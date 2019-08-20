 В ОП готується указ про нагородження захисників України. Поряд з рішенням щодо гідних людей вистачає і безладу, - Бутусов

Про це у своєму блозі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

В Офісі Президента готується указ про нагородження захисників України. Але поряд з рішенням щодо гідних людей, які отримають заслужені нагороди, вистачає і безладу", - пише Бутусов.

Він зазначає, що відразу після обрання нового президента Володимира Зеленського з адміністрації президента в Міністерство оборони повернули 300 подань на ордени і медалі, надісланих МО і ГШ, які "не встигли обробити" при адміністрації Порошенка.

"Тобто МО і ГШ все підписали, а департамент державних нагород не встиг розглянути і ухвалити рішення. Дуже показове ставлення до людей та їхніх нагород на війні. Однак МО і ГШ переслали ці нагороди знову - вже в Офіс нового президента. Де ці 300 подань лежать уже два місяці", - пише журналіст.

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Він зазначає. Що подати подання - клопітка паперова справа, яке забирає багато часу. І очікувалося, що ці подання все-таки внесуть до указу на День Незалежності. Але в департаменті державних нагород до указу вирішили внести лише 57 сержантів і солдатів, а також кількох офіцерів.

"Люди в списку гідні. Але офіцери і генерали в указ не потрапляють, і ці подання повертаються... знову в Міноборони. Безглуздішого рішення важко собі навіть уявити. Так не можна поводитися з людьми. Навіть якщо це генерали, полковники, майори, капітани - це не означає, що всі вони суцільно - не гідні нагород люди. Цілком імовірно, що там є і непродумані подання, щодо яких об'єктивно є питання, але такі випадки потрібно вирішувати конкретно, точково. Не можна зрівнялівку робити, треба дивитися на людей, на їхні заслуги, а не посилати всіх разом за формальною ознакою, це образа. Якщо повертати подання – значить, якусь мотивацію давати. Ставте запитання щодо обґрунтованості нагородження, комусь відмова обґрунтована, а стосовно когось - перенесіть рішення на 14 жовтня. Але навіщо ця дурна бюрократична гра з повторним поверненням 250 подань?" - запитує Бутусов.

Він наголошує, що Офіс Президента обов'язково має звернути увагу на складність оформлення нагород на звільнених, демобілізованих, а також на те, що складання подань на героїв 14-15 років - це дуже довга і копітка процедура, "і потрібна увага держави до проблеми, інакше можна возитися з цим довго".

"Я зараз цим займаюся, і бачу, як це довго і не просто виходить. Дякую, що Alina Terehova та Inessa Prohorova активно беруть участь і роблять багато. Ось тут потрібні системні рішення, історичні дослідження, це завдання держави - відновити справедливість і відзначити гідних. Максим Кречетов, допоможи, будь ласка", - звернувся журналіст.

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