 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, опублікованому в Facebook.
Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку в місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.
Слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів, зокрема в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту KVARTAL-FEST 23 серпня на території Сумщини.
Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.
Триває досудове слідство.
"и проведения концерта "KVARTAL-FEST"
достали !!!!!
- А ви моглі би полюбіть радікала?
- Раді чєгооо..?
а денех как нить заработаю,в девяностых похуже было.
а ты жди халявы.судьба у тебя такая,у ждуна
Хотіли зірвати КВАРТАЛ -фест.
Обридли вже всім..
Але як обридли твої Тимошенко, Порошенко, Яйценюк, Луценко, Геращенко, Медведчук, Бойко, Ляшко... все ваше злодійкувате кодло.
И не надо тут про украинцев. Курощуп, моторола и гиви тоже формально были украинцы. Их собачьей смерти я рад. То, что не сделали наши спецслужбы, сделали их собственные хозяева. Эта радость - нормальная.
Что касается парня, ты не знаешь, что там происходило. Вон, людей уже за плакат против зелененькой жабки задерживают. Но ненависть к малороссийскому быдлу - понятна, как минимум. При этом взрослый человек понимает, что гранаты не метод. Искоренять малороссийство нужно теми же средствами. которыми оно формировалось. Но чувств к малороссам это не отменяет никак.
Со славонского дуба упал или флажок в Ольгино получил?
🤑
Невже є організми, готові це все застосувати проти громадян? Заради чого? Посіяти хаос чи просто заради самоствердження?
Якщо так чухаються долоні, хай би йшов той телепень на Схід, захищати Україну.
И он не из тех, кто Украину защищает.
І зробили це *******, які навіть не приховівали своєї антиукраїнської спрямованості.
Мокшанське "квакання" чулося кожного дня з рацій, так на Донбасі не розмовляють, то були відпускники, деякі з яких перетворилися потім на гумус)).
А що, руссофашистен-ТВ тобі розповідає про "братоубийствєнную войну"?
Пряме втручання ерефії підтверджує саме цю думку.
Не зрозуміло, який напрям "радикальної організації": якщо *********** - тоді все стає на свої місця.
Правда был еще и оренбургский тушняк, там было мясо высокого качества и вместо жира желе....Простые смертные его не ели...шел в кормушки красножопых....
Мой сосед по койке в военном училище делился посылками...мама его была работник Оренбургского ...кома ))))
якесь ліворадикальне гімно на кшталт "антифа"..?
Сколько выдержит столько и проживет и так с каждым
Если совершил акт то семью рядом чтобы думали
Не только о себе а и о родных
пхахах ясно!позорище СБУ!