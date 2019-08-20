 Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, ініціював обговорення заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка.
"Разом з міжнародними експертами та фахівцями з українських громадських організацій ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування для викривання топкорупціонерів", – повідомив він.
Так, проєкти законів, що готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації, включно з правом викривача отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на матеріальну винагороду в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабаря).
"Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів", – додав заступник керівника Офісу Президента.
Відповідні законопроєкти, підготовлені з урахуванням передвиборчих зобов’язань Володимира Зеленського, будуть внесені Президентом України як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України.
Вот слуучайно нашел информацию в интернете
У Херсонській ОДА презентували результати проведеного аудиту використання бюджетних коштів за період з 1 січня 2018-го по 1 липня 2019 року. Доповідачем виступила начальниця управління внутрішнього аудиту обладміністрації Наталія Мамотенко. Про це повідомляється на сайті ОДА.
У документі зазначено, що відповідна комісія знайшла порушень на загальну суму майже 845 мільйонів гривень. Однак в попередньому звіті ця цифра була вищою - 943 млн гривень. Найбільша сума порушень в сфері економічної діяльності області -401 млн.
В Германии, это - норма.
😁
ліцабариги.
если тех кто борется с запоребриковой блевотиной или сепаратистскими тараканами - то честь им хвала... тех щимить необходимо всюду и безбожно (согласитесь?)
или тех кто борется с матами и пошлятиной? или с перескакиванием с обсуждаемой темы на личные оскорбления, если не сошлись во мнениях?
ну не знаю! думаю в статье не об этом речь )))))
я против доносительства и сведения счетов таким образом с любым оппонентом
А по поводу СФ, там одни и те же морды борются с инакомыслием под любым предлогом.
(они ведь ничего не нарушают? и Вы тоже можете там высказаться)
На папу с мамой донєсу,
Ведь знаєт наше зє одно-с:
Донос, донос, донос..!"
В стационаре тебе сразу дают список из 20-50 позиций которые нужно купить (при чем кроме медпрепаратов там шампуни, средства для мытья посуды, мочалки, элитные стиральные порошки и т.д. ) и просят оплатить благотворительный взнос.
На поощрение не претендую, но давайте уже определимся платная у нас медицина или нет, а то и налоги платишь и в частной клинике дешевле получается.
Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Розкрадене майно треба повернути і повертати державі. Розібратись треба по справедливості хто "законно" розікрав багату державу і вирішити питання компенсації в державний бюджет. З Фігурантами справи поступати гуманно, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого.
Кернес, в Харькове, ежегодно пистит несколько лярдов.
( возьмите любою закупку из горбюджета цены
завышены примерно в 30-40 раз)
Где я могу получить свои 500 лямов?)
Про схеми головних тіньових ділків постійно пишуть в ЗМІ, а вони як крали так і крадуть.
Один лише бахматюк чого вартий.