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 Події, Фоторепортаж
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Все про:День Незалежності (245) провокація (531) Суми (153)

 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ. ФОТОрепортаж

19-річний хлопець на Сумщині готував провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, опублікованому в Facebook.

Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку в місцях масового скупчення людей.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 01

Правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

Також читайте: Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 02

Слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів, зокрема в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту KVARTAL-FEST 23 серпня на території Сумщини.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 03

Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143767
 
 
 Топ коментарі
 
19 ЛЕТ ЕГО НАСТРУГАЛИ УЖЕ В УКРАИНЕ ОН НЕ ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ СОВОК СССР УССР... и чем ему Украина не угодила ну не хочешь в армию да ради Бога в тылу полно нормальных и востребованных дел и служб.. а нет ...сцуко на гиляку падло..геном сломан с дефектом востановлению не поддается...
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Ясно ж написано.
Хотіли зірвати КВАРТАЛ -фест.
Обридли вже всім..
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для этих?
"и проведения концерта "KVARTAL-FEST"

достали !!!!! 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 9695
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Армянскоє радіо питає путану:
- А ви моглі би полюбіть радікала?
- Раді чєгооо..?
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мечтаешь избавиться от денех и жратвы? 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 6365 типично кацапские мечты...иллич в ужасе от вас.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 1405
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Когда МВФ передал заводы и фабрики олигархам, ты остался без денег. Как только МВФ передаст им землю останешся без жратвы. Но ты не волнуйся, у тебя еще есть органы на продажу, тебя МВФ не забудет.
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а я не волнуюсь,кацапа...жратва у меня есть и в разы лучше твое,даже спасенной из под трактора 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 4424.
а денех как нить заработаю,в девяностых похуже было.
а ты жди халявы.судьба у тебя такая,у ждуна
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Похоже на брехню. Сторожевым шавкам на свалке в рацион рябчиков не подают. В девяностых медицина была еще относительно бесплатной. На реформированную МВФ замахаешся зарабатывать.
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а меня твои представления о мире за пределами рашенской помойки как то мало интересуют. 19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ - Цензор.НЕТ 8101 ты главное жди...
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Ну так не приставай с болезными претензиями.
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19 ЛЕТ ЕГО НАСТРУГАЛИ УЖЕ В УКРАИНЕ ОН НЕ ЗНАЕТ ЧТО ТАКОЕ СОВОК СССР УССР... и чем ему Украина не угодила ну не хочешь в армию да ради Бога в тылу полно нормальных и востребованных дел и служб.. а нет ...***** на гиляку падло..геном сломан с дефектом востановлению не поддается...
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Ясно ж написано.
Хотіли зірвати КВАРТАЛ -фест.
Обридли вже всім..
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Не встиг набриднути.
Але як обридли твої Тимошенко, Порошенко, Яйценюк, Луценко, Геращенко, Медведчук, Бойко, Ляшко... все ваше злодійкувате кодло.
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тепер злодійкувате кодло от зєлєбєні? шило на мило? Так папєрєднікі хоч перед х*лом на коліна не бухкались, не наказували "нє стрєлять!", а навпаки, кожну ДРГ, що підкрадалась до наших окопів,- знищували ,та не звезділи про свою патріатічнасть, та армію піднімали і воїнів шанували...і багато дечого, що цім зєлєшвондєрам просто недосяжне...цим вилупкам гламурна хода воїнів "от бєдра" від Бадоєва...тьху...кончене стадо тих, в кого просто немає війни, немає крові, немає загиблих і покалічених...кодло страусів, що ховають свої голови навіть в залізобетон, не бажаючи бачити реалій сьогодення під керівництвом віртуального галабародька- ШанПанЗє..у них життя- в дешевих роликах в мобілках від Задранта
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зачем же так палится, когда оно у х*ла было на связи было?? да и щас осталось)) бухкалось на коліна оно перед ляхами, а от х*йла только по телефону инструкции получало
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шо ти кажеш: - де, коли, про що? паролі, явки?
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вот видишь - я даже имя героя не написал, а ты сразу про пароли-явки))
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Нет никаких порохоботов. Есть люди, которые понимают, что происходит, и есть идиоты. Ты - идиот.

И не надо тут про украинцев. Курощуп, моторола и гиви тоже формально были украинцы. Их собачьей смерти я рад. То, что не сделали наши спецслужбы, сделали их собственные хозяева. Эта радость - нормальная.

Что касается парня, ты не знаешь, что там происходило. Вон, людей уже за плакат против зелененькой жабки задерживают. Но ненависть к малороссийскому быдлу - понятна, как минимум. При этом взрослый человек понимает, что гранаты не метод. Искоренять малороссийство нужно теми же средствами. которыми оно формировалось. Но чувств к малороссам это не отменяет никак.
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То ли ещё будет.
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А кому выгоден вывод добробатов с АТО, кому выгодна агрессия патриотов против патриотов, хоть и разных партий. И все это делается ПАП и Ко.
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Ты бы лучше с Бацькой разбирался ! Шёл бы ты к себе домой!
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Ты тоже за терракты против украинцев, хорват?
Со славонского дуба упал или флажок в Ольгино получил?
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Нет, я тут просто пузо грею, через 3 дня домой, а ты шёл бы бульбу перебирать. Украина - это не твоё дело!
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та не, Ксюш, эти еще не успели, видишь, предъявить нечего(пока), даже от трёхсотлямного переезда отказались, а вот свидетель, своим рылом в экранах, замял уже
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Та шо там гранаты . ОЗМ покосила бы людей немеряно - таких тварей сразу лет на 15 садить
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А с каких пор террористические акты стали называть "провокациями"?
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С тех пор как всех подонков без разбора начали называть активистами
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А как вычислили, что за радикальная организация? Может он не один такой...
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шаКАЛадная банда...
🤑
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На фото окрім Ф-1 є ще багато чого: РГО, РГД-5, протівопіхотка ОЗМ-72, 82-мм міни та інший вибухонебезпечний хлам.
Невже є організми, готові це все застосувати проти громадян? Заради чого? Посіяти хаос чи просто заради самоствердження?
Якщо так чухаються долоні, хай би йшов той телепень на Схід, захищати Україну.
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Ну, в Харькове в 15-м году применили ведь.
И он не из тех, кто Украину защищает.
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в Харкові застосували протипіхотну направленої дії, типу МОН.
І зробили це *******, які навіть не приховівали своєї антиукраїнської спрямованості.
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так, захищав рідну країну.
Мокшанське "квакання" чулося кожного дня з рацій, так на Донбасі не розмовляють, то були відпускники, деякі з яких перетворилися потім на гумус)).
А що, руссофашистен-ТВ тобі розповідає про "братоубийствєнную войну"?
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під проводом гіркіндов та іншої прорашенської сволоти був антіукраїнський заколот, внаслідок якого частина Луганської та Донецької областей була окупована. Наші війська неодноразово обстрілювали з території **********, тому зрозуміло, хто є агресором.
Пряме втручання ерефії підтверджує саме цю думку.
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Не завжди треба вірити тим, хто "каже", або потрібно аналізувати, хто саме "каже". А краще самому побачити і розібратися. Але в цьому випадку - не дай Боже. Починається все з базового питання: я за Україну чи за улюбленця Путіна.
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Да скорее всего деньги!!! Гонористая молодёжь хочет всё.... и сразу и бабла и мерседесов и супер красивых девок!!!А так как существует много российских ФСБ сайтов на которых предлагают кучу денег ,за "нагибание укропов":украсть самолёт,что то взорвать,побить АТОшника,пройти(проехать) с колорадской лентой,включить на вокзале песню про армию РФ,просто походить и покричать "слава рф,путину и тд"...
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може й так.
Не зрозуміло, який напрям "радикальної організації": якщо *********** - тоді все стає на свої місця.
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Ти диви, "з радикільної організації" воно... кацапська собакопетухогніль.
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очередная малоимоверная заслуга сбу и в канун дня независимости их будет расти.
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Город - зона на границе с рашкой. Очень удобно плодить сепаров- терористов...
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Неее ...просто много натурального жира ...так 70% и 30% мяса... .А сверху положено быть обмазано солидолом с полпальца толщиной))
Правда был еще и оренбургский тушняк, там было мясо высокого качества и вместо жира желе....Простые смертные его не ели...шел в кормушки красножопых....
Мой сосед по койке в военном училище делился посылками...мама его была работник Оренбургского ...кома ))))
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"входит в радикальную молодежную группировку"Источник: https://censor.net.ua/n3143767

якесь ліворадикальне гімно на кшталт "антифа"..?
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Еще проще - это одни из олигофренов, которые тут на "Цензоре" типа там воюют с "зебилами". И в основном это идиоты 15-20 лет от отроду, насмотревшиеся телевизора.
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"Радикальнні молодики мочать Квартал-хвіст"? А другие версии у СБУ будут?
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Это кто решил, что он готовил взрывы? Откуда появилась такая информация? Он вел журнал подготовки к теракту?
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На Сумщині кацапів повно. До речі, на Цензорі теж. Серуть безперешкодно. Мабуть, Бутусову або подобається, або це навіщось потрібно....
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KVARTAL-FEST хотів підірвати? Ти диви, невже комусь не сподобались жарти про країну-порноактрису й Голодомор?
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Нигадя! Каг он мох пасигнуть на свитое? Квардтал наше фсьо! Скатина!!!
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Привязать к колоде связать руки в ладони гранату с снятым чк
Сколько выдержит столько и проживет и так с каждым
Если совершил акт то семью рядом чтобы думали
Не только о себе а и о родных
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Чё-то москальско-гбшным говном попахвает... Ни одного теракта за 28 лет и тд... И тут бац. Террорист с гранатой. Просто у соседей часто спецслужби таких терористов ловят.
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на концерте 95 квартала.
пхахах ясно!позорище СБУ!
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Фото урода дайте. Думаю найдутся желающие хату спалить нафиг, за такое.
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Ще є сумніви про тих,що розгонять тут хвилю насилля,ксенофобії,різні,терактів?Та ці пітер-расисти вже й не криються.Відпрацьовують ще тогорічні кабміновські 30 срібних.Але,як цього придурка,так і усіх вилупків-реваншистів 5-го Аналу з їх мародером запроторять навічно,ще й з конфіскацією.Боятимуться навіть власної тіні-такий злий на них вже народ!
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а ты себя считаешь народом? ты сам на всех злой, скоро яд начнешь выпускать
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Є інформація, що затриманий - Костя Лободюк, учасник ДУК. Дещо специфічний такий чувак. Вже мав майже строк за вбивство, але пронесло. Відео тієї поножовщини Тут. Ну... чекаємо коментарів від керівництва ДУК.
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