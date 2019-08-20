 Усі рішення про продаж військового майна будуть обґрунтовані і максимально прозорі, - Абромавичус

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Абромавичус зазначив, що треба використовувати всі можливості для ефективного використання наявних ресурсів.
"Ми, звичайно, не збираємося йти в ріал естейт бізнес. Пріоритет у компанії один - виробництво озброєнь. Необхідний аудит, необхідна об'єктивна оцінка стану підприємств і їхніх активів, і мають ухвалюватися професійні рішення. Гарантую, що всі ці рішення будуть обґрунтовані і максимально прозорі", - підкреслив глава наглядової ради держконцерну.
Також Абромавичус заявив, що фінансувати за свій рахунок порожні цехи, території, соціальну інфраструктуру "Укроборонпром" не мусить.
"Україна була всього 2.7% території СРСР, але на нашій території було сконцентровано 30-40% союзного ВПК. Завод ім. Малишева міг виробляти до 900 танків на рік. За останні 15 років вони зробили не більше 24 танків на рік (2017). Багато з наявних виробничих потужностей не відповідають нашим потребам і вже ніколи не будуть затребувані в такому масштабі", - зазначив Абромавичус.
Глава наглядової ради "Укроборонопрому" також сказав, що не можна продовжувати оплачувати збитки і перетворювати оборонні підприємства на ріелторські контори, які здають приміщення в оренду за копійки.
"В ході реформи в "Укроборонпромі" залишаться тільки працюючі підприємства, ми повинні очиститися від накопичених за десятки років невирішених проблем і безгосподарності, які оплачує "Укроборонпром", а в остаточному рахунку, оплачує держава. Це допоможе і фінансово, і кадрово, і організаційно зосередитися на виробництві сучасного озброєння і розробках нових продуктів", - підсумував Абромавичус.
Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.
Нагадаємо, раніше новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус анонсував зміну кадрового складу в концерні.
Агов, борці з липецько-мальдівським офшорним мародьором Порошенком і порохоботами, ви де? Білецькі, Кошулинські, Хмари, Гриценки ().....,
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Справи йдуть до того, що на території танкового заводу, буде пасовище на якому будуть випасать овець, породи «Бужанська тупа»....
Это пугает, понимает ли он что это не продажа огурцов? А как если азиаты хотят откаты лично себе при покупке вооружений? Мы что будем против мировой коррупции и останемся без заказов??? Конечно гордо будет звучать, но при пустых карманах рабочих оборонки!!! И еще понимает ли он что при продаже вооружений есть секретность, и с нашей стороны и со стороны заказчиков???
Що Ви від неї хочете?
😁
Це інтернет программа, яка продукує тексти згідно закладеного алгоритму.
Наприклад, прості бот програми, можуть формувати тексти з слів: «соя, лолита, вальцман, мародьор, песики, липецьк».
Більш складні бот програми, оперуть текстами, складеними з слів матірної лексіки.
😁
Раніше СБУ запобігала цьому з міркувань нацбезпеки
Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді, - передає Економічна правда.
"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом", разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".
Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.
В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва
🤔