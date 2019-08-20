 ГПУ оголосила підозри "главі МЗС", "омбудсмену" та членам "спецкомісій" "ДНР", що допомагали Слідкому РФ фабрикувати справи проти України в ЄСПЛ, - Матіос

Про це сказав журналістам на брифінгу у вівторок головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він поінформував, що заочно підозри оголошені так званому "міністру закордонних справ "ДНР" Никоноровій, так званому "уповноваженому з прав людини" Морозовій та двом членам фейкових спецкомісій.
"Нагнітаючи атмосферу ненависті і неприйняття України, погрожуючи людям під час перетину лінії розмежування, члени цих "спецкомісій" змусили деяких жителів окупованих територій написати заяви про смерть своїх родичів нібито внаслідок злочинів українських військових", - заявив Матіос.
За його словами, потім ці заяви використовував Слідком РФ для формування справ проти України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).
За словами Матіоса, в ЄСПЛ на цей момент перебуває 1539 таких справ, а загалом фейкових слідчих комісій, покликаних очорнити Україну, створено 7 на окупованих територіях.
Матіос повідомив, що українські слідчі органи провели велику роботу, щоб викрити цих осіб у брехні і фальсифікації свідчень. Українському слідству довелося тривалий час працювати, оскільки доступ до допиту жителів окупованих територій є дуже важким. Однак українським слідчим вдалося допитати громадян України, які проживають на окупованих територіях і яких змусили написати заяви про нібито злочини українських військових. Ці громадяни підтвердили, що ці свідчення були отримані під тиском окупаційної влади і є неправдивими. Це дозволило військовій прокуратурі сформувати процесуальні справи проти осіб, що займаються фальсифікацією таких свідчень.
Матіос зазначив, що допитані особи заявили, що жодних звернень до ЄСПЛ вони не писали.
Підозри зазначеним особам повідомлено за ч. 1 ст. 258.
Як повідомляє беніне theБабель із посиланням на свої джерела, "СБУ відкрила кримінальне провадження щодо телеканалу 112 Україна, і до цього причетний голова Офісу президента Андрій Богдан, який хоче отримати контроль над цим інформресурсом".
https://thebabel.com.ua/texts/34518-sbu-rozsliduye-kriminalne-provadzhennya-shchodo-kanalu-112-ukrajina-yogo-mayno-mozhut-zaareshtuvati-rozpovidayemo-yak-i-do-chogo-tut-andriy-bogdan?utm_source=group&utm_medium=telegram
1. чому з терористами йдуть перемовини (хто не знає, до складу ТКГ у Мінську входять представники дирявих "ресбублік")?https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-24
2. чому з терироріями, які тимчасово підконтрольні терористам, здійснюється звязок через КПВВ?
Але ж є світова практика, за якою ніяких перемовин з терористами не проводять та усіляко ізолюють ті анклави, які знаходяться під їхнім контролем.