 Українці зможуть отримати монетизовану субсидію в будь-якому із 34 уповноважених банків. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Починаючи із жовтня поточного року, виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію.

"Тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в "Ощадбанку". Але якщо субсидіант бажає отримувати монетизовану допомогу на оплату комунальних послуг у іншій банківській установі - йому потрібно із відповідною заявою звернутися в управління соцзахисту. Разом із заявою потрібно надати реквізити рахунку в уповноваженому банку, в якому є бажання одержувати субсидію готівкою", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках, до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть монетизовану субсидію через "Укрпошту" за адресою, вказаною під час звернення за субсидією.

Тим, кому призначено безготівкову форму допомоги, а це ті домогосподарства, які мають борги за комунальні послуги, отримуватимуть субсидію лише через "Ощадбанк".

Зимову субсидію управління соцзахисту почнуть розраховувати у жовтні на основі доходів, отриманих у 1-2 кварталах 2019 року.

Монетизовану субсидію можна отримувати через будь-який з нижче перелічених банків: