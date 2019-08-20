EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Київські новини, Суспільство
  225  3
Матеріали за темою:
Все про:ветерани (353) підтримка (171)

 Телефонна лінія психологічної підтримки ветеранів бойових дій на Донбасі з'явилася в Києві

У Києві презентували телефонну лінію підтримки з питань запобігання суїцидам і профілактики психологічного здоров'я для ветеранів військових дій на Донбасі - Lifeline Ukraine.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що, завершуючи військову службу, деякі переживають травматичний для них час. Lifeline може стати першим етапом допомоги в адаптації цих людей, яка надаватиме психологічну допомогу", - сказала заступник глави місії посольства Великої Британії в Україні Гелен Фейзі на презентації ініціативи у вівторок у Києві.

Проєкт є недержавним, а уряд Великої Британії є одним із донорів, внесок якого сягнув 580 тис. фунтів.

"Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, повертаючись звідти, залишали там друзів і товаришів по службі. Тут у них новий етап їхнього життя. Важливо, щоб Україна створила таку структуру підтримки", - зауважив засновник Lifeline Ukraine Пол Найлен.

Дивіться також: Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

За його словами, за основу було взято проєкт, який функціонує в Австралії, - Lifeline Australia.

У майбутньому Найлен планує розширити надання допомоги для всіх верств населення.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, в Україні 392 тис. ветеранів війни на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143781
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
здорово,на самом деле очень нужная штука .реально нужная .....
 показати весь коментар
 
 
Придётся ещё дополнительно бороться с пропагандой Г+Г и Тимошенко, которые мозги выворачивают и в контексте "доказывают", что они ни за Украину там стоят, а за чьи-то интересы, за исключением "патриота" Коломойского...
 показати весь коментар
 
 
давно пора открывать линии и центры такие.... иначе ребята с психологическими травмами нуждаются в общении. внимании.многие перенесли кошмар плена в подвалах НКВД ДАНБАСЯО И ЛУГАНДОНИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ИЗВЕРГОВ САДИСТОВ ИЗ ********...((
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору