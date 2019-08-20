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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вакцина (151) Мінздоров'я (926) кір (187)

 За тиждень на кір захворіли 203 людини, - МОЗ

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 33-го тижня 2019 року на кір захворіли 203 людини - 138 дорослих і 65 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Із 10 до 16 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (39 хворих: 33 дорослих та 6 дітей), Київській (22: 18 дорослих і 4 дитини), Одеській (12: 7 дорослих і 5 дітей), Чернівецькій (12: 4 дорослих та 8 дітей) і Харківській (11: 9 дорослих і 2 дитини) областях", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ констатують, що зменшення захворюваності на кір улітку зумовлено коротким перебуванням людей у колективах.

Також у Міністерстві зазначили, що від початку року (із 28 грудня 2018 року до 16 серпня 2019 року) на кір захворіли 57 301 особа - 27 039 дорослих і 30 262 дитини, від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 115 000 осіб, 39 з яких померли.

"З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання. Для надійного захисту від хвороби всі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ України спільно з Міносвіти нагадують, що невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки і школи з іншими учнями, за винятком дітей, які мають медичні протипоказання до вакцинації", - наголосили у відомстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143750
 
 
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А ведь лето.
Что же будет осенью?
Когда дети в школы пойдут и из отпусков взрослые вернуться (скученность населения)?
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"невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками" Источник: https://censor.net.ua/n3143750
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Обрізані підкидають різні болячки щоб мы українці набивали кармани медичній мафії на чолі з супрун
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"МОЗ Украины совместно с Минобразования напоминают, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками, за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации " - харе пиз..ть, колитесь хоть до посинения, и законы читайте, гастролеры заезжие
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МОЗ шось совсем забрэхався, то у них корь высококонтагиозное страшнозаразное заболевание - один чихнул - весь вагон заболел, или даже по вентиляционным шахтам в многоквартирных домах распространяется, в лифтах!! а теперь оказывается все зависит от времени пребывания в коллективе? Вас там супрун одибилила всех окончательно и безповоротно?
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