 Жінка телефоном передавала терористам "ЛНР" розвіддані на Луганщині, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом сприяння діяльності терористичної організації", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2015 року мешканка смт Станиця Луганська збирала відомості військового характеру щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території населеного пункту.

У прокуратурі розповіли, що жінка в телефонному режимі "передавала зазначені дані своєму куратору - "радіотелефоністу "так званої" 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР". З метою конспірації для передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У межах справи "чорних реєстраторів" у Києві, області та Херсоні провели 30 обшуків, - прокуратура

Факт передачі розвідувальних даних сприяв представникам терористичної організації "ЛНР" в чиненні збройного опору силам АТО і ООС.

"Інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України", - відзначили в прокуратурі.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.