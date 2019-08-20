 До 2025 року хочемо експортувати зброї на $2 млрд на рік, - глава наглядової ради "Укроборонпрому" Абромавичус

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Абромавичус зазначив, що Державне оборонне замовлення зростає, але не надто. Минулого року "Укроборонпром" поставив оборонним відомствам України озброєння на 400 мільйонів дол. США. Глава наглядової ради також сказав, що великого збільшення цієї цифри чекати не варто.
Водночас "Укроборонпром" ставить за мету - збільшити експорт озброєння вп’ятеро до 2025 року.
"В експорті ми ставимо амбітну мету - зрости вп’ятеро до 2025 року. Світовий ринок озброєння - майже 2 трильйони дол. США на рік. Ми хочемо експортувати на 2 мільярди дол. США на рік. Найперспективніший напрямок - це авіабудування, якого у нас не було фактично останні кілька років, зокрема через саботаж з боку осіб, відповідальних за цей напрям. А також ракетобудування, де останнім часом підписано кілька дуже вдалих контрактів, де ми знаємо, що в нас є на світових ринках конкурентна перевага, туди потрібно кинути найкращі ресурси", - наголосив Абромавичус.
Глава наглядової ради "Укроборонпрому" також заявив, що компанії, задіяні у виробництві озброєння, будуть, зокрема, розвивати виробництво і товарів подвійного призначення, і товарів цивільного призначення.
"Не секрет, що до нас звертається багато компаній, які саме готові дати замовлення на підприємства цивільного призначення - вишки для вітряних електростанцій, продукція на газотранспортну систему, побутові газові лічильники тощо. Потрібно людей займати роботою, піднімати серйозно зарплату. Потрібно возити, водити інвесторів за ручку, показувати, що на наших підприємствах ми можемо теж виготовляти продукти і військового, і цивільного призначення, що ми можемо працювати по-сучасному і нам нарешті можна довіряти", - заявив Абромавичус.
Він зазначив, що очікується створення спільних підприємств як військового, так і цивільного призначення, зокрема з провідними світовими компаніями.
Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.
Нагадаємо, раніше новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус анонсував зміну кадрового складу в концерні.
А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов Источник: https://censor.net
вот а как же фсе прапала? Вот Барыга ограбил страну!!!!
но уже от имени Рособоронпрома.
"Самое перспективное направление - это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление."
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування.
Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/
до 25-го року треба експортувати на 20$млрд
угу
а разработки, предприятия, специалисты - есть ? нет, экспорт это хорошо, но соваться в рынок занятый теми, кто куда бережней относился к своим наработкам и теперь имеет гигантскую фору это больше похоже на готовящийся распил, мол мы пытались но не вышло, а деньги ушли незнамо куда
Что послужило очень сильньім побудителем для запуска проекта «Новороссия/Малороссия».
Но что то мне подсказывает, что продаваться будет то вооружение, ко орое было заготовлено "злочинной владой" для резерва, в случае полномасштабного наступления Россией. Например, Украина перевела в резерв новой танковой техники на новую танковую бригаду. То есть, в случае полномасштабного вторжения- и всеобщей мобилизации- дополнительная танковая бригада была бы укомплектована за несколько дней! Уж не это ли оборудование собрались продавать Клоуны??? Я хочу чтобы вы понимали- 60 тыся солдат стоящих в доль границы с Украиной - никуда не делись, мало того - к 2021 году на границе Россия - НАТО- куда входит и Украина будет сосредоточено примерно 3 танковых Армии. Это не я говорю- это данеые военных експертов! Польша увеличмвает контингент и наращивает силы, страны Прибалтики тоже, а Украина будет расспродавать свои запасы! Потресающе! Вы Зебилы просто конченные.
Да кстати, а как насчет ракетных программ начатых Кровавым Пластырем? Или Южмаш не способен к производству крылатых ракет средней дальности? А у вас же перемирие! Знаете на море полный штиль, как правило через время сменяется бурей! Перед большой бурей, всегда затишье!
Зачем такой глава набсовета если он не думает о обеспечении ЗСУ, а о экспорте? Один корвет в год потянет на 60-70 млн.дол.США., или он собирается все закупать за рубежом?
Источник:https://censor.net.ua/n3143764