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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2215) Держекоінспекція (42) Кабмін (3004) радіація (54)

 Держприкордонслужба зобов'язана інформувати Держекоінспекцію про виявлення перевищення рівня радіації вантажів на кордоні

У разі виявлення в пунктах пропуску транспортних засобів, вантажів та іншого майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання співробітники Держприкордонслужби мають протягом 30 хвилин проінформувати про це найближчий територіальний орган Державної екологічної інспекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову № 715 від 14 серпня 2019 року, прийняв Кабінет міністрів України.

Згідно з постановою, затверджений Порядок взаємодії Держприкордонслужби та Держекоінспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України.

Згідно із затвердженим документом, після передачі інформації про виявлення випадку перевищення рівня радіації, відповідний територіальний орган Держекоінспекції має забезпечити прибуття екоінспектори в зазначений пункт пропуску в мінімально можливий термін з моменту надходження такого повідомлення для перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку.

Документи, які складаються за фактом виявлення перевищення рівня іонізуючого випромінювання, згідно із закріпленим механізмом взаємодії, будуть оформлятися в двох примірниках: для Держприкордонслужби та для Держекоінспекції.

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Для звірки даних Держприкордонслужба і Держекоінспекція до 10 числа кожного місяця мають обмінятися інформаційно-аналітичними даними про виявлені випадки перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання в пунктах пропуску.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143743
 
 
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16-17 серпня рівень радіації в Україні збільшився в 20-25 разів від звичайного рівня. Там де раніше взагалі фон не реєструвався військовими дозиметрами, почало фонити 25 мікрорентген! В населених пунктах де і так був високий рівень радіації до 50 мкРг особливих змін не було, а за містом чітко відслідковуються радіаційні хвости російського вибуху втомного реактора. В росії в регіоні вибуху відключили датчики сервісів публічного онлайн моніторингу радіації, бо рівень радіації став стабільно небезпечним для життя місцевого населення!
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Северодвинское радиактивное облако накрыло не только Орду ,но и Украину.Где реакция наших бонз?.Обращение в ООН,требование компенсации?.У Зели мухи во рту ведутся.
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И светящихся свинорусов завертать на мокшанию.
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