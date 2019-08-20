 На посаду держуповноваженого АМКУ претендує донька викладача Зеленського Ірина Копайгора

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Наші гроші", про це свідчать дані з реєстру НАЗК.
Ірина Копайгора зареєстрована та проживає у Кривому Розі. Працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" як доцент кафедри правового регулювання економіки.
Зазначимо, що в цьому інституті юридичну освіту здобув чинний президент України Володимир Зеленський.
У цьому ж інституті викладає батько претендентки на крісло державної уповноваженої – Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, Копайгора викладав Зеленському теорію держави і права.
Сам Копайгора коментував успіх Володимира Зеленського, високо оцінюючи його особистісні якості та позитивно характеризуючи його досягнення.
"Саме Володимир не одного разу просив порад, і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі", – згадував Копайгора.
Також відомо, що у Криворізькому економічному інституті працює батько Володимира Зеленського, Олександр Зеленський.
Окрім викладання в КНЕУ, Ірина Копайгора отримує заробітну плату за сумісництвом у МАУП Кривий Ріг.
Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ Марію Ніжнік та держуповноважених Агію Загребельську, Андрія Вовка і Валерія Полюховича. Звільнення були проведені без відповідних подань прем’єр-міністра, передбачених законом.
31 липня президент призначив державними уповноваженими АМКУ Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло.
Заступник голови Офісу Президента Олексій Гончарук підтверджував, що кадрові рішення стосовно АМКУ ухвалювалися на підставі побажань голови Комітету Юрія Терентьєва.
Наразі вакантними залишаються посади двох членів АМКУ, зокрема заступника голови. На посаду першого заступника голови претендує кандидат Ольга Піщанська, яка також будувала свій кар’єрний шлях на малій Батьківщині президента – у Кривому Розі, очолювала закупівельний напрямок в "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.
🤑
Надо было слушать элиту))
🤣🤣🤣🤑
😁
ДЯКУЄМО!!
🤑
И не нужно так сильно себя накручивать.
Хуже, чем было, не будет.
Иди мустангов паси.
😁
1) хліб не такий
2) сіль не така
3) дівчата не такі
4) віночки не такі
5) гімн не такий
6) прапор не такий
7) армія не така
8) мова не така
9) віра не така
А ви точно українці?
А, вспомнил!
Как при Януке в Енакиево последних дворников вылавливали для заполнения пустующих государственных должностей!
🤗
У нее такие же права, как и у всех остальных граждан Украина.
Очень меня веселит истерика соеголовых.
Все, порохоботы, обратной дороги нет!
Но я, слава Богу, не зомбированный порохобот.
😁
Молода жінка, з блискучими здібностями, педагог, економіст, доцент - і "не смєть прєтєндовать", бо - подумати тільки! - її батько, зрадник такий, викладав Зеленському, років з 20 років тому!
😁
"Отметим, что в этом институте юридическое образование получил действующий Президент Украины Владимир Зеленский"
Ну давайте чморить всех, кто учился в том же университете, что и президент)) Странно, что при предыдущем никто не проверял выпускников и родственников учителей Пороха из КИМО, боюсь бы там не один десяток насобирался. И это вполне нормально))
Как в украинских судах российские боевики превращаются в «страйкболистов из Ростова» и выходят на волю
ОПУБЛИКОВАНО 20 АВГУСТА 2019
Один из освобожденных боевиков - Роман Джумаев - запечатлел себя на память возле разрушенного россиянами терминала Донецкого аэропорта.
В Мариуполе теперь что ни день, то на волю выпускается военный преступник. 15 августа освободили Валерия Кирсанова, который содействовал совершению теракта 24 января 2015 года. В ту черную субботу микрорайон Восточный в родном для Кирсанова городе Мариуполь накрыло «Градами».
Кирсанова взяли в то же день, и он признался, что не раз помогал «командиру первой славянской роты армии «Новороссии» с позывным «Террорист» и его «коллеге» российскому офицеру с позывным «Пепел». Передавал координаты военной техники и объектов ВСУ с помощью смс и телефонных звонков.
«Они должны были отработать ночью, а отработали утром. Я поехал посмотреть и сказал «Пеплу», что промахнулись на 1 километр. Сказал, что много людей погибло. Он сказал. «Ну, хорошо»:
Однако, в дальнейшем от этих слов отказался. В день выхода на свободу заявил, что извиняться ему не за что. По 258-3 УК Украины («Создание террористической организации») он мог получил от 8 до 15, по 263 ч. 1 («Ношение оружия» - при обыске нашли револьвер, патроны и гранату) - грозило от 2 до 5. В приговоре говорится, что Кирсанов, не отрицая факта многократных телефонных соединений с «ДНРовцами», вины не признал. Он заявил, что передавал общеизвестные сведения из интернета, лицам, которых не считает террористами, да и «ДНР» - не считает террористической организацией: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82431956
18 июня сего года Приморский райсуд Мариуполя оценил его «заслуги» довольно скромно - приговорив к 9 годам. Из них Кирсанов отсидел половину и вышел по т.н. закону Савченко. Результатом этого теракта стало массовое убийство: 31 мирный житель погиб, и среди них двое детей, 117 были ранены… Вот почему местные едва не растерзали Кирсанова в день освобождения:
Т.н. «Закон Савченко» был отменен в июне 2017, но продолжает применяться для лиц, которые оказались за решёткой до его отмены. Интересно, что когда закон внедряли, лоббисты уверяли: облегчение не коснется лиц, совершивших особо тяжкие преступления. А на практике? Предложив учитывать год в тюрьме за два года в колонии, экс-нардеп невольно способствовала скорому выходу на волю убийц и совершению новых аналогичных преступлений (красноречивый пример - серийный киллер Алексей Левин, который не только выпустился вместе с бандой, но и приложил руку к организации нового заказного убийства - Катерины Гандзюк).
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И та же экс-нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта, а вместе с ней и подозреваемый в госизмене Валерий Чернобук (он на момент аннексии Крыма был главой апелляционного суда АРК и призывал коллег переходить на российское законодательство) явились инициаторами отмены ч. 5 ст. 176 УПК. Эта норма определяла арест в качестве безальтернативной меры содержания для террористов.
Глава Конституционного суда Наталья Шаптала теперь оправдывается: коллегам не обязательно отпускать всех боевиков - суд должен принять мотивированное решение. В случае, если они (боевики), к примеру, давят на свидетелей или могут скрыться… их можно и оставить под стражей. Но поздно - после того как 10 судей большой палаты КСУ поддержали очередную идею Нади Савченко, организатор «ЛНР» Александр Ефремов очутился на свободе. Еще десятки террористов и предателей, с трудом водворенных за решетку, вырвались на волю. Сотни им подобных - на низком старте.
Благодаря новации от КСУ вышел на свободу и убийца майдановцев Александр Щёголев - генерал СБУ, который руководил т.н. антитеррористической операцией в Киеве 18 февраля 2014 года, и по сути стал организатором массовых убийств.
И ветеран «армии ЛНР», сын хозяина водочного завода «Луга-Нова» Дмитрий Держак, которого подозревают в финансировании террористов (чьим задержанием особенно гордилась Генпрокуратура).
Вышли на свободу и менее одиозные: адепт РПЦ Олег Саган, который получал в РФ гонорары за создание и распространение контента, прославляющего «Новороссию», лидер партии «Патриоты России» Петр Михальчевский, который после аннексии Крыма работал у Аксенова министром здравоохранения (его судят за посягательство на территориальную целостность).
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Готовится выйти на волю главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого судят за участие в дезинформационной войне против Украины, агитационную поддержку «республик», разжигание ненависти, и тп. С нетерпением ожидает освобождения боевик Александр Саттаров - бывший беркутовец, задержанный в Днепре в 2017 году, участник «самообороны Крыма», который захватывал украинский военный аэродром.
Всех этих товарищей можно было бы обменять на наших пленных, которые находятся в застенках у Путина. Судьба Вышинского, к примеру, очень заботит Кремль. Там своего пропагандиста предъявляют миру, как доказательство политрепрессий в Украине.
Идеолог «Новороссии» Владимир Корнилов, который не хочет проживать в родном Донецке, где его усилиями воцарился «русский мир», требует у Зеленского свободы для соратника Кирилла Вышинского вместе со Скабеевой и Соловьевым. Пикетируют посольство Украины в Москве.
Но зачем Путину освобождать Олега Сенцова, Романа Сущенко и 24х украинских моряков, если украинский «обменный фонд» стараниями украинских судей выходит на волю без всяких условий?
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Судьи «подрабатывают» адвокатами у «страйкболистов из Ростова»
5 августа судьи Жовтневого райсуда Мариуполя потрясли информпространство, освободив сразу двоих: Романа Джумаева, 1991 г.р., и Сергея Костенюка, 1986 гр. Браслетов нет, так что формула «под домашний арест» фактически означает - на все четыре стороны.
Джумаев хвастал на своей странице ВКонтакте тем, как убивал украинских «киборгов» - штурмовал аэропорт в составе бандформирования «Пятнашка», участвовал в боях за Дебальцево. И рассказывал о своих «боевых подвигах» в интервью. Костенюк воевал в составе «5-й батареи республиканской гвардии», есть видео сделанное «ДНРовцами», на котором он с двумя рациями в руках корректирует обстрел Марьинки. По ч. 1 ст 258-3 УК («Создание террористической организации») боевикам грозит от 8 до 15 лет. Но для судей в прифронтовом Мариуполе это не повод держать обоих за решеткой.
Задержание Джумаева в декабре прошлого года совпало с введением военного положения в отдельных регионах страны. Но и в этой ситуации он чувствовал себя превосходно. «Погорел» исключительно благодаря своей дерзости.
Он купил передвижной ларек, повесил над ним флаг Украины и написал: «Атошникам скидка 10 процентов» (можно предположить, что таким образом собирал информацию о ветеранах АТО). «Вы что - не знаете, кто я? Я - атошник, буду стоять, где хочу», - сказал проверяющим, которые попросили разрешение на торговлю и установку МАФа. Вечером пришел к жене головы Левобережной администрации и начал угрожать. Голова решил посмотреть в Гугле, что ж это за атошник такой, и получил шокирующие сведения.
Русские «ихтамнеты» снова в гробах
Когда же джумаевский киоск попытались демонтировать как незаконный, он напал на полицейского с газовым баллончиком. Продолжал вести себя чрезмерно нагло. «У вас не в порядке с головой, доказательств против меня нет», - говорит Джумаев военному волонтеру Галине Однорог на этом видео:
Вскоре выяснилось, что он находится под судом и впервые его задержали в сентябре 2017го при переходе с неподконтрольной территории. А в мае 2018го боевика уже освободил райсуд прифронтовой Марьинки.
На Галину Однорог, которая привлекла внимание к этой теме, вышли белорусские журналисты и рассказали о скандальном интервью в марте 2016-го, после которого Джумаеву пришлось покинуть Белоруссию.
На этом фото «Радио Свобода» мариупольчанин Роман Джумаев делится своими «фронтовыми подвигами» с белорусскими журналистами.
В публикации «Радио Свобода» Роман Джумаев раскрывается, как личность не настолько примитивная, как «турист» Моторола, прибывший на «донбасское сафари» за длинным рублем. Он - продукт российской пропаганды - юноша, который стал террористом в силу навязанных Россией культурных штампов и заблуждений. С детства слышал о «бандеровцах», которые объедают «Донбасс-кормилец», и «убивали его прадеда» во время т.н. Великой отечественной.
«С любовью от Джумы» - так мариупольчанин Джумаев подписывал снаряды. Эти фото он выкладывал в соцсети, откровенничая с пользователями.
Однако, в суде, видимо - по наущению адвоката, позицию Джумаев поменял. В гигантской массе видео и фото с фиксацией своих преступлений перестал себя узнавать.
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Вот как выглядело судебное разбирательство 18 декабря 2018 года - в описании волонтера Галины Однорог:
Судья:
- Вам відома ця місцевість , де ви на фото ?
Джумаев:
- Ростовская область.
Судья
- Це ви на фото, чи ні ?
Адвокат:
- Вы уверены , что это вы на фото ?
Джумаев:
- Да, это мое фото.
Судья:
- Що за люди на фото зі зброєю?
Джумаев:
-Это мои знакомые ребята с Ростовской области. А это страйкбольное оружие.
На фото - Джумаев (в кружке) и его друзья «страйкболисты из Ростова», которые «заблудились» на Донбассе.
И, похоже, эта позиция - универсальный ключ: бывший минометчик «ДНР» Сергей Костенюк, которого задержали прошлым летом, а нынче выпустили под залог в 153 тыс. грн., следует примеру Джумаева: «Это не я (на фото). Не воевал, не был, не знаю».
Таких джумаевых и костенюков сегодня на Донбассе тысячи. В РФ им не рады, из братской Белоруссии депортируют, а в Украине чувствуют себя настолько вольготно, что угрожают местным активистам и волонтёрам. По словам Галины Однорог, ей угрожал и сам Джум
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