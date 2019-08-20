 Українці зможуть отримати монетизовану субсидію в будь-якому із 34 уповноважених банків. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.
Починаючи із жовтня поточного року, виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.
"Тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в "Ощадбанку". Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі - йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання одержувати субсидію готівкою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках, до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через "Укрпошту" за адресою, вказаною під час звернення за субсидією.
Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію лише через "Ощадбанк".
Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.
Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків:
- АТ "Укрексімбанк"
- АТ "Ощадбанк"
- ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
- ПАТ АБ "Укргазбанк"
- ПАТ "УКРСОЦБАНК"
- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
- ПАТ "КРЕДОБАНК"
- ПАТ "УкрСиббанк"
- ПАТ "Ідея Банк"
- ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
- ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"
- ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
- ПАТ "ОТП Банк"
- ПАТ "Банк Альянс"
- ПАТ АКБ "Львів"
- ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- ПАТ "МТБ БАНК"
- ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
- ПАТ "Полтава-банк"
- ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
- ПАТ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
- ПАТ "МЕГАБАНК"
- ПАТ "СКАЙ БАНК"
- ПАТ "Юнекс Банк"
- ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"
- ПАТ "Універсал Банк"
- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
- ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"
- ПАТ "БАНК ВОСТОК"
- ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
- ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
- ПАТ "МОТОР-БАНК"
- ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"
- ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
они тупо сидят и ждут подаяния.
катастрофічно мало, бо не звик до такого прозябання, але субсідіїї ніколи не отримував.
правда є варіант, розвестися з своєю коханою, але мені просто гидко це робити після 35 років спільного життя.
По-хорошему, надо проверять наследников бабушки, если они не малоимущие - то никакой субсидии, пусть сами содержат свое имущество.