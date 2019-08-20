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 Політика України
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Все про:НАБУ (2071) допит (512) Кличко (679) Богдан Андрій (134)

 НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що Бюро планує допитати керівника Офісу Президента Андрія Богдана після заяви про прихід представника нібито від одного зі "смотрящих" Києва з пропозицією розділити незаконно отримані бюджетні гроші столиці навпіл за збереження на посаді голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що міський голова Києва Віталій Кличко вже приходив на допит.

Водночас він сказав, що планується допит керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

"Планується допит. Без показів Богдана в принципі там нема що розслідувати. Якщо він розкаже, то будемо рухатися далі", - заявив Ситник.

При цьому, він не сказав, коли відбудеться наступний допит.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

14 серпня мер Києва Віталій Кличко дав свідчення про можливе отримання Богданом хабаря.

За словами глави КМДА, подібні твердження глави ОП підлягають перевірці в межах досудового розслідування.

Також читайте: Кличко свідчив про можливе отримання Богданом хабара

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143777
 
 
 Топ коментарі
 
Юрий Бутусов
18 мин. ·

Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. На совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП.
Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий?
Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить. Кабмин и представители НКРЕ с ним не согласились, особенно в эмоциях был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь?

Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а потребность - 73 тысячи тонн. Расход не восполняется.
Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.
Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации?
Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.
"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены - 1500 гривен за тонну. Ну что ж, вполне логично - донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля.
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу - если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть - поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.
Но решение не принято.
Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.
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не смешно Бене, который и хотел бы за границу, но ссыкотно ))
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Отакий він Ротердам +.
Забезпечував найдешевший енергоресурс.
НАБУ допросит Богдана из-за его заявления о предложении "смотрящими" Киева взятки в $20 млн, - Сытник - Цензор.НЕТ 9546
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а мне кажется, эти двое и не встретятся. Сытник только для СМИ пропиарит имитацию работы, а дальше все затихнет, как и со всеми предыдущими делами
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сказки. иметь такую возможность взять с поличнымююю
либо богдан полный идиот(скорее всего). либо бабло взял, сделал вид, что отказался и отработает немного погодя. возможно и то и это...
уж больно у него образ дебильный
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всі мабуть зараз подумали який ситник молодець, що взявся за нову владу, але мені шкода що такого просто не буде. бо пан директор звик прислужуватися владі, тому і буде це робити знову
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к сожалению, уже никто не думает, что Сытник молодец именно с того момента, как увидели как работает НАБУ и в какую марионетку оно превратилось
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Это НАБУ так имитирует работу? или Сытник решил прогнутся перед новым гарантом, как будто бы НАБУ честно и обьективно работает?
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Это он так зарабатывает на новый отдых в Сарнах) чтобы отдохнуть от отдыха)
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Маршрутка просто откажется давать показания, типо Конституция позволяет
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Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - заявил Сытник. А если не расскажет? То шо? Тапочки? Хай так и будет? Фу ***,детский садИсточник: https://censor.net.ua/n3143777
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ну так Сытнику на руку ничего не делать, а сейчас создает просто видимость работы, что бы его в очередной раз новая власть погладила по головке)))
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Посидят, кофе выпьют, анекдоты потравят. А нам скажут что страшно пытали президента Богдана.
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це 100% Богдан з Шабуніним і з Ситником зустрічлися коли, то мабуть тоді і вирішили, що один одного чіпати не будуть. А на це Артем Сергійович завжди гаразд
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То може, варто було б спочатку допитати самого Богдана? Ну й чудо той Ситник...
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