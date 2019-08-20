 ГПУ оголосила підозри "главі МЗС", "омбудсмену" та членам "спецкомісій" "ДНР", що допомагали Слідкому РФ фабрикувати справи проти України в ЄСПЛ, - Матіос

Про це сказав журналістам на брифінгу у вівторок головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він поінформував, що заочно підозри оголошені так званому "міністру закордонних справ "ДНР" Никоноровій, так званому "уповноваженому з прав людини" Морозовій та двом членам фейкових спецкомісій.

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"Нагнітаючи атмосферу ненависті і неприйняття України, погрожуючи людям під час перетину лінії розмежування, члени цих "спецкомісій" змусили деяких жителів окупованих територій написати заяви про смерть своїх родичів нібито внаслідок злочинів українських військових", - заявив Матіос.

За його словами, потім ці заяви використовував Слідком РФ для формування справ проти України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

За словами Матіоса, в ЄСПЛ на цей момент перебуває 1539 таких справ, а загалом фейкових слідчих комісій, покликаних очорнити Україну, створено 7 на окупованих територіях.

Матіос повідомив, що українські слідчі органи провели велику роботу, щоб викрити цих осіб у брехні і фальсифікації свідчень. Українському слідству довелося тривалий час працювати, оскільки доступ до допиту жителів окупованих територій є дуже важким. Однак українським слідчим вдалося допитати громадян України, які проживають на окупованих територіях і яких змусили написати заяви про нібито злочини українських військових. Ці громадяни підтвердили, що ці свідчення були отримані під тиском окупаційної влади і є неправдивими. Це дозволило військовій прокуратурі сформувати процесуальні справи проти осіб, що займаються фальсифікацією таких свідчень.

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Матіос зазначив, що допитані особи заявили, що жодних звернень до ЄСПЛ вони не писали.

Підозри зазначеним особам повідомлено за ч. 1 ст. 258.