 Ткаченко пішов із посади гендиректора "1+1 медіа". Йому присвоїли звання почесного президента групи

Про це Ткаченко повідомив сьогодні журналістам у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, він зазначив, що вже зареєстрований народним депутатом України і тому не може далі займати посаду генерального директора групи "1 + 1 медіа". Рішенням наглядової ради з 17 серпня Ткаченко було присвоєно звання почесного президента групи, а новим генеральним директором ТОВ ТРК "Студія 1 + 1" з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.

Як повідомив Ткаченко, "замість мене буде правління, що складається з шести осіб. Телевізійним напрямком буде керувати Максим Кривицький".

Зокрема, він зазначив, що вже зареєстрований народним депутатом України і тому не може далі обіймати посаду генерального директора групи "1+1 медіа".

Рішенням наглядової ради з 17 серпня Ткаченку було присвоєно звання почесного президента групи, а новим генеральним директором ТОВ ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня призначено В'ячеслава Мієнка.

Як повідомив Ткаченко, "замість мене буде правління, що складається з шести осіб. Телевізійним напрямком керуватиме Максим Кривицький".

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За його словами, замість нього одного шестеро осіб за напрямками бізнесу керуватимуть процесами в компанії. До складу правління увійшли керівник "Телевізійного бізнесу" Максим Кривицький, керівник напрямку платного телебачення і Shared Services Ярослав Пахольчук, керівник "1+1 Digital та Інновації" Анна Ткаченко, директор GR-департаменту В'ячеслав Мієнко, директор департаменту маркетингових комунікацій Світлана Павелецька і фінансовий директор Дмитро Тузов.

На першому засіданні 28 серпня правління обере голову, який відповідатиме за організацію роботи органу.

В межах проєкту змінюється структура медіахолдингу - відбувається чіткий розподіл на бізнес-одиниці і корпоративні сервіси. Кожна бізнес-одиниця групи стає рівноцінним самостійним бізнесом, зі своїми цілями і завданнями, зонами відповідальності, повноваженнями та управлінською командою.

Ткаченко зазначив, що шляхом такої трансформації компанія переходить до більшої децентралізації в управлінні.

"Ця децентралізація означає більше повноважень, більше відповідальності", - сказав він і додав, що кожен член новоствореного правління буде відповідальний за певний сегмент роботи компанії.

За словами Ткаченка, повністю трансформація системи управління завершиться через півроку, до березня 2020 року.

Також Ткаченко розповів, що сьогодні у нього вже відбулася зустріч з колективом компанії, де він повідомив про нову структуру управління.

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Відповідаючи на запитання журналістів, Ткаченко зазначив, що продає свою частку "фінансовій компанії", проте не став її називати. Решту свого бізнесу він передає в управління юридичній компанії. "Все буде зазначено в декларації", - наголосив Ткаченко.





