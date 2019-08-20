EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1224  24
Матеріали за темою:
Все про:ГПУ (3166) розслідування (1529) Клименко (131)

 Ексміністра доходів і зборів Клименка заочно арештовано, - ГПУ

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.04.2017 завершено спеціальне досудове розслідування (заочне розслідування відповідно до вимог глави 24-1 КПК України) кримінального провадження за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України (Міністра доходів і зборів України) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що зазначена особа підозрюється в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності.

Розслідуванням встановлено, що колишній Міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної В. Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила досудове розслідування у справі ексміністра-утікача Клименка

"Головною військовою прокуратурою неодноразово подавались до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і 19.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили в прокуратурі.

Прокуратура наголошує, що з метою затягування і зриву судового процесу адвокати підозрюваного самоусунулися від захисту і жодного разу не з'явилися на судове засідання.

З метою дотримання прав підозрюваного і як того вимагає КПК України, судом залучений адвокат з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Нагадаємо, військова прокуратура в листопаді 2017 року почала кримінальне провадження проти екс-міністра Олександра Клименка за статтею про держзраді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143749
 
 
 Топ коментарі
 
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!😀
 показати весь коментар
 
От такой ужасной новости бывший министр Клименко поперхнулся дорогим вином где-то в Монако.
 показати весь коментар
 
При Петрі Олексійовичі такого не було!)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Вот! Вот это конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.
- Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед - тронулся!(c)
 показати весь коментар
 
При Петрі Олексійовичі такого не було!)))
 показати весь коментар
 
 
- Сёма, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!
- Я вас умоляю! Передайте им: когда меня нет, они даже могут меня бить!😀
 показати весь коментар
 
 
Правильно. В заочное СИЗО негодяя. А потом - по закону савченко..
 показати весь коментар
 
 
Заочный арест - дистанционный суд - условное наказание. Как то так... А что вы хотели?
 показати весь коментар
 
От такой ужасной новости бывший министр Клименко поперхнулся дорогим вином где-то в Монако.
 показати весь коментар
 
 
Юга, не пырхайся...пойдешь на вторую))))
 показати весь коментар
 
 
Правильно. Пусть прочувствует, что такое тюрьма. Экс-министр доходов и сборов Клименко заочно арестован, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9288
 показати весь коментар
 
 
так понимаю это предложение вернуться . типа приезжай обжалуй в суде . обвинение снимим и все чист аки голубь Экс-министр доходов и сборов Клименко заочно арестован, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1951
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Знову зебілам пальчик показали, і вони заливаються в дебільному смішку. Їм невтямки, що лише з-за наявності заочного рішення про арешт злочинця можна вимагати йогосправжнього арешту в Європі (в цивілізованому світі) з наступною екстрадикцією.
 показати весь коментар
 
Та давай ТЕ, вже одразу його саджайте заочно в СІЗО, та вмикайте лічильник Савченко.
Нащо час гаяти.
 показати весь коментар
 
Обезврежен он и даже он пострижен и посажен. Заочно.
 показати весь коментар
 
 
А в гостинице советской поселился мирный грек...
 показати весь коментар
 
как говаривал Хаим:
- За глаза ви можите миня дажи побить!
 показати весь коментар
 
 
Кожуру бы ещё так же, а то про него "забыли" видимо.
 показати весь коментар
 
У меня бабуля тоже вечно сваливает то на бывшего мера, то на симоненка, что не оправдал её ожиданий, то на Кучму, то на Кравчука, а **** толку то? Работать нужно сейчас! Такое впечатление, что разворовывание бюджета резко отменили, и теперь все на местах белые и пушистые, а заочный арест какого-то там Клименка вернет бабло в казну.
 показати весь коментар
 
Протокол ареста составили? Заочный?) Теперь не забудьте, что он заочно сидит, срок то заочного заключения пошел...
 показати весь коментар
 
А кума Клименко, Киселёва Андрея (Кисель) который занимался обналичкой и контрабандой, а так же металлолом и углями, и который в 2014 году организовывал захват Донецка, когда будете арестовывать????? или если они живёт с сестрой Рината, то он типо уже не пределах?????
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору