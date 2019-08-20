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 Політика України
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Все про:НАБУ (2071) прослуховування (109) Ситник (507) Стрижевська (6)

 "Я не коментую чутки", - Ситник щодо "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора Стрижевської

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав чутками можливу причетність НАБУ до прослуховування заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

Про це він сказав Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Я не коментую чутки", - сказав він.

Також він повідомив, що для прослуховування такого рівня чиновника достатньо санкції начальника департаменту відповідного органу.

Читайте: Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської. ФОТО

"Ми не займаємося несанкціонованим прослуховуванням. Усе, що ми слухаємо, робиться із санкції суду", - сказав Ситник журналістам у вівторок, коментуючи інформацію про виявлення в кабінеті Стрижевської несанкціонованих прослуховуючих спецзасобів, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше речниця Генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що 17 серпня в кабінеті Стрижевської було виявлено ​​"прослушку", в Генпрокуратурі пов'язують цей факт зі справою про корупцію директора НАБУ Ситника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143765
 
 
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кот Сытника, не комментирует слухи о пропаже сметаны..
"Я не комментирую слухи", - Сытник о "прослушке" в кабинете замгенпрокурора Стрижевской - Цензор.НЕТ 6857
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