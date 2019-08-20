 На посаду держуповноваженого АМКУ претендує донька викладача Зеленського Ірина Копайгора

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Наші гроші", про це свідчать дані з реєстру НАЗК.

Ірина Копайгора зареєстрована та проживає у Кривому Розі. Працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" як доцент кафедри правового регулювання економіки.

Зазначимо, що в цьому інституті юридичну освіту здобув чинний президент України Володимир Зеленський.

У цьому ж інституті викладає батько претендентки на крісло державної уповноваженої – Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, Копайгора викладав Зеленському теорію держави і права.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Райнін на попередню пропозицію Терентьєва про звільнення Загребельської відповів, що згідно із законом це неможливо без подання прем'єра, - журналіст Ніколов. ДОКУМЕНТ

Сам Копайгора коментував успіх Володимира Зеленського, високо оцінюючи його особистісні якості та позитивно характеризуючи його досягнення.

"Саме Володимир не одного разу просив порад, і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі", – згадував Копайгора.

Також відомо, що у Криворізькому економічному інституті працює батько Володимира Зеленського, Олександр Зеленський.

Окрім викладання в КНЕУ, Ірина Копайгора отримує заробітну плату за сумісництвом у МАУП Кривий Ріг.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ Марію Ніжнік та держуповноважених Агію Загребельську, Андрія Вовка і Валерія Полюховича. Звільнення були проведені без відповідних подань прем’єр-міністра, передбачених законом.

31 липня президент призначив державними уповноваженими АМКУ Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло.

Заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук підтверджував, що кадрові рішення стосовно АМКУ ухвалювалися на підставі побажань голови Комітету Юрія Терентьєва.

Наразі вакантними залишаються посади двох членів АМКУ, зокрема заступника голови. На посаду першого заступника голови претендує кандидат Ольга Піщанська, яка також будувала свій кар’єрний шлях на малій Батьківщині президента – у Кривому Розі, очолювала закупівельний напрямок в "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.