EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  652  6
Все про:відпочинок (100) суд (5448) Ситник (507)

 Суд переніс на 5 вересня засідання у справі про відпочинок Ситника за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині

Сарненський районний суд Рівненської області сьогодні продовжив розгляд адміністративного протоколу щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Суд допитував свідків у справі.

Солом'янський районний суд Києва вів відеоконференцзв'язок, на засіданні був присутній сам Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Там два адмінпротоколи: в одному - 10 тис. грн, у другому - 15 тис. грн, - Ситник про справу щодо його відпочинку за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині

Водночас один зі свідків у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

"Не пам'ятаю", - сказав він.

Свідок не назвав навіть приблизну суму витрат за відпочинок директора бюро.

У підсумку, Сарненський суд Рівненської області переніс засідання за адміністративним протоколом щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на 5 вересня на 12:00.

Також читайте: Директор НАБУ Ситник проігнорував усі виклики у справі про його елітний відпочинок. Справа пішла до суду без його пояснень, - ГПУ

На ньому суд допитає свідків з боку Ситника.

Раніше Національна поліція передала до суду адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143769
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
все понятно.. Сытник порешал с судьей..
а судья тянет дело, что бы закрыть дело по админ протоколу по сроку давности..
вот вам, коррупция в НАБУ и в суде.. в чистом виде..
 показати весь коментар
 
 
Сидить собі в кріслі ніхрена не робить,ще й віддихає за чужий рахунок.Повний пансіон верніше повний дармоїд.Напевно треба йому ще й зарплату підняти.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору