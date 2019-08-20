 Ткаченко пішов із посади гендиректора "1+1 медіа". Йому присвоїли звання почесного президента групи

Про це Ткаченко повідомив сьогодні журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, він зазначив, що вже зареєстрований народним депутатом України і тому не може далі займати посаду генерального директора групи "1 + 1 медіа". Рішенням наглядової ради з 17 серпня Ткаченко було присвоєно звання почесного президента групи, а новим генеральним директором ТОВ ТРК "Студія 1 + 1" з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.
Як повідомив Ткаченко, "замість мене буде правління, що складається з шести осіб. Телевізійним напрямком буде керувати Максим Кривицький".
Зокрема, він зазначив, що вже зареєстрований народним депутатом України і тому не може далі обіймати посаду генерального директора групи "1+1 медіа".
Рішенням наглядової ради з 17 серпня Ткаченку було присвоєно звання почесного президента групи, а новим генеральним директором ТОВ ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня призначено В'ячеслава Мієнка.
Як повідомив Ткаченко, "замість мене буде правління, що складається з шести осіб. Телевізійним напрямком керуватиме Максим Кривицький".
За його словами, замість нього одного шестеро осіб за напрямками бізнесу керуватимуть процесами в компанії. До складу правління увійшли керівник "Телевізійного бізнесу" Максим Кривицький, керівник напрямку платного телебачення і Shared Services Ярослав Пахольчук, керівник "1+1 Digital та Інновації" Анна Ткаченко, директор GR-департаменту В'ячеслав Мієнко, директор департаменту маркетингових комунікацій Світлана Павелецька і фінансовий директор Дмитро Тузов.
На першому засіданні 28 серпня правління обере голову, який відповідатиме за організацію роботи органу.
В межах проєкту змінюється структура медіахолдингу - відбувається чіткий розподіл на бізнес-одиниці і корпоративні сервіси. Кожна бізнес-одиниця групи стає рівноцінним самостійним бізнесом, зі своїми цілями і завданнями, зонами відповідальності, повноваженнями та управлінською командою.
Ткаченко зазначив, що шляхом такої трансформації компанія переходить до більшої децентралізації в управлінні.
"Ця децентралізація означає більше повноважень, більше відповідальності", - сказав він і додав, що кожен член новоствореного правління буде відповідальний за певний сегмент роботи компанії.
За словами Ткаченка, повністю трансформація системи управління завершиться через півроку, до березня 2020 року.
Також Ткаченко розповів, що сьогодні у нього вже відбулася зустріч з колективом компанії, де він повідомив про нову структуру управління.
Відповідаючи на запитання журналістів, Ткаченко зазначив, що продає свою частку "фінансовій компанії", проте не став її називати. Решту свого бізнесу він передає в управління юридичній компанії. "Все буде зазначено в декларації", - наголосив Ткаченко.
А то можно незаметно и в зебила превратиться))))
А на Г+Г обыкновенному зрителю ставят в эфир расслабон после работы, а в этот лёгкий расслабон вплетают пропаганду.
Ваше величество так к Вам обращаться
- Знаете про это? - Не знаю.
- А знаете, в чем дело? - Не знаю и знать не желаю.
- Все-таки это должно было бы вас интересовать… (с)
Телеслужба
Страшних
Новин:
а зараз ми вам розповімо таке, що ви взагалі випадете в осадок -
виртуози журналистики
Комітету свободи слова. Перший комітет сконцентрує в собі більшість медійних та культурних питань і його очолить представник «Слуги народу» і чудово всім відомий український медіаменеджер Олександр Ткаченко. Другий комітет віддадуть опозиції і він буде значно слабшим з точки зору кола повноважень.- https://detector.media/infospace/article/169994/2019-08-20-oleksandr-tkachenko-zakonoproekt-pro-prozorist-vlasnosti-zeonbudu-ne-terpit-zvolikan/
Богдан разделит должности мера и главы КМДА
Плавали - знаем (Овощ так же поступал)
Ню, ню, йолка на носу. Пора ставить........
Пусть идёт его запомнят...
ЛизоДуп редкий...
Раніше навіть шоу були інтелектуальної спрямованості - той же Перший мільйон показував, що можна чогось добитися головою, а не поспівати-потанцювати...
І найцікавіше, що тоді 1+1 за рейтингом був лідером в Україні, а зараз у каналу всього-навсього третє місце!
...с установлением бюста в офисе кампании"1+1"..))
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/20/7224000/
Помните, как "съедали
Порошенка за слепый траст?