 Браконьєр застрелив свого товариша під час полювання на Закарпатті, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"19 серпня вранці до поліції надійшло повідомлення від 58-річного мешканця села Ракош Хустського району. Чоловік повідомив, що під час полювання з власної необережності він поцілив з рушниці у свого товариша, 39-річного односельця. Останній від травм помер на місці, у лісомасиві неподалік села", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці, які прибули за викликом, встановили, що чоловіки в лісі на полюванні перебували незаконно, адже зараз відстріл парнокопитних тварин та хутрових звірів заборонений. Рушниці, які взяли мешканці Хустщини, – незареєстровані, а дозволи на полювання – відсутні.

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За ознаками ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) та ч.1 ст.248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України розпочато слідство. Мешканцю села Ракош Хустського району, який з необережності застрелив свого товариша, повідомлено про підозру. Зараз вирішують питання в суді щодо обрання йому запобіжного заходу.