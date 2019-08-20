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 Суспільство
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 Українські заробітчани часто не можуть скористатися високими стандартами життя за кордоном, - глава профспілки "Трудова солідарність" Махинько

В очах польських роботодавців вони стоять на нижчому щаблі, ніж поляки, їм пропонують меншу оплату праці, каже експерт.

Незважаючи на те, що якість життя за кордоном набагато вища, ніж в Україні, українські трудові мігранти далеко не завжди можуть скористатися високими стандартами. В очах польських роботодавців вони стоять на нижчому щаблі, ніж поляки. Часто їм пропонують меншу оплату праці. Таку думку 112.ua висловив голова профспілки "Трудова солідарність" Віталій Махинько (профспілка захищає права трудових мігрантів у Польщі, де працює найбільше українців, які виїхали на заробітки) у статті "Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

"Це відбувається тому, що польські працедавці обґрунтовано вважають, що українським трудовим мігрантам, які не мають грошей, нема куди подітися й у них немає можливостей захистити свої права", - вважає Махинько.

Голова профспілки "Трудова солідарність" розповів, що часто в Польщі з українцями укладають так звані "сміттєві" угоди. Вони дають величезну владу над людиною роботодавцю і не містять опису прав працівника-мігранта.

"Наприклад, може бути передбачений штраф, якщо людина не відпрацює весь строк, про який домовився з наймачем. Не підписувати договір українці просто не можуть: їх ставлять в умови, коли вони змушені або поставити свій підпис і прийняти умови роботодавця, або ж, спіймавши облизня і витративши чималу суму на переїзд, повертатися додому. Трудова інспекція у Польщі зовсім не горить бажанням захищати українських мігрантів: чимало випадків, коли роботодавці не виплачують їм винагороду за роботу в години, що перевищують норму, на вихідних. При цьому поскаржитися українцям нікуди. Адже згідно зі сміттєвими угодами, працівник у законодавчому полі - зовсім не працівник", - зазначає Махинько.

Голова профспілки наголошує, що для простого українця можливостей відстояти свої права в Польщі майже немає. Дуже часто трудові мігранти, залишившись без грошей і не маючи фінансової подушки, щоб якийсь час перебувати в чужій країні, кидають усе і просто тікають додому в Україну. У них немає кількох років на очікування результатів розгляду їхніх скарг у польських органах, які працюють, як правило, неймовірно повільно.

Найбільше порушень прав працівників у Польщі буває у сфері будівництва та вантажоперевезень.

У Польщі, нарівні з такими порушеннями, як штраф за передчасне звільнення або відмова роботодавця платити за позаурочні години, мали місце і зовсім кричущі факти порушення прав українських трудових мігрантів. Чималого резонансу наробила історія з українським мігрантом, який відчув нездужання. Його роботодавець не надав йому допомогу, а доручив вивезти в ліс, де чоловік помер. "Такий трагічний випадок з летальним результатом поки був тільки один, але чимало випадків, коли працівник зазнав травми, зламав руку або ногу, і польський роботодавець його просто викидає на вулицю. Звичайно ж, найчастіше подібне відбувається з нелегальними мігрантами. У нас було звернення від людини, яку за дорученням роботодавця українці, які працювали разом з ним, вивезли на автобусну зупинку і залишили там з поламаною ногою", - сказав Махинько.

Як відомо, у липні Нацбанк представив звіт, у якому повідомив, що в Україні у всіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, у 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята більша частина українських трудових мігрантів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143760
 
 
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Звільнити пі...са...
Про москву воно собака мовчить... А Польща значить погано...
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Нелегальное трудоустройство, поэтому такое отношение.
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Даже при таком трудоустройстве их уровень жизни выше чем в Украине, поэтому оттуда никто не возвращается. Напомню, что по официальным данным Польша опережает Украину по социальным показателям на 50 лет, поэтому даже если для мигрантов этот уровень уполовинен, то они все равно переезжают в будущее на 25 лет по сравнению с текущим положением дел в Украине.
Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не наступит острая нехватка специалистов. Во многих отраслях она уже рядом.
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Зато в Украине стандарты ОХРЕНЕТЬ не ВСТАТЬ !!! Украинские заробитчане часто не могут воспользоваться высокими стандартами жизни за рубежом, - глава профсоюза "Трудовая солидарность" Махинько - Цензор.НЕТ 6488
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У всякому разі зараз стандарти пересічного українця не бухарика та не ледацюги вищі ніж у пересіного кацапа.
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Хто про що, а голий про баню.
Втрися вже зі своїми кацапами, знайшов з ким порівнювати Україну.
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Хотелось бы конечно ,но это не так ,уровень жизни простых людей в ********* раза в два выше,как минимум ,уровня жизни таких же людей в Украине..
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Походите по кацапсячим пока еще не закрыты ****** форумам и почитайте, что они пишут о ситуации за пределами мААЦквы и питера. Севр тоже не берем по понятным причинам. А возьмите среднюю полосу кацапстана включая юг. Там они пишут, что если и найдеш работу то в среднем на 10000 русского говна, а это около 150 баксов. Не нужно читать официальную статистику всяких кацапских институтов, а нужно брать информацию именно от простых людей которые живут за пределами мААЦквы.
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Грицько в тебе, що комплекс неповноцінності перед "старшими" для тебе "братами"??
Ти ще себе з бомжами почти порівнювати, щоб луснути від самолюбування, який ти класний.

База порівняння має бути адекватна. Україна це Европа, а тут після 5 років мародера ми вже нижче за всіх. Розслаблятися не на часі. Польща обганяє Україну на 50 років, а 25 років тому відставала на стільки ж. то виходь з віртуального світу, щоб не так болісно зіштовхнутись з реальністю.
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Да и еще. Не смотрите на банковский курс рубля по отношению к гривне. Продукты у кацапов в два, а то и больше выше чем у нас.
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Звичайно якщо хтось їде працювати по "безвізу".
А ті хто працюють офіційно - користуються.
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Если украинец стоит столько же что и поляк, зачем польским работодателям тогда тот украинец?
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В Україні на стандарти роботодавці просто х..й клали. Все тримається на принципі: "Не подобаються умови праці, піди в іншому місці пошукай кращих".
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Ще одна причина в тому, что роботодавці, в більшості, не можуть платити високі зарплати своїм працівникам, тому що окрім податків платять данину тим хто при владі за те, щоб не кошмарили перевірками.
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Нещодавній арешт Гримчака, дає надію на руйнацію цієї системи, вибудованой мародером та державним зрадником пАрАшенком.
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Треба знищити олігархів пограбувавших народ і панувати в своїй країні.
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А шо це ти батрачиш в Польщі, а не пануєш в Україні?
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Я мандрую і дозволив собі,це тільки після того,як зробив свій вклад в збереження державності України,а не топлю за мародерів на цензорі,як ти.
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Цензор должен призывать бороться с врагами. Захар Прилепин в открытую заявляет, что убивал украинцев и спокойно ездит везде. Где на него дело? Почему он до сих пор выездной? Вместо этого идут посты про заробитчан, евробляхеров... Эти погонялы смешны, наивны и беззубы... Укробляхеры vs евробляхеров... Заробiтчане Волинщени це гут, а заробiтчане Варшави це бэд. Детский сад.....
А по поводу прилепина: пусть приедет к нам в город. Я буду первым, кто напишет заявление в полицию. Я плачу налоги на то, чтобы полиция выполняла свои функции. Налоги уплачены, спускайте собак на зверя, Бобик, фас!
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Пользуемся теми же стандартами, что и местные!
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Так может дело в том, что они "заробитчане"?
Имеешь профессию и башку на плечах - тебя будут ласкать в самых интимных местах и держаться за тебя как за специалиста. Приехал денег срубить по-быстрому, третим помощником пятого сварщика - об тебя вытрут ноги. Так везде было и будет.
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Все правильно чувак пишет.
Если украинец стоил бы на уровне поляка, то работодателю нет смысла возиться с оформлением, получением воевудского разрешения и т.п.
Украинцев потому и берут что дешевле и без прав - не надо как поляку платить двойную ставку в выходные и т.п.
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Большинство заробитчан обыкновенные низкоквалифицированные разнорабочие.Таким нигде в мире больших денег не платят.Если ты высококлассный специалист это другой вопрос.
Но большинство волнует вопрос,хай мені платять більше грошей,а не як мені підвищити кваліфікацію.
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