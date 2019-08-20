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 Політика України
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Все про:апеляція (223) Гримчак (88)

 Захист Гримчака подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, - адвокатка

Захист Гримчака робить відповідні кроки на рішення суду, вважаючи, що є безліч моментів, до яких можна висунути претензії.

Захист подав апеляційну скаргу на рішення суду про обрання заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 6 млн грн. Про це повідомила адвокатка Юрія Гримчака Тетяна Матяш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Ми вже подали апеляцію в суд", - сказала Матяш.

При цьому, відповідаючи на питання про можливість внесення застави за Гримчака, адвокатка зазначила, що не має інформації про людей, які готові заплатити заставу за нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Гримчака відкрилися нові обставини, буде дуже цікаво, - адвокатка Матяш

"Мені про цих людей нічого не відомо. До мене ніхто не звертався, щоб я допомогла оформити документи і куди платити. Це має бути в будь-якому випадку звернення, оскільки постанова в мене із зазначенням реквізитів і все. Без мене ніхто не оплатить", - сказала Матяш.

Також адвокатка зазначила, що в затриманні Гримчака є порушення прав людини, і це стане приводом для звернення до ЄСПЛ.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143737
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть жона грымчака купит клечатое одеяло для супруга. Без одеяла потужно рэформовани суды принимают такие решения немного дольше
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Грымчак мразь.Мразь которая на волне Майдана пролезла во власть,только с одной целью-поиметь денег...
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Вот и вся власть порошенко и его шоблы одеть вышиванки и брать взятки миллионами Защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения, - адвокат - Цензор.НЕТ 7549
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Пусть жона грымчака купит клечатое одеяло для супруга. Без одеяла потужно рэформовани суды принимают такие решения немного дольше
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Свинарчуки и Грымчак окружение Порошенко,навредили Украине больше куйла Захист Гримчака подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, - адвокатка - Цензор.НЕТ 9952
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Точно:
"Результаты внешнеполитической деятельности Порошенко Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел..."(с)
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Говорили, весна прошла посадок нет. Как начались посадки - "Это календарики, не то отчество, нарушение прав человека". Дальше посадки соевых воров будут называть агрессией Московии против патриотов.
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Грымчак - это посадки!? Я вас умоляю, лижите зе-дупу не так усердно - язык сточите.
О Грымчаке до "деле за мульон" никто не слышал и не знал. Впрочем как и за какого-то лесника из глубинки...
Но не буду... лучше цитата:
"В общем первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие прес-конференцию побоялись даже ее провести."(с)
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я так розумію, що наші намагання щось втолкувати зебілам - даремні. Їм, з їхнім недорозвитком нічо не допоможе.
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Поменяют в сентябре генплокулола и руководство НАБУ и посадки пойдут пачками.
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А если не пойдут пачками, вы, как истинный офицер, застрелитесь?
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Это ты до прихода в минстець ничего не слышал и не знал о Грымчаке. Этот замминистра не вылазил из политических ток шоу, вылизывая соевую дупу не менее яростно, чем вы, свинособаки, делаете это на Цензоре.
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Грымчак мразь.Мразь которая на волне Майдана пролезла во власть,только с одной целью-поиметь денег...
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Вот и вся власть порошенко и его шоблы одеть вышиванки и брать взятки миллионами Защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения, - адвокат - Цензор.НЕТ 7549
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А что в апелляции? Календарики? Так это не проканает. Идите к барыге, пусть даст своему активному боту денег на залог.
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петя таких календариков на виргинском оффшоре много насобирал
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С Рашкой понятно идиоты,а что ты можешь сказать по Петиному корешу Грымчаку,он вымогал зятки миллионами что бы Путин не напал?
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А что этот адвокатишко может сказать, если он сам на них живет.
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Все взяточники и коррупционеры поддерживают Порошенко,как Янукович страусов,совпадение?Да,конечно совпадение Захист Гримчака подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, - адвокатка - Цензор.НЕТ 529
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это работа адвоката , чем дольше процесс ,тем больше ему бабок от клиента
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всі зебіли кончають від того, що невинного порохобота по підставі пов'язали.
А коли за цю посадку доведеться відповідати - вони будуть тікати по всім сторонам.
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Невинного порохобота в трусиках повязали за календарики как Иисуса
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"Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.Источник: https://censor.net.ua/n3143737

Нужны капминтарии?
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Какие тут могут быть кампинтарии? Соевый суд тоже хочет свою долю "календариков".
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Да, да! Вот и гавно под твоей дверью пахнет соей!
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эта матьваш, мну напоминает фру заурихь, "я буду играть защиту каро кан!" ))
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