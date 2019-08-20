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 Політика України
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Все про:Ткаченко Олександр (21) звільнення (616) 1+1 (57)

 Ткаченко пішов із посади гендиректора "1+1 медіа". Йому присвоїли звання почесного президента групи

Олександр Ткаченко пішов з посади генерального директора групи "1+1 медіа", стратегічне управління групою буде здійснювати правління в складі шести осіб. Однак він залишається в званні почесного президента групи.

Про це Ткаченко повідомив сьогодні журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що вже зареєстрований народним депутатом України і тому не може далі займати посаду генерального директора групи "1 + 1 медіа". Рішенням наглядової ради з 17 серпня Ткаченко було присвоєно звання почесного президента групи, а новим генеральним директором ТОВ ТРК "Студія 1 + 1" з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.

Як повідомив Ткаченко, "замість мене буде правління, що складається з шести осіб. Телевізійним напрямком буде керувати Максим Кривицький".

Зокрема, він зазначив, що вже зареєстрований народним депутатом України і тому не може далі обіймати посаду генерального директора групи "1+1 медіа".

Рішенням наглядової ради з 17 серпня Ткаченку було присвоєно звання почесного президента групи, а новим генеральним директором ТОВ ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня призначено В'ячеслава Мієнка.

Як повідомив Ткаченко, "замість мене буде правління, що складається з шести осіб. Телевізійним напрямком керуватиме Максим Кривицький".

Також читайте: Брати Клички подали в суд позов на канал "1+1" про захист честі та гідності

За його словами, замість нього одного шестеро осіб за напрямками бізнесу керуватимуть процесами в компанії. До складу правління увійшли керівник "Телевізійного бізнесу" Максим Кривицький, керівник напрямку платного телебачення і Shared Services Ярослав Пахольчук, керівник "1+1 Digital та Інновації" Анна Ткаченко, директор GR-департаменту В'ячеслав Мієнко, директор департаменту маркетингових комунікацій Світлана Павелецька і фінансовий директор Дмитро Тузов.

На першому засіданні 28 серпня правління обере голову, який відповідатиме за організацію роботи органу.

В межах проєкту змінюється структура медіахолдингу - відбувається чіткий розподіл на бізнес-одиниці і корпоративні сервіси. Кожна бізнес-одиниця групи стає рівноцінним самостійним бізнесом, зі своїми цілями і завданнями, зонами відповідальності, повноваженнями та управлінською командою.

Ткаченко зазначив, що шляхом такої трансформації компанія переходить до більшої децентралізації в управлінні.

"Ця децентралізація означає більше повноважень, більше відповідальності", - сказав він і додав, що кожен член новоствореного правління буде відповідальний за певний сегмент роботи компанії.

За словами Ткаченка, повністю трансформація системи управління завершиться через півроку, до березня 2020 року.

Також Ткаченко розповів, що сьогодні у нього вже відбулася зустріч з колективом компанії, де він повідомив про нову структуру управління.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Ткаченко зазначив, що продає свою частку "фінансовій компанії", проте не став її називати. Решту свого бізнесу він передає в управління юридичній компанії. "Все буде зазначено в декларації", - наголосив Ткаченко.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143786
 
 
 Топ коментарі
 
превратить 1+1 в Г+Г - это нужен не абы какой талант
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Готовит костюмчик гауляйтера Киева ? Ткаченко ушел с должности гендиректора "1+1 медиа". Ему присвоили звание почетного президента группы - Цензор.НЕТ 7900

Ню, ню, йолка на носу. Пора ставить........
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Телевизор лучше вообще не смотреть.
А то можно незаметно и в зебила превратиться))))
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превратить 1+1 в Г+Г - это нужен не абы какой талант
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Телевизор лучше вообще не смотреть.
А то можно незаметно и в зебила превратиться))))
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А как же прямой и пятый? Тоже в зебилов превращают?
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прямой и пятый не заманивает зрителей сериалами и стучанием писюном по пианину
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это информационные каналы для людей, желающих разобраться в политике.

А на Г+Г обыкновенному зрителю ставят в эфир расслабон после работы, а в этот лёгкий расслабон вплетают пропаганду.
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Ага. Особенно помогают разобраться в политике два кацапа: Ганапольский и Киселев. Ткаченко пішов із посади гендиректора "1+1 медіа". Йому присвоїли звання почесного президента групи - Цензор.НЕТ 6707
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прямой анал канал Медведчуковских дрочеров ватных сепаров и любителей русского мира 80% инфы неприкрытая рашисткая гебельс пропаганда присыпанная полуправдой а для ВАс анал информационной правды то скажи какие каналы не в прямой зависимости от олигархов и рашисткой гебельс инфо машины а вот и нет даже в раше просмотр гебельс инфо упал до 74% люди получают объективную инфу с инета и нескольких ресурсов притом разных стран
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вот так приходит токарь с завода и сразу вместо телевизора заходит на англоязычную страницу ВВС
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если у токаря есть мозги а они есть Вы просто унижаете людей своим выражением если рабочий то туп вот Ваш лозунг гугл переводчик ему в руки переведет не очень корректно но человек поймет

Ваше величество так к Вам обращаться
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дада, на прямом вообще очень серьёзная аналитика, кстати, про прямую: почему у них рекламы нет?? ваааааще?? за кой хер они забуханного непричесанного киселёва содержат??
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тебя кто-то силком заставляет смотреть прямой ?
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нудык, рекламу искал, где у них реклама?? макеенко за свои содержит, наверное??)) коломойские хоть каким-то листочком свою окупаемость, липовую, прикрывают, а твоя патриотка соевая тупо прёт: мне на вас всех нагадить, вы все агенты!!))
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Не знаю. Телик не смотрю)))) Даже не знаю, что они там вещают.
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- Читали об этом, Швейк? - Не читал.
- Знаете про это? - Не знаю.
- А знаете, в чем дело? - Не знаю и знать не желаю.
- Все-таки это должно было бы вас интересовать… (с)
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Телеслужба
Страшних
Новин:
а зараз ми вам розповімо таке, що ви взагалі випадете в осадок -

виртуози журналистики
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Так оно по-моему уже давно уровня раися24.
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Никогда бы не подумал ,что эти ведущие такие продажные! Просто после выборов на их жирные лица смотреть противно.А у этой уже и дочка вещает новости пинчука.
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Ни какого таланта тут не нужно было. Просто была нужна команда Бени Кала и премия имяни Иуды. А Сашок просто моральный урод и не более. Он и московитам бы служил и на Геббельса бы работал.
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Головною новиною для медійної сфери стало створення укрупненого Комітету гуманітарної та інформаційної політики та виокремлення з нього Комітету свободи слова. Перший комітет сконцентрує в собі більшість медійних та культурних питань і його очолить представник «Слуги народу» і чудово всім відомий український медіаменеджер Олександр Ткаченко. Другий комітет віддадуть опозиції і він буде значно слабшим з точки зору кола повноважень.- https://detector.media/infospace/article/169994/2019-08-20-oleksandr-tkachenko-zakonoproekt-pro-prozorist-vlasnosti-zeonbudu-ne-terpit-zvolikan/
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Зебилы , готовтесь встречать нового мера - Ткаченка
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если не проголосуют(в чем я не уверен)
Богдан разделит должности мера и главы КМДА
Плавали - знаем (Овощ так же поступал)
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Не зря вцепились в Клыка. Ткаченко на Киеве нужен.
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Йому приготуваои високу поспду при владі.
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Готовит костюмчик гауляйтера Киева ? Ткаченко ушел с должности гендиректора "1+1 медиа". Ему присвоили звание почетного президента группы - Цензор.НЕТ 7900

Ню, ню, йолка на носу. Пора ставить........
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По-чьотний - Ткачєнка, а по-нєчьотний хто ?
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Звание Главного и почетного говномета он получил пожизнено. И посмертно так же его будут помнить, как шлюху КАЛОмойского мечущего говно своим ртом.
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.....буде написано на його могильній плиті Ткаченко ушел с должности гендиректора "1+1 медиа". Ему присвоили звание почетного президента группы - Цензор.НЕТ 6477
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Назначит Кал💩 ещё глубже 👅 лижущих
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Головний брехун країни хоче стати мером Києва?
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Мразота редкостная , автор темников и открытое пророссийское чмо .
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Ткаченку не почесного. а поносного члена потрібно дати! 1+1 суцільний брехливий понос! Йому від смороду не відмитись! Ткаченко - гниль України!
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Не буду про політику, хочу сказати лиш, що Ткаченко угробив чудовий канал 1+1. Раніше до приходу Бєні і Ткаченка 1+1 був різноплановим каналом, де і розумним людям було що подивитися. Було інтелектуальне авторське кіно в передачі Аргумент кіно, були голівудські фільми, були документальні фільми власного виробництва (тодішній власник 1+1 Роднянський багато займався документалістикою), були науково-популярні передачі типу "Прогулянки з динозаврами" від ВВС, був Автопарк з Моляром, була чудова молодіжна передача з Костею Грубичем і вже покійним Пелехом. А зараз? Як не 95 квартал, так серіал тупий, як не серіал тупий, так талант-шоу тупе.

Раніше навіть шоу були інтелектуальної спрямованості - той же Перший мільйон показував, що можна чогось добитися головою, а не поспівати-потанцювати...

І найцікавіше, що тоді 1+1 за рейтингом був лідером в Україні, а зараз у каналу всього-навсього третє місце!
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нехай ще забере з собою і оту курву ".... і Україну" яка каже - теж ні розуму, ні совісті...
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Ткаченко ушел с должности гендиректора "1+1 медиа". Ему присвоили звание почетного президента группы

...с установлением бюста в офисе кампании"1+1"..))
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