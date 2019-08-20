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 Політика України
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Все про:День Незалежності (245) премія (142) Полторак (733) операція Об'єднаних сил (1496)

 Військовослужбовцям до Дня Незалежності виплатять премії від 1 тис. до 2 тис. грн: Полторак підписав наказ

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних сил України з нагоди 28-ї річниці Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби та курсанти, отримають по 1000 гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, а також ті, які наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході України - по 2000 гривень", - повідомив Полторак.

Також читайте: Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Дивіться також: "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143741
 
   
 Топ коментарі
 
Нам в долларах премию дадут, а не как тебе в рублях.
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что завидно, клоунская ботва?
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Перемоха, кінець епохи бідності, кінець війни...так зебільне? Війна вже скінчилась?
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Кто такие "мы"? Идиоты с "Цензора"? Вот жыж мне горе то...
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Опять умственные способности зеледебилов и кацапов ,оскорблять всех .Да не засцыка?
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Не могу это презерватива зеледопкиных и кацапов.
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А заради чого ти тут сереш? Тримай копійчину і дуй за валєжніком.
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Ти ***********, тому ти не воюєш, ти стріляєш в спину. Просто нутро такоє, гниль.
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Та ничем. Узбагойся.

Ты такой же сильный, отважный и решительный, как те, кто пошел вместо тебя под кацапские "грады".
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Кращі тим, що бокують заразу кацапсячу і не пускають на всю Україну. За це їм слава, вдячність і низький уклін. Зрозумів?
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бабліще я вам скажу нємєряноє! зубожілий наш нарід в клубах і то більше лишає
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я не против наград и премий военным , но есть ли эти деньги заложены в бюджет ?Мне это напоминает последние дни Петрика-- ручка у него аж дымилась указы строчить 24 часа в сутки,и медалями разбрасываться Военнослужащим ко Дню Независимости выплатят премии от 1 тыс. до 2 тыс. грн.: Полторак подписал приказ - Цензор.НЕТ 526
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Піди до кузнєца, хай він тебе закодірує від Петра.
Нє благодарі.
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Абалдеть, 1000! А зепутатам 50000 каждый месяц мало...
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І краще ніж парад ?
Гроші підуть на цигарки та пиво.
Ларькі зароблять.
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с точки зрения экономики краще,движение денег ,движение податков,чем выхлопы солярки в воздух...
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Це ніхто не обраховував.
Без цифр ваші слова пустопорожній звук.
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Пустопорожній звук - це в вирубаних "патріотами" Карпатах, бухгалтершо.
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А що, у вас там "патріоти" закінчились? Не всі ж, як ти, на цензорі, підтримують псевдопатпіотів та мародерів. Інші прикрили очі червоно-чорними візитівками, і рубають. Янтар миють. Бо ж 7000 га повністю знищених волинських лісів - це ж дрібниця.
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Точно, и Украина не нужна, лишь бы подачки от кацапов были регулярные...
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Да що ж ви так принижуєте українських вояк. Я к будто одні алкаші і куремани
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Позорисько! Гламурний псевдо парад і 1000 гривні подачки! Малороси їбані ₴!
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ага, позор. вот соевый великоросс - другое дело. там премии в миллиардах шли...косюкам всяким, да кобельовым.
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Зеб, а ты надеялся, что у тебя будут премии, как у "кобельова" после избрания Зелемойского? Возьми и раздели его премию на все 73%.
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твои собачьи советы тут очень ценны, винторогий. продолжай
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Зеленій шмарклі вистачить лише декларації про кінець епохи бідності і вони вже щасливі як слон після клізми.
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премии не в миллиардах но . Порох и парад проводил и премии военнослужащие получали . не все конечно но например в 2018-ом ко дню независимости премии получили участники парада и бойцы на передовой . согласен какой нибудь прапор в Бердичеве остался без премии . обделили бедолагу . ты случаем не из таких будешь . не из каптерки часом строчишь ? Військовослужбовцям до Дня Незалежності виплатять премії від 1 тис. до 2 тис. грн: Полторак підписав наказ - Цензор.НЕТ 8547
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косюкам и кобельовым - именно в миллиардах. не звезди.
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это ты не звезди . ты что совсем тупой ? мы говорим про армию и парад . какое отношение к армии имеют эти два ******* ?
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никакого. они только к премиям отношение имеют.
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т.е. это то, что осталось после выплат гонораров бедоеву и коляденко...?
или они христаради работают?
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мало конечно но лучше пусть вояки себе зубы полечат чем хряки на крещатику себе рекламу за наш счёт забабахают.
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Сифіліс сій вилікуй -для початку, Надюха!
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не суди по себе, чучело соевое! параду оно захотело... совок сраный.
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Лишнехромосомная, в совке ещё и уклонистов не выбирали в главнокомандующие, ещё один пережиток.
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Совок это клоун - свозит на свой парад бюджетников )
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функции манипулирования и отвлечения всегда шли рядом у соевой секты. мол, в армии все хорошо, вполне можно жить и служить... только вот в реале у них были котлы, склады и свинарчуки...
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Жаба зеленая, так Зеля уже свинарчуков берет в свою команду и войну, оказывается, нельзя быстро закончить. Квакай, квакай, чума болотная.
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Чому тоді Членограй не закінчує війну коли так все погано в армії? Щось не сходиться у вас
шмарклі, щось не так?
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Так есть повод для оптимизма!!!!!!!!!!!!!!
Глава государства-агрессора Владимир Путин пообещал проинформировать президента Франции Эмануэля Макрона о последних контактах с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал ПутинИсточник: https://censor.net.ua/n3143686

Ура!!!
Миру-мир!!!
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Чим довше тривають санкції проти *****, тим більше у нього "оптимізму", а у свіиі - оптимізму.
Як повідомив вчора Нетаньяху, експертами зафіксовано прискорення темпів росту української економіки в два рази, після обрання Зеленського. Вони це пов'язують з тим, що ринок та інвестори повірили в те, що економіка при новій владі буде набагато більш чесною і прозорою.
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Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников.(c)
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Приблизно такий, як прискорення темпів росту української економіки...
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"
В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться, - Путин о встрече в нормандском формате
"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.Источник: https://censor.net.ua/n3143724
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Макрон: И что он тебе такого сказал оптимистичного?
*****: А ХЕЗ, аналитики обещали к 2027 году разобраться...
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интересно, все вместе взятые премии военнослужащих составят какой процент всего лишь одной премии "спасителя отечества" андруши кобельова?
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Ну.... маме андрушеной мож на завтрак и хватит.
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ЗЕлуполизы позитивно возбудились аж на 35 евро в виде разовой "премии" (не милостыни и не регулярной добавки к пенсии, которую они факали еще 3 месяца назад)...

Сразу видно - люди состоявшиеся и самодостаточные. ЗубожЫлость, как рукой сняло - теперь на тысячу гривен могут жить и ни в чем себе не отказывать.
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На тижневий відпочинок на Мальдівах мародером викинуто близько 30 мільйонів гривень.
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Слушай, бизмозглаее мико, ты различие между личными и бюдежетными деньгами канешно пока не понгимаешь?
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Если это касается Порошенко, то не понимает.
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А на Ниагарский водопад в Канаде сколько?
Привезите камушек: Зеленский с Богданом прокатились на Ниагарский водопад https://www.rbc.ua/rus/styler/privezite-kamushek-zelenskiy-bogdanom-prokatilis-1562309754.html
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Машиной до водопада 3 часа. И назад столько же. Потрачено 60 литров бензина, на сумму 80 канадских долларов. Плюс, вероятно, 3 шаурмы и вода. Ещё 20 долларов. Итого Зеленский со спутниками потратили 100 канадских долларов.
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А скільки на бадаовський гей парад пішло? І зваж розпил державних коштів без конкурсу.
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14 миллионов.

своих.

задекларированных.

с которых уплачены налоги.
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= Вкрасти машину, перефарбувати, зареєструвати, заплатити податок - і вже чесний. ))))))
Чому в Польщі немає олігархів? Чому в Чехії немає олігархів? Чому їх немає в Угорщині? І т.д.?
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в этих странах нет олигархов по очень простой причине - там в начале 90-х сделали с тарифами то, что Порошенко сделал с тарифами только в 2016-м.
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Спроси у Бені Коломойші чому там немає алігархів..
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А скільки собі премії випише мамин синочок коболєв?
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300 млн по 2 тысячи - это всем 150 тысячам военнослужащих...ждем подробного отчета
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...а защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения...Карл 1 млн. долларов...премии.
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И окитаезился! Блин, вообще порох охренел, на китайском языке уже рошен пишет!
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Премия от 1000 грн до 2000грн, .чтобы не участвовали в военном параде, сталин тоже боялся военных парадов,потому что боялся их...Сейчас уже многие граждане Украины к военным относятся негативно ,потому что война им надоела,а Украинский народ в это время в окопах охраняет их покой...Водій маршрутки накинувся з образами на ветерана АТО у Києві,а завтра вот такие водители маршрутных такси (граждане Украины) , будут душить украинских солдат в окопах
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ПРОСТО ПОДАЧКА И ПЛЕВОК В АРМИЮ КОТОРАЯ ВОЮЕТ.
Это шобла или, как их ещё называют ЗЕКоманда своим умишком не понимают, что они плюнули Армии в лицо этой подачкой и отменой Парада. Армия молча утрется. Но вот когда Армия плюнет на них,они утонут.
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Это ж можно от 1 до 2 месяцев шаурмой питаться!---хотелось бы узнать у военных которые за зелебобика голосовали---"ну как вам нравится ёлочка?"
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"Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов", - Макрон/-бутылка вискаря взамен парада-один из таких шагов.
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Це треба продати свою гідність та честь за 2000 гривень. А ле я про що говорю 73% сци в очі а вони божа роса
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А чого кіпіш і обсирання теми ? За совка до майских и октябрских якщо по 10р. дали то добре. Просто дали і все, щоб хлопці відпочили, відсвяткували, настрій піднявся. Хто не служив, а особлива в СА той не зрозуміє. Премія до свят не передбачена контрактом
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Дело в том . что он заявил премии будут выплачены с резерва МОБ то есть деньги не зеля выделил с отменёного парада . а те которые и так предназначались военным . ну где нибудь чего нибудь нужное не докупят
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