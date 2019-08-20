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 Політика України
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Все про:корупція (2515) Рябошапка Руслан (71)

 Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка

Механізми захисту та заохочення викривачів корупції були темою обговорення з представниками громадських організацій та міжнародних партнерів України у сфері боротьби з корупцією, яке відбулося в Офісі Президента 19 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, ініціював обговорення заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка.

"Разом з міжнародними експертами та фахівцями з українських громадських організацій ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування для викривання топкорупціонерів", – повідомив він.

Так, проєкти законів, що готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації, включно з правом викривача отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на матеріальну винагороду в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабаря).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов

"Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів", – додав заступник керівника Офісу Президента.

Відповідні законопроєкти, підготовлені з урахуванням передвиборчих зобов’язань Володимира Зеленського, будуть внесені Президентом України як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143754
 
 
 Топ коментарі
 
В ЕС и США бдительность граждан - основа цивилизованного общества. Вор должен сидеть в тюрьме.
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Что, страшно? Обличители, сообщающие о коррупционных схемах, будут защищены государством и поощрены материально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1312
В Германии, это - норма.
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Зеленский держит деньги в оффшорах, где можно получить деньги?
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В ЕС и США бдительность граждан - основа цивилизованного общества. Вор должен сидеть в тюрьме.
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- Приняв от молодоженов два рубля и выдавая квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства»(с)
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Нет. Но у нас такой менталитет что нужно выжигать коррупцию расскалленной кочергойВикривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4622
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А вообще то есть действенный способ минимизировать коррупцию в стране и он один - убрать подоходный налог с граждан. А налоги пусть собирают в казну после того как человек потратит деньги на себя
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Ты явно с Западной Украины: налоги, пенсонные не платить, пусть за тебя другие платят. Ты же самый умный и хитрый.
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Петр я про другое говорю если ты работаешь официально ты платишь подоходный налог в городской бюджет. Скажи мне пожалуста тебе чем то город помог в плане твоего благосостояния или нет?
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Общество платит налоги, чтобы содержать госорганы: полицию, суды, армию, муниципалитеты, строить дороги и т. д. Без них будет дикое поле, а страна. Стоит на день оставить город без полиции и начнется разбой и мородерство
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так я не против налогов....но собирайте налоги не с самой зарплаты а с операции с зарплатой.....введите налог с продаж для местного бюджета
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тогда есть второй вариант - требует например кто взятку накажите его штрафом в двойне или в тройне с запретом на выезд из страны
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Мы ж не знаем как деньги на местах осваиваются эффективно или не эффективно. Мы можем предполагать или владеть какой то фактической информацией.
Вот слуучайно нашел информацию в интернете

У Херсонській ОДА презентували результати проведеного аудиту використання бюджетних коштів за період з 1 січня 2018-го по 1 липня 2019 року. Доповідачем виступила начальниця управління внутрішнього аудиту обладміністрації Наталія Мамотенко. Про це повідомляється на сайті ОДА.
У документі зазначено, що відповідна комісія знайшла порушень на загальну суму майже 845 мільйонів гривень. Однак в попередньому звіті ця цифра була вищою - 943 млн гривень. Найбільша сума порушень в сфері економічної діяльності області -401 млн.
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Другой вопрос, надо повышать эффективность госорганов, мониторить. Все идет к переходу к цифровому социальному строю, когда все будет управляться через сеть. Это - прозрачность, эффективность, корректировка в реальном времени.
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ни ты, ни он с ней не сталкиваетесь! биомасса вместо того что бы сажать картошку занимается мозговой мастурбацией, обсуждает телевизионные сказки.
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За бабки начнут пачками сдавать. С сентября - посадки соевых культур.
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Теперь самая высокооплачиваемая специальность - охотник за коррупционными головами. Надо открывать пибльный бизнес - антикорупционное агентство. Миллионы долларов на земле, нужно только поднять!
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Боюсь, что поздно осенью сажать бобы, а вот зелень косить можно.
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Зелень не даёт ответку, она лежит как подкошенная у диванов, ссыхаясь в ожидании чуда.
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Ты-то какое отношение к украинцам имеешь, москалык?
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Какая-то тюремная риторика. Сиделец что-ли?
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если тебя ограбят во дворе- ты не пойдешь стучать копам?
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А якщо вийдуть на ваших бариг, що тоді?
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300 млн на парад воруют по схеме...парада, как бы не будет, а он пройдет, а деньги, как бы раздадут но не 150 тысячам военнослужащих...
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ооо.. начинается! стукачи и доносители... льстецы и заносители...
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смотря кого считать стукачами и доносителями на СФ...
если тех кто борется с запоребриковой блевотиной или сепаратистскими тараканами - то честь им хвала... тех щимить необходимо всюду и безбожно (согласитесь?)
или тех кто борется с матами и пошлятиной? или с перескакиванием с обсуждаемой темы на личные оскорбления, если не сошлись во мнениях?
ну не знаю! думаю в статье не об этом речь )))))
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При Сталине доносители тоже себя так оправдывали.
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Вот так и оправдывали - борьбой с " с запоребриковой блевотиной или сепаратистскими тараканами. Народ же тупой, начитается всякого, а ума своего нет. Только избранные знают что кому можно знать и читать."
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не могу понять что Вы хотите услышать?
я против доносительства и сведения счетов таким образом с любым оппонентом
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Посмотрите любую тему где уже есть "крестики". Кто и на каком основании возомнил себя "последней инстанцией" и уничтожает записи, отправляет участников в бан или вообще деактивирует? Для этого есть спам, где кто хочет дойти до истины, может ознакомится со "свернутой" записью. А бан или деактивация должны происходить путем явного голосования, что бы можно было знать кто и как голосовал. Что бы потом знать "кто есть ху".Тем более здесь все подписываются анонимно, так что в реальной жизни ничем не рискуют.
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Так я ж веду речь о том, какая будет реакция на статью.
А по поводу СФ, там одни и те же морды борются с инакомыслием под любым предлогом.
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ну... просто они не терпимие относятся к нарушениям и личным обидам.. и это их право !!!
(они ведь ничего не нарушают? и Вы тоже можете там высказаться)
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Низзя сажать воров в вышиванках, атопутиннападет.
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"Я за два сольді, за два су
На папу с мамой донєсу,
Ведь знаєт наше зє одно-с:
Донос, донос, донос..!"
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не деликатно Тонни но очень эффективно Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8728
Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8196
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ага, тільки треба уточнити, що означає "масштабні корупційні схеми". Он, які масштаби шоколадок і двадцяток в лікарнях... Підходить?
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хочу обличить ГАСК. где получать гонорар?
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Тю, а я думал шо так нельзя делать, а то Путен нападьот
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Ну начну: приходишь в любую больницу с диагнозом чтоб нужно было ложить.
В стационаре тебе сразу дают список из 20-50 позиций которые нужно купить (при чем кроме медпрепаратов там шампуни, средства для мытья посуды, мочалки, элитные стиральные порошки и т.д. ) и просят оплатить благотворительный взнос.
На поощрение не претендую, но давайте уже определимся платная у нас медицина или нет, а то и налоги платишь и в частной клинике дешевле получается.
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Герус первый на очереди.1,8 млрд за Роттердам
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Зеленский держит деньги в оффшорах, где можно получить деньги?
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Ти шо проти ініціативи рябошапки? Проти свідомих громадян
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Вопрос к Рябой Шапке, - где я могу получить причитающиеся мне 4 100 000$ в касестве 10% премии? Сумма не с потолка, а из факта зачисления 41 000 000$ воровнных из ПриватБанка денег на счете ТОВ "Квартал 95" в кипрском офшоре.
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Там только первому по очереди дают. Ищи других коррупционеров.
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$470 млрд: Коломойский может стать фигурантом крупнейшего дела по отмыванию денег в мире.Так, согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. «Приватбанком» кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что вдвое превышает ВВП Кипра за этот промежуток времени. Где я могу получить свои кровные $47 млрд? Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6143
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Коррупционеров на всех хватит, только успевай сдавать за 10% украденного.
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загнал соплю в тупик! этого они не ожидали. теперь напишут что пошутили, и попросят пару десятков обрезанных вынести за скобки.
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Мне кажется этот бред придумал сам Коломойский, чтобы довести все дела до абсурдности.
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Огласите ФИО первого счастливца. Это кто то из родственников Рябой Шапки?
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Звільнити від відповідальності дачу хабара..
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Треба узаконити ПРОВОКАЦІЮ ХАБАРА ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ.
Треба запровадити майнову люстрацію. Розкрадання майна держави минулими владами було возведено в ранг закону. Розкрадене майно треба повернути і повертати державі. Розібратись треба по справедливості хто "законно" розікрав багату державу і вирішити питання компенсації в державний бюджет. З Фігурантами справи поступати гуманно, хто добровільно повертає і спів працює в цьому напрямку - амністія, а хто ні то терміни ув'язнення відповідно сум вкраденого.
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Докладываю!
Кернес, в Харькове, ежегодно пистит несколько лярдов.
( возьмите любою закупку из горбюджета цены
завышены примерно в 30-40 раз)
Где я могу получить свои 500 лямов?)
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Не смішіть. Викривачі, які повідомляють про корупційні схеми, будуть захищені державою і заохочені матеріально, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6952
Про схеми головних тіньових ділків постійно пишуть в ЗМІ, а вони як крали так і крадуть.
Один лише бахматюк чого вартий.
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О це норма)))) Народе не стремайся ... вони ті уроди грабили Вас багато років...тому саджать сук всіх рангів, в законі і не в законі. Поміркуйте Вам стане краще: перше корупції стане меньше, друге освободяться робочі місця для Вас чесних або ваших чесних дітей,і трете зажравшася сволота не буде мотатись у вас перед глазами а буде сидіти в тюрьмі і жрать те що вона заслужила - гівно. тому впред Треба виконати план по чистці і бажано за рік. Давай скоріше принімайте закончик
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Так Грымчак подпадает под это или по любому сидеть будет?
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