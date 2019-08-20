EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1363  40
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1133) експорт (158) Укроборонпром (487) Абромавичус (69)

 До 2025 року хочемо експортувати зброї на $2 млрд на рік, - глава наглядової ради "Укроборонпрому" Абромавичус

Айварас Абромавичус, якого нещодавно було обрано головою наглядової ради "Укроборонпрому", заявив, що держконцерн планує збільшити експорт озброєння вп’ятеро до 2025 року.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус зазначив, що Державне оборонне замовлення зростає, але не надто. Минулого року "Укроборонпром" поставив оборонним відомствам України озброєння на 400 мільйонів дол. США. Глава наглядової ради також сказав, що великого збільшення цієї цифри чекати не варто.

Водночас "Укроборонпром" ставить за мету - збільшити експорт озброєння вп’ятеро до 2025 року.

"В експорті ми ставимо амбітну мету - зрости вп’ятеро до 2025 року. Світовий ринок озброєння - майже 2 трильйони дол. США на рік. Ми хочемо експортувати на 2 мільярди дол. США на рік. Найперспективніший напрямок - це авіабудування, якого у нас не було фактично останні кілька років, зокрема через саботаж з боку осіб, відповідальних за цей напрям. А також ракетобудування, де останнім часом підписано кілька дуже вдалих контрактів, де ми знаємо, що в нас є на світових ринках конкурентна перевага, туди потрібно кинути найкращі ресурси", - наголосив Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно міняти, він недостатньо ефективний, - Абромавичус

Глава наглядової ради "Укроборонпрому" також заявив, що компанії, задіяні у виробництві озброєння, будуть, зокрема, розвивати виробництво і товарів подвійного призначення, і товарів цивільного призначення.

"Не секрет, що до нас звертається багато компаній, які саме готові дати замовлення на підприємства цивільного призначення - вишки для вітряних електростанцій, продукція на газотранспортну систему, побутові газові лічильники тощо. Потрібно людей займати роботою, піднімати серйозно зарплату. Потрібно возити, водити інвесторів за ручку, показувати, що на наших підприємствах ми можемо теж виготовляти продукти і військового, і цивільного призначення, що ми можемо працювати по-сучасному і нам нарешті можна довіряти", - заявив Абромавичус.

Він зазначив, що очікується створення спільних підприємств як військового, так і цивільного призначення, зокрема з провідними світовими компаніями.

Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.

Нагадаємо, раніше новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус анонсував зміну кадрового складу в концерні.

Також читайте: Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143764
 
 
 Топ коментарі
 
Ты смотри, и есть таки чем теперь барыжить после пяти лет воровской власти
 показати весь коментар
 
Не может быть! Ведь зелупенки говорят что порох вор, а тут такое....
 показати весь коментар
 
30 лет уже повсеместно только и слышно "мы планируем через 5 лет, мы хотим через 10", но почти нигде не слышно "мы выполнили, как и обещали".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ты смотри, и есть таки чем теперь барыжить после пяти лет воровской власти
 показати весь коментар
 
 
Перше і найголовніше завдання це забезпечити ЗСУ новими танками!
 показати весь коментар
 
Да!!!!
А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов Источник: https://censor.net
вот а как же фсе прапала? Вот Барыга ограбил страну!!!!
 показати весь коментар
 
 
это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление.Источник: https://censor.net.ua/n3143764
 показати весь коментар
 
???? Это смешно! После Яныка его не было взагли!!! Не пудрите мозг гражданам!!! Они и так клоуна сделали Президентом!!!
 показати весь коментар
 
Продавать обязательно будем !!!

но уже от имени Рособоронпрома.
 показати весь коментар
 
 
Не может быть! Ведь зелупенки говорят что порох вор, а тут такое....
 показати весь коментар
 
 
Это всё кловун животворящий за пару месяцев сделал!
 показати весь коментар
 
 
Какое такое? Такое?
"Самое перспективное направление - это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление."
 показати весь коментар
 
 
На этот рынок ещё надо попасть,? Заслужить доверие и понравиться Крыше!)
 показати весь коментар
 
 
Продавать остатки советских патронов, не имея патронного завода-это рубить сук, а не рынок)
 показати весь коментар
 
 
Оружейная Промышленность всегда должна быть в мобилизациионной готовности.Мощности должны быть такими,чтобы мгновенно обеспечить фронтовые портребности.Вот для этого излишки военного производства полумирного времени нужно продавать в рамках сотрудничества с США.Те же танки,особенно беспилотники.Их вообще нужно тьма.Москитный воздушный флот одноразового пользования фанерный.Дешёвый и эффективный.Типа планера.
 показати весь коментар
 
с однойт стороны торгуем вооружением, а с другой у нас самих ничего нормального нет, вернее ощущается полная нехватка. как то странно.
 показати весь коментар
 
 
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
 показати весь коментар
 
 
30 лет уже повсеместно только и слышно "мы планируем через 5 лет, мы хотим через 10", но почти нигде не слышно "мы выполнили, как и обещали".
 показати весь коментар
 
 
Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч - недостатня
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
 показати весь коментар
 
 
про свинарчукгейт тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
 показати весь коментар
 
 
женіть його нах
до 25-го року треба експортувати на 20$млрд
 показати весь коментар
 
а где же вопли зелебобиков про солдат на передке с рогатками?
 показати весь коментар
 
 
Идёт война ,военные заводы должны работать в четыре смены,а они деньгу зарабатывают на экспорте,так и война никогда не закончиться, деньги возьмите у олигархов,делайте нужную военную технику и заканчивайте войну,у ФИНОВ в своё время тоже не было хорошего оружия,но они всё сделали очень быстро ,не смотря на то что сралин в июле 1941 году опять лез на Финляндию
 показати весь коментар
 
 
Фины продули войну и отдали Совку Выборг и ещё кучу территорий. Пример неудачный.
 показати весь коментар
 
Украина тоже Кубань потеряла, удачи не было как это было у финов и всё из за продажности,которая играет в украинской среде.
 показати весь коментар
 
кубань объявляла независимость. в украине она не была.
 показати весь коментар
 
авиастроение

угу

а разработки, предприятия, специалисты - есть ? нет, экспорт это хорошо, но соваться в рынок занятый теми, кто куда бережней относился к своим наработкам и теперь имеет гигантскую фору это больше похоже на готовящийся распил, мол мы пытались но не вышло, а деньги ушли незнамо куда
 показати весь коментар
 
Есть. В чем лично убедилась делегация ВПК РФ во главе с Д. Рагозиньім, когда в 2013 Янукович, дал добро, на их турне по предприятия ВПК Украиньі.
Что послужило очень сильньім побудителем для запуска проекта «Новороссия/Малороссия».
 показати весь коментар
 
 
Дай Бог нашому теляти та вовка зйисты!
 показати весь коментар
 
 
Одни "гении торговли" уже сделали армию небоеспособной. "Воровская власть" восстановила оборонку. Почему бы не повторить цикл.
 показати весь коментар
 
Сравните количество произведённых ракет/самолётов "Южмашем"/"Антоновым" до 2014 года и после. Оборонку они восстановили Пропиарились на единичных образцах, собранных на коленке - так правильней сказать.
 показати весь коментар
 
А пороха критиковали,что на экспорт продавали,а своей армии не доходило.Пришли,увидели и дошло до болванов,чтобы построить себе нужны деньги,а их надо заработать, той же торговлей вооружением.
 показати весь коментар
 
 
Здравия всем! Я не понимаю этого, поскольку страна в войне, и никто не застрахован от новой активизации на фронте. Продажа оружия на 2 млрд долларов- это не позволительная роскошь. Конечно, если идет разговор о продаже устаревших образцов либо о выполнении контрактов до 2014 года.
Но что то мне подсказывает, что продаваться будет то вооружение, ко орое было заготовлено "злочинной владой" для резерва, в случае полномасштабного наступления Россией. Например, Украина перевела в резерв новой танковой техники на новую танковую бригаду. То есть, в случае полномасштабного вторжения- и всеобщей мобилизации- дополнительная танковая бригада была бы укомплектована за несколько дней! Уж не это ли оборудование собрались продавать Клоуны??? Я хочу чтобы вы понимали- 60 тыся солдат стоящих в доль границы с Украиной - никуда не делись, мало того - к 2021 году на границе Россия - НАТО- куда входит и Украина будет сосредоточено примерно 3 танковых Армии. Это не я говорю- это данеые военных експертов! Польша увеличмвает контингент и наращивает силы, страны Прибалтики тоже, а Украина будет расспродавать свои запасы! Потресающе! Вы Зебилы просто конченные.
Да кстати, а как насчет ракетных программ начатых Кровавым Пластырем? Или Южмаш не способен к производству крылатых ракет средней дальности? А у вас же перемирие! Знаете на море полный штиль, как правило через время сменяется бурей! Перед большой бурей, всегда затишье!
 показати весь коментар
 
 
В прошлом году "Укроборонпром" поставил оборонным ведомствам Украины вооружения на 400 миллионов долл США. Глава набсовета также сказал, что большого увеличения этой цифры ждать не стоит.
Зачем такой глава набсовета если он не думает о обеспечении ЗСУ, а о экспорте? Один корвет в год потянет на 60-70 млн.дол.США., или он собирается все закупать за рубежом?
Источник:https://censor.net.ua/n3143764
 показати весь коментар
 
Да, а к 2030 будем жить при коммунизме. Обещания никого не интересуют, особенно, если под ними нет никаких оснований. Отчитайтесь, что вы уже сделали. Ничего? Так и молчите, пока нечем хвастать. Научитесь вначале хотя бы для внутреннего рынка не бракованное вооружение делать. А то на фронте от него все отказываются, люди гибнут. Это первое. А еще научитесь производить современную и надежную электронику. Вот был бы реальный прорыв.
 показати весь коментар
 
Подскажите єтому дебилу, что к 2025-му советские запасі полностью исчерпаются и весь єкспорт будет равен ПОЛНОМУ НУЛЮ!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору