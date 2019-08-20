 Суд переніс на 5 вересня засідання у справі про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Суд допитував свідків у справі.

Солом'янський районний суд Києва вів відеоконференцзв'язок, на засіданні був присутній сам Ситник.

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Водночас один зі свідків у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

"Не пам'ятаю", - сказав він.

Свідок не назвав навіть приблизну суму витрат за відпочинок директора бюро.

У підсумку, Сарненський суд Рівненської області переніс засідання за адміністративним протоколом щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на 5 вересня на 12:00.

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На ньому суд допитає свідків з боку Ситника.

Раніше Національна поліція передала до суду адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.