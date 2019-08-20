 Ексміністра доходів і зборів Клименка заочно арештовано, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.04.2017 завершено спеціальне досудове розслідування (заочне розслідування відповідно до вимог глави 24-1 КПК України) кримінального провадження за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України (Міністра доходів і зборів України) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що зазначена особа підозрюється в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності.

Розслідуванням встановлено, що колишній Міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної В. Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки 3 фіктивних підприємств.

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"Головною військовою прокуратурою неодноразово подавались до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і 19.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили в прокуратурі.

Прокуратура наголошує, що з метою затягування і зриву судового процесу адвокати підозрюваного самоусунулися від захисту і жодного разу не з'явилися на судове засідання.

З метою дотримання прав підозрюваного і як того вимагає КПК України, судом залучений адвокат з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.



Нагадаємо, військова прокуратура в листопаді 2017 року почала кримінальне провадження проти екс-міністра Олександра Клименка за статтею про держзраді.