EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  622  21
Матеріали за темою:
Все про:Укроборонпром (487) Абромавичус (69)

 Щодо "Укроборонпрому" відкрито майже 500 справ про корупцію, лише 2% доходять до суду, - Абромавичус

Нещодавно обраний голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус вважає, що компанія має працювати над запобіганням корупції, зокрема шляхом перегляду процесів із закупок.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус розповів, що кримінальні справи щодо "Укроборонпрому" є, але вони вкрай рідко доходять до вироку.

"Відкрито майже 500 кримінальних справ щодо "Укроборонпрому" різними структурами і правоохоронними органами. Ефективність невисока - лише 2% доходять до суду. За липень, по-моєму, 23 обшуки в компаніях "Укроборонпрому". Я вважаю, що компанія має працювати над превенцією корупції, зокрема, переглядаючи процеси із закупок тощо", - наголосив Абромавичус.

Також глава наглядової ради концерну вважає, що централізація таких процесів вибудовування єдиних принципів допоможе.

"Потрібно більше публічних комунікацій. Відбувається демонізація, іноді несправедлива, деяких напрямів нашої роботи - і насамперед спецекспортерів", - зазначив він.

Також читайте: Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно міняти, він недостатньо ефективний, - Абромавичус

"Ми знаємо, що деякі продають на сотні мільйонів доларів товару, але при цьому через нестачу комунікацій, розуміння створюється публічно негативне враження, що кожен там робить щось не зовсім правильно. Тому одна з моїх функцій як людини з бізнесу - правильно прокомунікувати і захистити тих співробітників, які працюють на благо країни, на благо компанії", - зазначив Абромавичус

"Потрібно працювати на превенцію і всіляко допомагати правоохоронним органам, проводячи регулярну роз'яснювальну роботу, що все-таки більшість людей в "Укроборонпромі" працюють на країну, на Збройні сили і роблять правильні речі", - підсумував Абромавичус.

Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.

Нагадаємо, раніше Айварас Абромавичус заявив, що "Укроборонпром" планує збільшити експорт озброєння вп’ятеро до 2025 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі рішення про продаж військового майна будуть обґрунтовані і максимально прозорі, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143773
 
 
 Топ коментарі
 
При желании на самого Абромавичуса можно открыть миллион дел.

Законодательство это позволяет сделать.

И о чём это будет говорить ?

О коррумпированности Абромавичуса ?
 показати весь коментар
 
Так что есть показатель? Количество дел? Количество дошедших до суда? Количество приговоров? Эти все цифры - сплошная демагогия.
 показати весь коментар
 
"Нужно работать на превенцию и всячески помогать правоохранительным органам, делая регулярную разъяснительную работу, что все-таки большинство людей в "Укроборонпроме" работают на страну, на Вооруженные силы и делают правильные вещи", - подытожил Абромавичус.
Источник: https://censor.net.ua/n3143773

Где вы, такие праведные, были, когда нацжены бегали за Порошенко?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так что есть показатель? Количество дел? Количество дошедших до суда? Количество приговоров? Эти все цифры - сплошная демагогия.
 показати весь коментар
 
 
Кацапа, беги за ОЗК и противогазом, пока еще есть!
14:10, 20 августа 2019
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией.

Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельском облаке - абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
 показати весь коментар
 
…несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала Швейка идиотом, он ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак… (с)
 показати весь коментар
 
При желании на самого Абромавичуса можно открыть миллион дел.

Законодательство это позволяет сделать.

И о чём это будет говорить ?

О коррумпированности Абромавичуса ?
 показати весь коментар
 
 
Саме це і є показником якості цих "справ" - 2% з 500. Тобто 10. А усе їнше - полова.
Але ці 10 мають бути завершені судом.
 показати весь коментар
 
Или право хранительные органы хреновые, или в "укроборонпроме" работают честнейшие люди. Как то так! Щодо "Укроборонпрому" відкрито майже 500 справ про корупцію, лише 2% доходять до суду, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 838
 показати весь коментар
 
Або портянка та йому подібні просто завалюють безпідставними заявами.
 показати весь коментар
 
в "Укробонпроме" не крысеныш ли скунса пашинского подъедается?
 показати весь коментар
 
"Нужно работать на превенцию и всячески помогать правоохранительным органам, делая регулярную разъяснительную работу, что все-таки большинство людей в "Укроборонпроме" работают на страну, на Вооруженные силы и делают правильные вещи", - подытожил Абромавичус.
Источник: https://censor.net.ua/n3143773

Где вы, такие праведные, были, когда нацжены бегали за Порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Может тут есть люди в теме? Тогда ответьте на вопрос. Как можно без коррупции, то есть легально закупать запчасти и комплектующие на россии для украинской техники советского производства?
 показати весь коментар
 
Никак. Но можно давить на цену/сроки/качество, чтобы не зажрались. Инструменты разные есть.
 показати весь коментар
 
Да, можно. Отсюда вывод. Укоборонпром изначально коррупционная структура и вопрос только в том кто там у руля. А свинорчуков новых найдут.
 показати весь коментар
 
І то суддя відпустить за смішну заставу,тисяч 50 гривень.
 показати весь коментар
 
Тобто всі ці справи - це заказуха Кремля, спрямована на підрив обороноспроможності України.
 показати весь коментар
 
Довго ще доведеться вичищати Україну від підбарижників.
 показати весь коментар
 
При пєтрє такого не было.До суда вообще ничего не доходило,а наоборот,премии выписывали и медальки цепляли
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору