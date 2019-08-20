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 Економіка, Суспільство
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Все про:Кабмін (3004) субсидія (314) монетизація (63)

 Українці зможуть отримати монетизовану субсидію в будь-якому із 34 уповноважених банків. СПИСОК

Уряд розширив перелік банків, у яких українці можуть отримувати монетизовану субсидію. Це може бути один із 34 уповноважених банків на здійснення соціальних виплат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Починаючи із жовтня поточного року, виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

"Тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в "Ощадбанку". Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі - йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання одержувати субсидію готівкою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін направив на монетизацію субсидій 5,7 млрд грн, - Гройсман

Зазначається, що одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках, до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через "Укрпошту" за адресою, вказаною під час звернення за субсидією.

Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію лише через "Ощадбанк".

Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.

Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків:

  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "Ощадбанк"
  • ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  • ПАТ АБ "Укргазбанк"
  • ПАТ "УКРСОЦБАНК"
  • ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • ПАТ "КРЕДОБАНК"
  • ПАТ "УкрСиббанк"
  • ПАТ "Ідея Банк"
  • ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  • ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"
  • ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
  • ПАТ "ОТП Банк"
  • ПАТ "Банк Альянс"
  • ПАТ АКБ "Львів"
  • ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • ПАТ "МТБ БАНК"
  • ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
  • ПАТ "Полтава-банк"
  • ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  • ПАТ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • ПАТ "МЕГАБАНК"
  • ПАТ "СКАЙ БАНК"
  • ПАТ "Юнекс Банк"
  • ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  • ПАТ "Універсал Банк"
  • ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
  • ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"
  • ПАТ "БАНК ВОСТОК"
  • ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
  • ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
  • ПАТ "МОТОР-БАНК"
  • ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143774
 
 
 Топ коментарі
 
задрали эти субсидии. какого хрена я должен платить нищебродам, которые не хотят немного больше зарабатывать?
они тупо сидят и ждут подаяния.
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интересная ситуация с субсидиями. Бабушка пенсионерка живет в 3-ке сама на 60 квадратах получает субсидию. Молодая семья снимает и платит полную плату за 2-ку, при чем нужно работать и еще подрабатывать что б все оплатить.
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ну, я ж живу!? пенсія нікчемна --2400 грн. тому ще на 10 працюю. є деякі зоощадження.
катастрофічно мало, бо не звик до такого прозябання, але субсідіїї ніколи не отримував.
правда є варіант, розвестися з своєю коханою, але мені просто гидко це робити після 35 років спільного життя.
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задрали эти субсидии. какого хрена я должен платить нищебродам, которые не хотят немного больше зарабатывать?
они тупо сидят и ждут подаяния.
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ну, я ж живу!? пенсія нікчемна --2400 грн. тому ще на 10 працюю. є деякі зоощадження.
катастрофічно мало, бо не звик до такого прозябання, але субсідіїї ніколи не отримував.
правда є варіант, розвестися з своєю коханою, але мені просто гидко це робити після 35 років спільного життя.
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А ты меценат или благотворитель, что ты там платишь? Ты хоть знаешь сколько помощи себе выписывают депутаты и чиновники?
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а коли пільги розпочнуть монетизувати?
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вже. Дуже зручно, бо тепер більше причин не платити супсидію
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Обоснуй сначала цену на газ. Наивный герус думает что ему кто то за газ платить по дюсельдорфским тарифам будет. Не снизите тарифы будет калапс и следующий презеднт или премьер который это сделает.
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интересная ситуация с субсидиями. Бабушка пенсионерка живет в 3-ке сама на 60 квадратах получает субсидию. Молодая семья снимает и платит полную плату за 2-ку, при чем нужно работать и еще подрабатывать что б все оплатить.
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причем у этой бабушки есть дети и внуки, которые являются фактическими владельцами этой трешки.
По-хорошему, надо проверять наследников бабушки, если они не малоимущие - то никакой субсидии, пусть сами содержат свое имущество.
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Надо так понимать, что 30 банков в этом списке от Кабмина - типа надёжные?
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А хтось тут виставляв скрин що субсидії відмінять.
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Дай Бог! Бо ті супсидії - знущання - бо получають їх ті, хто ловко оформив документи.
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Вниманию зябликов , кольца кальмаров , которые вам продали у зелёной синагоги, на самом деле не кольца кальмаров). Приятного)
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