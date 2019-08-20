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 Суспільство
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Все про:апеляція (223) Запоріжжя (512) розстріл (79) тероризм (2111) ССО (83)

 23 серпня Запорізький апеляційний суд розгляне справу Бутрименка, обвинуваченого в здачі найманцям РФ місця розташування українських спецпризначенців, унаслідок чого загинули 10 воїнів

23 серпня Запорізький апеляційний суд розгляне справу фермера Миколи Бутрименка, який обвинувачується в тому, що передав терористичній організації "ДНР" інформацію про розташування українських військових, після чого їх розстріляли.

Про це йдеться в повідомленні на сайті 3-го Окремого полку спеціального призначення, передає Цензор.НЕТ.

"23.08.2019 р. об 11:00 в Запорізькому апеляційному суді м. Запоріжжя за адресою проспект Соборний, 162 відбудеться судове засідання над зрадником і винуватцем загибелі 10 спецпризначенців 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Ми будемо!!!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хроніка останнього бою групи спецпризначення в Латишевому 29 липня 2014-го

Зазначимо, 16 травня 2019 року суд виніс вирок Бутрименку і виправдав за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), засудивши за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Він отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак з огляду на закон "Савченко", він може вийти на свободу через 1 рік і 1 місяць від дати винесення вироку. На таке рішення суду першої інстанції була подана апеляція, яку має розглянути Запорізький апеляційний суд.

Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: одного пілота, який отримав травму ноги, сховала у себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик ховався в лісопосадці.

29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи і Кирила Андрієнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка, Донецької області, на тимчасово непідконтрольною території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні і техніці.

Внаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андрієнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.

П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон найманців РФ.

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За даними слідства, місцевий фермер Микола Бутрименко, на фермі якого українські воїни зупинилися на ночівлю, передав терористам "ДНР" інформацію про розташування українських військових.

3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади воїнів, які вижили у тому бою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143762
 
 
 Топ коментарі
 
тільки суд Лінча - до таких сучар
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ни кто там на зоне с ним не будет разбираться . вон в Мариуполе выпустили урода который Грады корректировал . жив и довольно упитан 23 августа Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в сдаче наемникам РФ места расположения украинских спецназовцев, в результате чего погибли 10 воинов - Цензор.НЕТ 2205
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Зебильский суд оправдает и постановит выплатить ему премию за то что помогал защитникам Донбасса защитить мирное население от "киевской хунты" 23 августа Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в сдаче наемникам РФ места расположения украинских спецназовцев, в результате чего погибли 10 воинов - Цензор.НЕТ 9246
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Зебильский суд оправдает и постановит выплатить ему премию за то что помогал защитникам Донбасса защитить мирное население от "киевской хунты" 23 августа Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в сдаче наемникам РФ места расположения украинских спецназовцев, в результате чего погибли 10 воинов - Цензор.НЕТ 9246
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не Зебильский, дядя, а Запорожский апелляционный суд
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а яке відношення незалежний пецін суд має до Зеленського?
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За яйца его подвесить и показывать это по всем каналам, чтобы другим не повадно было.... 23 августа Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в сдаче наемникам РФ места расположения украинских спецназовцев, в результате чего погибли 10 воинов - Цензор.НЕТ 3914...а если по суду, то максимальный срок по этой статье, а там с ним на зоне разберутся...


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ни кто там на зоне с ним не будет разбираться . вон в Мариуполе выпустили урода который Грады корректировал . жив и довольно упитан
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Зона завжди була вне політики , там усім пох ,та й зона вже не та , по старою наприклад 117 ст.
ніхто нікого не опускає , панятия» забуті. Все вирішую бабло
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Потому что 73% считают что он помог "защитникам Донбасса" защитить мирное население от "киевской хунты"
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тебе колёса пора принимать , иди в сестринскую .
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а тебе на переподготовку... к источнику Юзя
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ты шнырём у него на ответах сидишь ?
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Послушай" ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА " а не слишком ли ты перегибаешь мол 73%, в каждой ветке перебарщиваешь возбуждая тем самым ненависть у сторонников зе и по, не справедливо обобщаешь людей, успокойся немного пожалуйста ,добро и без обид
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В житті за все приходиться платити , найдорожче коштує власна дурість . Якщо із-за твоїх дурощів на виборах , Україна опиниться в лабетах кремля , то хто тебе простить ? 73 % так ?
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а в теперішню голосують за 3е, нічого не змінилося,
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Китайцям таки збираються продати Мотор-Січ.
Раніше СБУ запобігала цьому з міркувань нацбезпеки

Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді, - передає Економічна правда.
"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом", разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".
Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.
В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва
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Если будут судить суды юга, востока или даже центра Украины, то ожидать можно многих неожиданных приговоров.
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Зебіли72 ви зробили це разом (з путлером)! Кров наших спецпризначенців на ваших зелених руках
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Место ему одно - на столбе, вместо фонарной лампочки. И это будет обязательно.
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Украинское "правосудие" поставило побратимов и родственников перед страшным выбором: простить и обо всем забыть или вершить СПРАВЕДЛИВЫЙ суд самим
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странно его осудили... за финансирование... тут бы с судьей порешать. в самый раз.
к сожалению судьи заслуживают самосуд в большей чем им кажется мере.
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Як воно після цього може жити потвора.... мабуть й спить добре..
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так же само,як живе собі жінка Зелепуги,робивша т е ж саме інікого це не колише
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А вроде есть другая статья, что-то вроде "действия, повлекшие тяжкие последствия"??????
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да есть статья - ИЗМЕНА РОДИНЕ, номер не помню... мне в 2015 году наши СБУшники ее показывали, намекали )) после моих приключений в Польше... так вот мне они хотели ее пришить, а этому питору не могут??? там статья на 15 лет тянет! легко и просто!!!
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етат так жє хатєл міра і проста пєрєстать стрєлять послє суда можєт прєтєндавать на учьобу в трускавцє і дальнєйшую карьєру в органах нинєшнєй власті
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Просто не вкладається в голову. Винного в вбивстві десятків людей суд може відпустити з тюрми. Та він повинен сидіти довічно або бути страченим як ворог, військовий злочинець. Бійці ЗСУ гинуть а наші суки випускають ворогів, агентів Кремля, вбивць захисників України, завдяки, діям друзів команди Зе Портнова і Лукаш, продажності судів. Нехай суді їдуть і скажуть про це мамам хлопців, які загинули. І нехай мами загиблих видряпують їм волосся і очі, нехай їх виття над страшною могильній ямою стоїть в ваших продажних душах, поки ви живі. І нехай вони дадуть відповідь матерям загиблих - чому вбивця на волі.
Вічна вам пам'ять, воїни. Спасибі вам. І вибачте нас що таку ми вибрали недолугу владу
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Первое,новым генпрокурором назначить расследование,на каком основании первый суд вынес такой,мягко говоря,удивительный приговор.То есть,исправить ошибку паскудного порошенковского назначенца- Луценко.Второе,нельзя за военные преступления судить по гражданским статьям-убиты всё же украинские солдаты,защитники воюющего отечества.
Третье,новому генпрокурору создать вообще комисси по всем этим освобожденцам "по законам Савченко" и пересмотреть уголовное дело самой Савченко.
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Ймовірно суддя зробить неймовірно розумну морду і відпустить ублюдка тисяч за 10 гривень.Ось буде і весь суд.
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я не пойму - почему он до сих пор не повешен?
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Зачем убивать или садить в тюрьму ?
Просто отрезать все пальцы , язык и член - и пусть себе живёт на здоровье!
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