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 Політика України
  2015  10
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Все про:реформи (1630) Укроборонпром (487) Абромавичус (69) Букін_ Павло (37)

 Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно міняти, він недостатньо ефективний, - Абромавичус

Новопризначений глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус вважає, що реформа державного концерну можлива тільки після заміни керівного персоналу.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус зазначив, що головна мета "Укроборонпрому" - своєчасно поставляти якісне озброєння ЗСУ. Також одночасно треба нарощувати експорт і міняти УОП на сучасну компанію.

"Я дивлюся на трансформацію інших державних підприємств, в тому числі, яку ініціював я сам на посаді міністра економіки, і щоразу бачу, що трансформація в цих компаніях можлива тільки після того, як відбувається заміна керівного персоналу", - заявив Абромавичус.

Глава наглядової ради УОП вважає, що генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна потрібно міняти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шукаємо йому заміну", - Абромавичус про главу "Укроборонпрому" Букіна

"Генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна потрібно міняти, тому що він недостатньо ефективний. І, як практика показує, пов'язаний якимись старими зобов'язаннями. Втрачено контроль над підприємствам, відсутня кооперація серед них, дуже низька продуктивність, величезна проблема з боргами, погана взаємодія з іншими важливими стейкхолдерами, цілковита відсутність нових, проривних проєктів. Потрібно рухатися вперед і дати людям надію, що компанія "Укроборонпром" може управлятися іншими методами", - підкреслив Абромавичус.

Водночас новопризначений глава наглядової ради концерну зазначив, що з довгого списку претендентів на пост Генерального директора "Укроборонпрому" рекрутери відібрали шортлист із 7 кандидатів, троє з яких готові працювати в новій команді.

"Імен цих людей називати не буду, вони проходять спецперевірку після співбесіди в Офісі Президента, але це команда професіоналів, з великими досягненнями. Нова команда - це група відомих топменеджерів з різнобічним досвідом в машинобудуванні, авіації, фінансах, управлінні персоналом. Всі брали участь в успішних трансформаціях нереформованих структур - в приватному бізнесі, або Прозорро, МЕРТ, УГВ. Ці керівники відбиралися за принципом, щоб у них не було конфлікту інтересів, щоб не було бізнесу в секторі оборони і безпеки, щоб не були задіяні родичі в цьому секторі", - повідомив Абромавичус.

Дивіться: Гройсман вніс президенту подання на призначення главою "Укроборонпрому" Олексія Тимофєєва. ДОКУМЕНТ

Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.

Нагадаємо, 14 червня 2019 року, Президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143756
 
 
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ну та тре свої. шоб доходи йшли в кошерні і головне правильні кишені
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- «Сделал свое дело - и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось(с)
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Всіх підбарижників потрібно міняти.
А потім - судити.
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Давно пора менять

этого Николаевского овощевода, умножившего на "о" всю отрасль ВПК Украины.
Вы посмотрите , что творит этот помощник мародера "пети" -
Приводит в

негодность весь комплекс производства БТР - 4 " Буцифал" в КБ им . Морозова ,
г. Харьков - Уничтожает производство "Булатов" и "Оплотов"на заводе им . Малышева. начиная резать на металлолом литейный цех - основу ремонта танков Т - 64 .
Привлечь его надо в военное время к суду
Военного Трибунала !
Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно міняти, він недостатньо ефективний, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 974
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Мені важко пірівнювати ефективність Буккіна та Абрмявічуса; але, що цікаво, порівняння його діяльності з його наступником на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі України С.Кубівим явно на користь останнього.
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недостаточно эффективный????
А Зе команда что либо в этом понимает? Я очень сильно сомневаюсь что есть понимание и желание поработать на Украину!!!
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Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно менять, он недостаточно эффективен, - Абромавичус
всё верно.нужно менять букина на пукина)
а не тот ли это букин /продавец обуви/из сериала?)
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