 Військовослужбовцям до Дня Незалежності виплатять премії від 1 тис. до 2 тис. грн: Полторак підписав наказ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби та курсанти, отримають по 1000 гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, а також ті, які наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході України - по 2000 гривень", - повідомив Полторак.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
Ты такой же сильный, отважный и решительный, как те, кто пошел вместо тебя под кацапские "грады".
Нє благодарі.
Гроші підуть на цигарки та пиво.
Ларькі зароблять.
Без цифр ваші слова пустопорожній звук.
или они христаради работают?
шмарклі, щось не так?
Глава государства-агрессора Владимир Путин пообещал проинформировать президента Франции Эмануэля Макрона о последних контактах с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал ПутинИсточник: https://censor.net.ua/n3143686
Ура!!!
Миру-мир!!!
Як повідомив вчора Нетаньяху, експертами зафіксовано прискорення темпів росту української економіки в два рази, після обрання Зеленського. Вони це пов'язують з тим, що ринок та інвестори повірили в те, що економіка при новій владі буде набагато більш чесною і прозорою.
В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.
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"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.Источник: https://censor.net.ua/n3143724
*****: А ХЕЗ, аналитики обещали к 2027 году разобраться...
Сразу видно - люди состоявшиеся и самодостаточные. ЗубожЫлость, как рукой сняло - теперь на тысячу гривен могут жить и ни в чем себе не отказывать.
Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад https://www.rbc.ua/rus/styler/privezite-kamushek-zelenskiy-bogdanom-prokatilis-1562309754.html
своих.
задекларированных.
с которых уплачены налоги.
Чому в Польщі немає олігархів? Чому в Чехії немає олігархів? Чому їх немає в Угорщині? І т.д.?
Это шобла или, как их ещё называют ЗЕКоманда своим умишком не понимают, что они плюнули Армии в лицо этой подачкой и отменой Парада. Армия молча утрется. Но вот когда Армия плюнет на них,они утонут.