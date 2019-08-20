 Браконьєр застрелив свого товариша під час полювання на Закарпатті, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.
"19 серпня вранці до поліції надійшло повідомлення від 58-річного мешканця села Ракош Хустського району. Чоловік повідомив, що під час полювання з власної необережності він поцілив з рушниці у свого товариша, 39-річного односельця. Останній від травм помер на місці, у лісомасиві неподалік села", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці, які прибули за викликом, встановили, що чоловіки в лісі на полюванні перебували незаконно, адже зараз відстріл парнокопитних тварин та хутрових звірів заборонений. Рушниці, які взяли мешканці Хустщини, – незареєстровані, а дозволи на полювання – відсутні.
За ознаками ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) та ч.1 ст.248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України розпочато слідство. Мешканцю села Ракош Хустського району, який з необережності застрелив свого товариша, повідомлено про підозру. Зараз вирішують питання в суді щодо обрання йому запобіжного заходу.
- и когда вы поняли что ранили не оленя?
- когда алень начал материться и отстреливаться..
///
а вообще это не смешно! браконьерство - опасно для жизни...
Упросила, но он ей говорит:
"Запомни,на охоте ты будешь стрелять не одна.
Так вот как только олень упадет, первая к нему беги,
а то потом не докажешь Что ты подстрелила.
Пришли, значит, на охоту, сидят в Засаде.
Вдруг, БАХ. Жена нового русского вскочила и побежала.
Муж ее из-за кустов выглядывает, видит жена стоит и говорит:"
Это мой олень, это мой олень," А рядом мужик стоит и говорит:"
Хорошо, хорошо, женщина, говорит.
Это ваш олень. Только дайте я с него седло сниму."
ПРО ЗАБОРОНУ ВБИВСТВА БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН УКРАЇНИ.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/6368?page=1
🧐