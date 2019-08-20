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 Політика України
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Все про:Донбас (12797) Європейський суд з пр... (213) Матіос Анатолій (329) Слідком РФ (138)

 ГПУ оголосила підозри "главі МЗС", "омбудсмену" та членам "спецкомісій" "ДНР", що допомагали Слідкому РФ фабрикувати справи проти України в ЄСПЛ, - Матіос

Управління ГПУ з розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях, оголосило заочну підозру так званим посадовим особам терористичної організації "ДНР", а також двом членам фейкових спецкомісій, створених окупантами для нібито розслідування злочинів, начебто скоєних українськими військовими.

Про це сказав журналістам на брифінгу у вівторок головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він поінформував, що заочно підозри оголошені так званому "міністру закордонних справ "ДНР" Никоноровій, так званому "уповноваженому з прав людини" Морозовій та двом членам фейкових спецкомісій.

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"Нагнітаючи атмосферу ненависті і неприйняття України, погрожуючи людям під час перетину лінії розмежування, члени цих "спецкомісій" змусили деяких жителів окупованих територій написати заяви про смерть своїх родичів нібито внаслідок злочинів українських військових", - заявив Матіос.

За його словами, потім ці заяви використовував Слідком РФ для формування справ проти України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

За словами Матіоса, в ЄСПЛ на цей момент перебуває 1539 таких справ, а загалом фейкових слідчих комісій, покликаних очорнити Україну, створено 7 на окупованих територіях.

Матіос повідомив, що українські слідчі органи провели велику роботу, щоб викрити цих осіб у брехні і фальсифікації свідчень. Українському слідству довелося тривалий час працювати, оскільки доступ до допиту жителів окупованих територій є дуже важким. Однак українським слідчим вдалося допитати громадян України, які проживають на окупованих територіях і яких змусили написати заяви про нібито злочини українських військових. Ці громадяни підтвердили, що ці свідчення були отримані під тиском окупаційної влади і є неправдивими. Це дозволило військовій прокуратурі сформувати процесуальні справи проти осіб, що займаються фальсифікацією таких свідчень.

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Матіос зазначив, що допитані особи заявили, що жодних звернень до ЄСПЛ вони не писали.

Підозри зазначеним особам повідомлено за ч. 1 ст. 258.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143747
 
 
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А кроме заочных никому не нужных подозрений генплокулол не хочет никому объявить ничего? Всё нормально в стране - нет преступности?
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"никому не нужных"?? С головой все в порядке? Или для тебя они тоже "наши люди"?
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не звертай уваги на таких дебільних зебілів з такими дебільними висерами.
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боюсь, що ці підозри сепарам і колабораціоністам зелена шмаркля зіллє через "просто перестать"...
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На дотичну тему: беня і богдан риють на мертвечука, намагаються рейдернути анал 112:
Як повідомляє беніне theБабель із посиланням на свої джерела, "СБУ відкрила кримінальне провадження щодо телеканалу 112 Україна, і до цього причетний голова Офісу президента Андрій Богдан, який хоче отримати контроль над цим інформресурсом".
https://thebabel.com.ua/texts/34518-sbu-rozsliduye-kriminalne-provadzhennya-shchodo-kanalu-112-ukrajina-yogo-mayno-mozhut-zaareshtuvati-rozpovidayemo-yak-i-do-chogo-tut-andriy-bogdan?utm_source=group&utm_medium=telegram
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кацап, иди целуй в жопу своего мертветчука а не сри здесь на форуме...
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Неважно. Скоро будет новый прокурор-новомалоросс; он всё это отменит, и начнёт дела против националистов.
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якщо "динири-линири" - терористичні угруповання, то є два запитання:
1. чому з терористами йдуть перемовини (хто не знає, до складу ТКГ у Мінську входять представники дирявих "ресбублік")?https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-24
2. чому з терироріями, які тимчасово підконтрольні терористам, здійснюється звязок через КПВВ?
Але ж є світова практика, за якою ніяких перемовин з терористами не проводять та усіляко ізолюють ті анклави, які знаходяться під їхнім контролем.
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Пройшло 5 років,і Генпрокуратура роздуплилась
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