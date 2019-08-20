 Щодо "Укроборонпрому" відкрито майже 500 справ про корупцію, лише 2% доходять до суду, - Абромавичус

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Абромавичус розповів, що кримінальні справи щодо "Укроборонпрому" є, але вони вкрай рідко доходять до вироку.
"Відкрито майже 500 кримінальних справ щодо "Укроборонпрому" різними структурами і правоохоронними органами. Ефективність невисока - лише 2% доходять до суду. За липень, по-моєму, 23 обшуки в компаніях "Укроборонпрому". Я вважаю, що компанія має працювати над превенцією корупції, зокрема, переглядаючи процеси із закупок тощо", - наголосив Абромавичус.
Також глава наглядової ради концерну вважає, що централізація таких процесів вибудовування єдиних принципів допоможе.
"Потрібно більше публічних комунікацій. Відбувається демонізація, іноді несправедлива, деяких напрямів нашої роботи - і насамперед спецекспортерів", - зазначив він.
"Ми знаємо, що деякі продають на сотні мільйонів доларів товару, але при цьому через нестачу комунікацій, розуміння створюється публічно негативне враження, що кожен там робить щось не зовсім правильно. Тому одна з моїх функцій як людини з бізнесу - правильно прокомунікувати і захистити тих співробітників, які працюють на благо країни, на благо компанії", - зазначив Абромавичус
"Потрібно працювати на превенцію і всіляко допомагати правоохоронним органам, проводячи регулярну роз'яснювальну роботу, що все-таки більшість людей в "Укроборонпромі" працюють на країну, на Збройні сили і роблять правильні речі", - підсумував Абромавичус.
Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.
Нагадаємо, раніше Айварас Абромавичус заявив, що "Укроборонпром" планує збільшити експорт озброєння вп’ятеро до 2025 року.
14:10, 20 августа 2019
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией.
Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельском облаке - абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Законодательство это позволяет сделать.
И о чём это будет говорить ?
О коррумпированности Абромавичуса ?
Але ці 10 мають бути завершені судом.
Источник: https://censor.net.ua/n3143773
Где вы, такие праведные, были, когда нацжены бегали за Порошенко?
За 3 млрд продать полный цикл уникальных технологий и конструкторских решений... С*ка....
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