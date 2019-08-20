 Труханов заявив, що власник згорілого в Одесі готелю Чорний не хоче платити постраждалим. Бізнесмен це заперечує

За словами віцемера Павла Вугельмана, керівництво міста від імені 63 постояльців згорілого готелю, які потребували матеріальної підтримки, зв'язалися з поліцією, запитавши про можливу компенсацію, і отримали відповідь, що власник готелю не буде нічого виплачувати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

"Що стосується власника, то розміщувати людей в іншому готелі та виплачувати допомогу або компенсацію, він відмовився", - сказав на сьогоднішній нараді міський голова Геннадій Труханов.

Водночас чиновники зазначили, що деякі одесити оперативно відреагували на трагедію, поселили у себе вдома жінок і дітей, які опинилися вночі на вулиці, приносили дитячі речі, чотири готелі Одеси (які не належать Чорному) погодилися поселити частину погорільців безкоштовно, за рахунок благодійників організовано платне проживання літньої пари з Білорусі, яка приїхала до Одеси відзначити срібне весілля. Решту гостей міста поселили в ліцеї "Олімпієць".

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Сам Вадим Чорний назвав заяви чиновників брехнею:

"Ніхто не відмовився. Я був у СІЗО. Крім мене, ніхто рішення не ухвалює. Компенсація передбачає провину. До рішення експертизи не може бути компенсації в будь-якому випадку. Але всім проведені виплати просто тому, що люди постраждали. Не тому, що це компенсація або визнання провини, це допомога. Людям оплачують лікування, повернули всі можливі гроші, дали на квитки. Можливо, не всім, тому що охопити всіх фізично не могли. Усі мої співробітники були на допитах, я в ізоляторі. Ситуація буде нормалізована, будуть складені списки. Все, що можна зробити, ми зробимо", - заявив бізнесмен.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.