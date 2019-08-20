 За тиждень на кір захворіли 203 людини, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Із 10 до 16 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (39 хворих: 33 дорослих та 6 дітей), Київській (22: 18 дорослих і 4 дитини), Одеській (12: 7 дорослих і 5 дітей), Чернівецькій (12: 4 дорослих та 8 дітей) і Харківській (11: 9 дорослих і 2 дитини) областях", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ констатують, що зменшення захворюваності на кір улітку зумовлено коротким перебуванням людей у колективах.

Також у Міністерстві зазначили, що від початку року (із 28 грудня 2018 року до 16 серпня 2019 року) на кір захворіли 57 301 особа - 27 039 дорослих і 30 262 дитини, від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 115 000 осіб, 39 з яких померли.

"З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання. Для надійного захисту від хвороби всі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. МОЗ України спільно з Міносвіти нагадують, що невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки і школи з іншими учнями, за винятком дітей, які мають медичні протипоказання до вакцинації", - наголосили у відомстві.

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