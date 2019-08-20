 23 серпня Запорізький апеляційний суд розгляне справу Бутрименка, обвинуваченого в здачі найманцям РФ місця розташування українських спецпризначенців, унаслідок чого загинули 10 воїнів

Про це йдеться в повідомленні на сайті 3-го Окремого полку спеціального призначення, передає Цензор.НЕТ.
"23.08.2019 р. об 11:00 в Запорізькому апеляційному суді м. Запоріжжя за адресою проспект Соборний, 162 відбудеться судове засідання над зрадником і винуватцем загибелі 10 спецпризначенців 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Ми будемо!!!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, 16 травня 2019 року суд виніс вирок Бутрименку і виправдав за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), засудивши за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Він отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак з огляду на закон "Савченко", він може вийти на свободу через 1 рік і 1 місяць від дати винесення вироку. На таке рішення суду першої інстанції була подана апеляція, яку має розглянути Запорізький апеляційний суд.
Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: одного пілота, який отримав травму ноги, сховала у себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик ховався в лісопосадці.
29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи і Кирила Андрієнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка, Донецької області, на тимчасово непідконтрольною території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні і техніці.
Внаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андрієнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.
П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон найманців РФ.
За даними слідства, місцевий фермер Микола Бутрименко, на фермі якого українські воїни зупинилися на ночівлю, передав терористам "ДНР" інформацію про розташування українських військових.
3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади воїнів, які вижили у тому бою.
ніхто нікого не опускає , панятия» забуті. Все вирішую бабло
Раніше СБУ запобігала цьому з міркувань нацбезпеки
Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді, - передає Економічна правда.
"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом", разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".
Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.
В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва
к сожалению судьи заслуживают самосуд в большей чем им кажется мере.
Вічна вам пам'ять, воїни. Спасибі вам. І вибачте нас що таку ми вибрали недолугу владу
Третье,новому генпрокурору создать вообще комисси по всем этим освобожденцам "по законам Савченко" и пересмотреть уголовное дело самой Савченко.
Просто отрезать все пальцы , язык и член - и пусть себе живёт на здоровье!