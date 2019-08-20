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 "Бомби вибухнуть у всіх дитсадках, банках і кафе": анонім повідомив про замінування сотні об'єктів у Чернівцях, - поліція

Поліція Чернівців перевіряє інформацію про замінування майже 100 об'єктів, зокрема дитячих садків, банків і кафе, проводиться евакуація громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 20 серпня, приблизно о 9:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення з обласного УДСНС про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист про замінування майже сотні споруд у Чернівцях.

Зокрема, анонім повідомив, що об 11:00-12:00 годині вибухнуть бомби у всіх дитячих садочках, банках і кафе на території міста", - сказано в повідомленні.

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До зазначених об’єктів негайно направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічну та кінологічну служби. Наразі правоохоронці здійснюють евакуацію громадян з будівель і перевіряють приміщення та прилеглі території на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

"Прохання до жителів та гостей Чернівців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей з метою безпеки", - додали в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143759
 
 
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Порохоботы лютуют. Ничего святого...
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вы кацапы все дебилы или только ты?
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При Порошенке в Черновцах сотни объектов не минировали. У порохоботов сдают нервы, сентябрь все ближе...
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егорка--пора укол в голову делать,кацап ты дупляный
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Це не порохоботи лютують. Їх, скоріше за все, вже нема або ніколи й не було. Це лютують ті, що, відповідно зі службовими інструкціями, українців кацапами називають.
Робота в них така, і в тих, що лютують, і в тих, що тут чіпляють ярлики. А порохоботи їм до душі.
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А чему удивляться если власть сажает на 8 лет тех кто курицу у соседа украл а террористов русского мира, которые людей убивали, отпускает.
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порохососы совсем из ума выжили. бешеный ПЕС.
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Зебилы в своём репертуаре. Насрали кучу, что и не перепрыгнешь.
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свыни работа, чтобы говорили- про парашенки такого не было
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Треба змінювати кримінальну статтю і давати цим "мінерам" вищу міру з конфіскацією майна, а не від 2 до 6 років. Так само для п`яних за кермом - попався 15 років з конфіскацією, а якщо ще й вбив людину - смертна кара, яку треба неодмінно відновити
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Дубинського берите с бужинским , не прогадаете)
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Как там друже буков? Надеюсь, его эта подлость никак не коснулась.
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