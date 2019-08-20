 Відбувається виконання рішення суду про арешт судна "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомляє прокуратура АР Крим.

"На цей момент відбувається виконання рішення суду про арешт судна, детальна інформація буде надана пізніше", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 19 серпня 2019 року, Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Херсонський суд заарештував судно "Мрія-Вілга", яке постачало паливо для підрозділів ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук в м. Херсон на судні "Мрія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в м. Севастополь.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".