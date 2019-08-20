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Все про:браконьєрство (80) Закарпаття (801) Нацполіція (8067) вбивство (1878)

 Браконьєр застрелив свого товариша під час полювання на Закарпатті, - поліція

Співробітники Хустського відділу поліції за фактами вбивства з необережності та незаконного полювання розпочали слідство. 58-річному мешканцю села Ракош, причетному до злочину, вчиненого з необережності, повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"19 серпня вранці до поліції надійшло повідомлення від 58-річного мешканця села Ракош Хустського району. Чоловік повідомив, що під час полювання з власної необережності він поцілив з рушниці у свого товариша, 39-річного односельця. Останній від травм помер на місці, у лісомасиві неподалік села", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці, які прибули за викликом, встановили, що чоловіки в лісі на полюванні перебували незаконно, адже зараз відстріл парнокопитних тварин та хутрових звірів заборонений. Рушниці, які взяли мешканці Хустщини, – незареєстровані, а дозволи на полювання – відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Браконьєрське полювання може бути легалізоване - дніпропетровські екологи зробили заяву

За ознаками ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) та ч.1 ст.248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України розпочато слідство. Мешканцю села Ракош Хустського району, який з необережності застрелив свого товариша, повідомлено про підозру. Зараз вирішують питання в суді щодо обрання йому запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143787
 
 
 Топ коментарі
 
У кабанов, оленей и зайчиков сейчас праздник
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Жаль, что и сам не застрелился
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Cобирается НР на охоту. Жена его просится с ним пойти.
Упросила, но он ей говорит:
"Запомни,на охоте ты будешь стрелять не одна.
Так вот как только олень упадет, первая к нему беги,
а то потом не докажешь Что ты подстрелила.
Пришли, значит, на охоту, сидят в Засаде.
Вдруг, БАХ. Жена нового русского вскочила и побежала.
Муж ее из-за кустов выглядывает, видит жена стоит и говорит:"
Это мой олень, это мой олень," А рядом мужик стоит и говорит:"
Хорошо, хорошо, женщина, говорит.
Это ваш олень. Только дайте я с него седло сниму."
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У кабанов, оленей и зайчиков сейчас праздник
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А коли буде у курей, свинок і теляток??
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***
- и когда вы поняли что ранили не оленя?
- когда алень начал материться и отстреливаться..
///
а вообще это не смешно! браконьерство - опасно для жизни...
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Cобирается НР на охоту. Жена его просится с ним пойти.
Упросила, но он ей говорит:
"Запомни,на охоте ты будешь стрелять не одна.
Так вот как только олень упадет, первая к нему беги,
а то потом не докажешь Что ты подстрелила.
Пришли, значит, на охоту, сидят в Засаде.
Вдруг, БАХ. Жена нового русского вскочила и побежала.
Муж ее из-за кустов выглядывает, видит жена стоит и говорит:"
Это мой олень, это мой олень," А рядом мужик стоит и говорит:"
Хорошо, хорошо, женщина, говорит.
Это ваш олень. Только дайте я с него седло сниму."
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опасно для жизни животных! Как и вся охота, если что. А так... потихоньку друг друга и истребят. "охотнички".
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Залишилось лише згадати вбивство, коли переплутали зі змією (хоча інші новини не менш охмуєнні):


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Ну и Слава Богу! На одного убийцу будет меньше.
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Так вот он какой - бумеранг! Бог - не Тимошка.
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а эти подорванные идиоты охотнички долбанные убийцы животных.... продолжают переодически фуячить друг друга вместо животных на охоте... то глаза водярой зальют и им кум чи брат кабаном померещится...то утка мол в камышах...а оно кориш его напарник по кустам шастает по охоте БАБАХ И НЕТ родыча чи друга...((
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А уяви собі є забіники тварин які сотні або тисячі тварин за ДЕНЬ в цехах вбивають а потім глумляться над трупами?? І карма їх не настає
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А ти уяви ще гірше - більша частина тих, що тут "на гімно сходять", жаліючи тварин і проклинаючи мисливців, спокійно жеруть м"ясо, добуте тими, що "тисячі тварин, кожен день в цехах вбиває...". Носять хутра, здерті з цих тварин, мастяться парфумами, кремами, виготовленими з мускусу, жирів тваринного походження,вживають ліки, виготовлені на основі речовин, добутих з забитих тварин... (панкреатин, наприклад... ). Їдять бриндзу, виготовлену з застосуванням екстракту підшлункових залоз телят...
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Люди! Не совсем в тему, но и в тему одновременно. Прошу всех вас, подпишите, не пожалейте 5 минут своего драгоценного времени! Очень вас всех прошу!! ВсеХ, кто неравнодушен...
ПРО ЗАБОРОНУ ВБИВСТВА БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН УКРАЇНИ.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/6368?page=1

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