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 Політика України, Суспільство
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Все про:День Незалежності (245) Міноборони (2733) нагорода (534) військовослужбовці (2493) Бутусов Юрій (1020) Офіс Президента (60)

 В ОП готується указ про нагородження захисників України. Поряд з рішенням щодо гідних людей вистачає і безладу, - Бутусов

В Офісі Президента готується указ про нагородження захисників України, але до документа є низка питань.

Про це у своєму блозі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

В Офісі Президента готується указ про нагородження захисників України. Але поряд з рішенням щодо гідних людей, які отримають заслужені нагороди, вистачає і безладу", - пише Бутусов.

Він зазначає, що відразу після обрання нового президента Володимира Зеленського з адміністрації президента в Міністерство оборони повернули 300 подань на ордени і медалі, надісланих МО і ГШ, які "не встигли обробити" при адміністрації Порошенка.

"Тобто МО і ГШ все підписали, а департамент державних нагород не встиг розглянути і ухвалити рішення. Дуже показове ставлення до людей та їхніх нагород на війні. Однак МО і ГШ переслали ці нагороди знову - вже в Офіс нового президента. Де ці 300 подань лежать уже два місяці", - пише журналіст.

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Він зазначає. Що подати подання - клопітка паперова справа, яке забирає багато часу. І очікувалося, що ці подання все-таки внесуть до указу на День Незалежності. Але в департаменті державних нагород до указу вирішили внести лише 57 сержантів і солдатів, а також кількох офіцерів.

"Люди в списку гідні. Але офіцери і генерали в указ не потрапляють, і ці подання повертаються... знову в Міноборони. Безглуздішого рішення важко собі навіть уявити. Так не можна поводитися з людьми. Навіть якщо це генерали, полковники, майори, капітани - це не означає, що всі вони суцільно - не гідні нагород люди. Цілком імовірно, що там є і непродумані подання, щодо яких об'єктивно є питання, але такі випадки потрібно вирішувати конкретно, точково. Не можна зрівнялівку робити, треба дивитися на людей, на їхні заслуги, а не посилати всіх разом за формальною ознакою, це образа. Якщо повертати подання – значить, якусь мотивацію давати. Ставте запитання щодо обґрунтованості нагородження, комусь відмова обґрунтована, а стосовно когось - перенесіть рішення на 14 жовтня. Але навіщо ця дурна бюрократична гра з повторним поверненням 250 подань?" - запитує Бутусов.

Він наголошує, що Офіс Президента обов'язково має звернути увагу на складність оформлення нагород на звільнених, демобілізованих, а також на те, що складання подань на героїв 14-15 років - це дуже довга і копітка процедура, "і потрібна увага держави до проблеми, інакше можна возитися з цим довго".

"Я зараз цим займаюся, і бачу, як це довго і не просто виходить. Дякую, що Alina Terehova та Inessa Prohorova активно беруть участь і роблять багато. Ось тут потрібні системні рішення, історичні дослідження, це завдання держави - відновити справедливість і відзначити гідних. Максим Кречетов, допоможи, будь ласка", - звернувся журналіст.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143766
 
 
 Топ коментарі
 
Сначала ты отменяешь парад, но, узнав, что парад пройдёт без тебя и твоей команды, начинаешь звонить ветеранам, чтобы примазаться к ним и сгонять, как при папередниках бюджетников на мероприятие.
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Кантора зебєні роздаватиме пряники?
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Если бы Вы воевали на фронте, то тоже бы что-то получили. И всё же у вас есть шанс - отправляйтесь в военкомат. В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5166
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блиноЛОПАТЫ В ОП ЗАВЕЗЛИ... В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2091 что вы хотите ГлаВ и гав-гумус не служил уклонялся дурачка включал... он зарабатывал финансовую подушку... в Израиле за такие финты загремел бы лет так на 30 без всяких понтов.. а тут он ноги вытерает смотри Зеля потом ненагражденный генерала и офицеры вместе с солдатами тебя просто на полоски порежут... военные могут ждать но как показывает Историчская практика Караул устает ждать и берет решение всех проблем в свои руки...
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57 сержантов и солдат , а остальные все офицеры - генералы ? Я правильно понял ?
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ось і 100тис. грн. роздадуть, а інше спіздять
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это ты как знающий пишешь или участвуешь в "спіздять" ?
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Порошенко генералов и наград нараздовал своим подконец.
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Если бы Вы воевали на фронте, то тоже бы что-то получили. И всё же у вас есть шанс - отправляйтесь в военкомат. В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5166
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Сначала ты отменяешь парад, но, узнав, что парад пройдёт без тебя и твоей команды, начинаешь звонить ветеранам, чтобы примазаться к ним и сгонять, как при папередниках бюджетников на мероприятие.
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Принимать заслуженную награлу из ручонок мастера имитации игры х..м на рояле и офшорно-,воровитого чмо закосившего от службы?
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Смотрим -
Ю.Бутусов с поражением мародера "пети" быстро переобулся и

все тяжкие гонит на команду " ЗЕ".
Хотя в начале боевых действий в ДоННбасе ему пророчили , чуть ли ни должность

начальника Ген .Штаба . За стратегические статьи разгрома противника патриотически настроенными Гражданами Украины .
Что делает время с людьми (вопрос).
А ведь батальоны просили огня и помощи во время и до начала парада войск "пети" с турчиновым -

когда надобыло отдавать Боевые Приказы на оборону страны .
Кичились на трибунах бравыми гвардейцами и техникой , которой так не хватало Добро,Батам В реальных боях , а не настенах Ген. штаба у паркетников

Ганьба !
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Вот в яблочко прям.петя-14-ій год.Но петя оказался настолько плох,что даже идиоті от него отвернулись...
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Немає жодної ганьби.
Навпаки ставиться до нових з розумінням та повагою.
Ну і надії певні має.
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А навіщо подавати одну і ту саму статтю і в блогах і в основній стрічці ?
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а о чем еще писать Главному Редактору, великому спецу по войне ?

о десятерых погибших наших воинах с начала ЗЕлиного замирения ?
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Генералам за сданные крым и Донбасс вообще не положено.Всякое представление должно быть подтверждено из нескольких независимых источников.За легенды награды давать не стоит.
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Настоящий Воин , от награды с рук ЗЕленых откажется.
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Юра, какие награды? К чему эти побрякушки?
По тысяче каждому как проститутке, и пусть напьются......
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Бутусов, вы же производите впечатление нормального человека. Может перед Кречетовым на колени станете?
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