоні Міністерства оборони РФ під Архангельськом, зросла до чотирьох.

Про це повідомив виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) Лассина Зербо виданню The Wall Street Journal.

За його словами, останній раз інформація з них була отримана 13 серпня.

Йдеться про станції в Чукотському місті Білібіно і селі Залесово в Алтайському краї. Напередодні Зербо заявив, що через два дні після вибуху під Северодвінську збої відбулися на двох інших станціях - в Дубні і Кірові.

Станції моніторингу є частиною міжнародної мережі, вони стежать за дотриманням Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Ще одна подібна станція розташована в Уссурійську, за словами Зербо, продовжує передавати дані.
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Ну, там горить Сибір, то мабуть турбулентність атмосфери, поки заважає проходженню радіоктивних мас...
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Яка турбулентність? )))) Чотири станції вийшли з ладу. Одна за другою. Хоч є автономними, і ************.
Це означає, що їх вивели з ладу.
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В у всі віки москва упорото брехала , бреше і буде брехати . Це її суть .
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Sharp Pantone 5 - первый в мире смартфон со встроенным дозиметром

29.05.2012 в 16:49

Компания Sharp по заказу японского национального оператора сотовой связи Softbank Mobile разработала довольно необычный смартфон Pantone 5. Аппарат привлекает внимание ярким оформлением. На выбор предлагаются восемь цветовых вариантов от классических черного и белого, до ярких желтого, розового и оранжевого.Кроме того, это первый в мире мобильный терминал со встроенным дозиметром. То есть, он способен измерять текущий уровень радиации в диапазоне от 0,05 до 9,99 μSv/h. Интересен тот факт, что специалисты из Sharp смогли на порядок уменьшить размеры традиционного портативного дозиметра. Такая инициатива явно связана с землетрясеним в Японии, в результате которого начался пожар на одной из атомных электростанций.
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Немецкие разработчики программ для смартфонов Rolf-Dieter Klein пошли еще дальше и выпустили приложение Radioactivity Counter для Android, не требующее дополнительных модулей. Датчиком излучения служит сенсор встроенной в смартфон камеры. Объектив камеры заклеивается непрозрачной пленкой, чтобы сенсор фиксировал только гамма-излучение.

После калибровки сенсора программа включает камеру на запись и фиксирует число "засвечиваемых" пикселей за определенное время, что, по утверждению авторов, говорит об интенсивности ионизирующего излучения. Разработчики утверждают, что таким образом можно фиксировать излучение с интенсивностью от 1 микроГрея (1 мкЗв/ч) до 10 Грей.
Разумеется, что точность измерения зависит от слишком многих факторов. Это и температура (рекомендуется держать смартфон прохладным), и различие видов камер в смартфонах, и многие другие факторы. На этапе калибровки приложение определяет собственный шум сенсора и в дальнейшем учитывает его при измерениях. При этом рекомендуется закрывать окно камеры свинцовой пластинкой. Авторы столь оригинального решения испытывали свою разработку в исследовательском центре Гельмгольца (Helmholtz Research Center), где и определили работоспособность нескольких моделей смартфонов при максимальном уровне излучения.
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Проросійський пропагандист Анатолій Шарій приєднався до цькування журналістів НВ.

У своєму відеоблозі на YouTube він повторив образу Андрія Портнов, колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, який назвав НВ «помийною ямою».
«Чому це не смітник? Це смітник. Набитий тупими смердючими вівцями. Ці смердючі брудні вівці сидять у своєму загоні і звідти бекають», - заявив Шарій.
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«Зустрілися з депутатом Бужанським. Зустріч проходила саме так, як її описують журналісти НВ: "понастальгували за СРСР, згадали Януковича" і, як заповідав Петро Олексійович, почитали телеграм канал Портнова. Тремтіть, бандерлоги», - написав Дубінський.
Також Дубінський назвав себе, Бужанського і главу партії Слуга народу Дмитра Разумкова «єдиними серйозними депутатами» в новому парламенті і пошкодував, що в Верховну Раду не балотувався ексзаступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.
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Ну всьо то, о чьом мєчталі журналісти все пять долгіх лєт, под пятой мародьора Порошенка...
Сбилісь мєчти нарітних журналістов !
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Портнов назвал "одиозными помойными ямами" ряд украинских СМИ

PORTNOV
Друзья, приношу свои извинения, что назвал одиозными помойными ямами НВ, Радио Свобода и Громадське. Непростительно, что забыл сразу добавить к ним ещё и задроченный 24-й канал. www.aportnov.com
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І Скрипіна і Куликова !
І взагалі все Радіо 1 !
Портнов жгі єщо !!!



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При Порошенко була "дорогенька", а при Зелі стала "тупою вівцею".
Яременко був людиною, а став зеленим холуєм
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от хто може сказати, як таке ЛАЙНО могло потрапити до лав ВР?
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У його вождя Зелі треба запитувати...((
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"Пустити газ": Дубинський потрапив в скандал з пропозицією вбити всіх на форумі Порошенка
6 месяцев назад

Відомий український блогер і телеведучий Олександр Дубинський після своєї пропозиції фактично перетворити в "газову камеру" президентський з'їзд Петра Порошенка, став фігурантом великого скандалу.

"Але ж сьогоднішній форум Порошенко був нашим шансом. Шансом пустити туди г*з. Якраз всі зібралися", - зухвало заявив Дубинський.
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, коментуючи даний випад, зазначила цинічність такої заяви, особливо в річницю визволення Освенцима і заявила, що це вже "за гранню". Також вона додала, що на форумі були присутні і журналісти телеканалу "1 + 1", на якому працює Дубинський.
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уж кому-кому,но "дубинскому" такие заявы в годовщину освобождения Освенцима,где легло немеряно его соплеменников - просто цинизм помноженный на хуцпу..
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Якщо називати президента клоуном,то це буде оціночне судження?
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Как аукнется, так и откликнется.
Это было ЭХО. Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч - Цензор.НЕТ 294
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Журналюги це заслужили,та й вони хотіли цього.
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