 Телефонна лінія психологічної підтримки ветеранів бойових дій на Донбасі з'явилася в Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що, завершуючи військову службу, деякі переживають травматичний для них час. Lifeline може стати першим етапом допомоги в адаптації цих людей, яка надаватиме психологічну допомогу", - сказала заступник глави місії посольства Великої Британії в Україні Гелен Фейзі на презентації ініціативи у вівторок у Києві.

Проєкт є недержавним, а уряд Великої Британії є одним із донорів, внесок якого сягнув 580 тис. фунтів.

"Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, повертаючись звідти, залишали там друзів і товаришів по службі. Тут у них новий етап їхнього життя. Важливо, щоб Україна створила таку структуру підтримки", - зауважив засновник Lifeline Ukraine Пол Найлен.

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За його словами, за основу було взято проєкт, який функціонує в Австралії, - Lifeline Australia.

У майбутньому Найлен планує розширити надання допомоги для всіх верств населення.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, в Україні 392 тис. ветеранів війни на Донбасі.