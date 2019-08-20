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 Політика України
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Все про:майно (129) Укроборонпром (487) Абромавичус (69)

 Усі рішення про продаж військового майна будуть обґрунтовані і максимально прозорі, - Абромавичус

Новопризначений глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що побоювання про продаж військового майна перебільшені.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус зазначив, що треба використовувати всі можливості для ефективного використання наявних ресурсів.

"Ми, звичайно, не збираємося йти в ріал естейт бізнес. Пріоритет у компанії один - виробництво озброєнь. Необхідний аудит, необхідна об'єктивна оцінка стану підприємств і їхніх активів, і мають ухвалюватися професійні рішення. Гарантую, що всі ці рішення будуть обґрунтовані і максимально прозорі", - підкреслив глава наглядової ради держконцерну.

Також Абромавичус заявив, що фінансувати за свій рахунок порожні цехи, території, соціальну інфраструктуру "Укроборонпром" не мусить.

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"Україна була всього 2.7% території СРСР, але на нашій території було сконцентровано 30-40% союзного ВПК. Завод ім. Малишева міг виробляти до 900 танків на рік. За останні 15 років вони зробили не більше 24 танків на рік (2017). Багато з наявних виробничих потужностей не відповідають нашим потребам і вже ніколи не будуть затребувані в такому масштабі", - зазначив Абромавичус.

Глава наглядової ради "Укроборонопрому" також сказав, що не можна продовжувати оплачувати збитки і перетворювати оборонні підприємства на ріелторські контори, які здають приміщення в оренду за копійки.

"В ході реформи в "Укроборонпромі" залишаться тільки працюючі підприємства, ми повинні очиститися від накопичених за десятки років невирішених проблем і безгосподарності, які оплачує "Укроборонпром", а в остаточному рахунку, оплачує держава. Це допоможе і фінансово, і кадрово, і організаційно зосередитися на виробництві сучасного озброєння і розробках нових продуктів", - підсумував Абромавичус.

Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.

Нагадаємо, раніше новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус анонсував зміну кадрового складу в концерні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143770
 
 
 Топ коментарі
 
Момент істини.
Агов, борці з липецько-мальдівським офшорним мародьором Порошенком і порохоботами, ви де? Білецькі, Кошулинські, Хмари, Гриценки ().....,
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Эти ребята только на хруст купюр озываются...😀
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так парашенка армію абакрал шо навіть лишилося що продавати
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За этим к прапорщику..а эти ребята будут работать по крупному...самолет...зенитно-ракетный комплекс...недвига...земля...
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Обратитесь к полковнику ОНОтоле Грыщю и его подельнику полковнику Апарышыну пардон, апаршину. Они в теме за продажу. И в доле.Были.
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Апаршин с грицом в консультантах...и понесется...аж гай зашумит...излишки..излишки...и это излишки...
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Момент істини.
Агов, борці з липецько-мальдівським офшорним мародьором Порошенком і порохоботами, ви де? Білецькі, Кошулинські, Хмари, Гриценки ().....,
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Эти ребята только на хруст купюр озываются...😀
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А также Соболевы, Шабунины, Лещенки, Найемы, Скрыпины и прочие борцуны всех мастей. Сидят тихо козлы и обтекают.
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Хоча у АЙВАРУСА АБРОМАВІЧУСА є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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так парашенка армію абакрал шо навіть лишилося що продавати
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Була інформація, що у Харківському танковому бюро 1000 конструкторів переводять на 2-х денний робочий тиждень. І 100%, що ті 1000 конструкторів, проголосували проти Порошенка.
Справи йдуть до того, що на території танкового заводу, буде пасовище на якому будуть випасать овець, породи «Бужанська тупа»....
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И где товарищ Тягнибок? Где "националисты"? Где нацжоны?
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А що вони? Вони свою справу виконали. Скинули Порошенка. Зараз може їм дадуть шабашку по зачісткє порохоботов.
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За это папа Беня денег не дает. А смысл им задарма напрягаться?
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"Все решения о продаже военного имущества будут обоснованы, и максимально прозрачны"
Это пугает, понимает ли он что это не продажа огурцов? А как если азиаты хотят откаты лично себе при покупке вооружений? Мы что будем против мировой коррупции и останемся без заказов??? Конечно гордо будет звучать, но при пустых карманах рабочих оборонки!!! И еще понимает ли он что при продаже вооружений есть секретность, и с нашей стороны и со стороны заказчиков???
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Людина прийшла з банківського бізнесу, де прозорість забезпечує США.
Що Ви від неї хочете?
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Хочу, чтобы он включил мозги, и изучил предмет которым будет заниматься!!!
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А тут не завжди залежить від бажання. Рахувати грошові потоки, і аеродинамічні при обтіканні планера літака, то різні речі.
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Запитайте у циеи прозорои людини...сколько он заработал на кацапской горючке!?)))
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Коротко, що таке БОТ.
Це інтернет программа, яка продукує тексти згідно закладеного алгоритму.
Наприклад, прості бот програми, можуть формувати тексти з слів: «соя, лолита, вальцман, мародьор, песики, липецьк».
Більш складні бот програми, оперуть текстами, складеними з слів матірної лексіки.
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Китайцям таки збираються продати Мотор-Січ.
Раніше СБУ запобігала цьому з міркувань нацбезпеки

Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді, - передає Економічна правда.
"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом", разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".
Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.
В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва
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Та нічого не перебільшені,військові вищі чини вже успішно розікрали одну армію на яку гроші здирали у кожного українця.Тепер все повторюється.
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Сколько желающих продать "НАДЛИШКОВЕ МАЙНО". Какой -то литовец будет делать нам и армии хорошо ???
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Сколько желающих продать "НАДЛИШКОВЕ МАЙНО". Какой -то литовец будет делать нам и армии хорошо ???
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А навіщо військове майно продавати? В нас що закінчилася війна? Що рашофашисти покинули Україну і пішли геть? Я думав, що будуть нарощувати потужності арміії і її новітнього озброєння, а пацани вже думають заробити на військовому майні.
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А может главе набсовета "Оборонпрома" лучше думать о развитии новых технологий, а не о продаже излишков?
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А яке відношення має "Оборонпром" до озброєння СРСР яке ще не розпродав апаршін ? Запах зелені ?
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