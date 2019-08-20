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Все про:прокуратура (1841) Донбас (12797) зливання інформації (9)

 Жінка телефоном передавала терористам "ЛНР" розвіддані на Луганщині, - прокуратура

У Луганській області повідомлено про підозру особі, яка телефоном передавала терористам "ЛНР" розвідувальну інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом сприяння діяльності терористичної організації", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2015 року мешканка смт Станиця Луганська збирала відомості військового характеру щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території населеного пункту.

У прокуратурі розповіли, що жінка в телефонному режимі "передавала зазначені дані своєму куратору - "радіотелефоністу "так званої" 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР". З метою конспірації для передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки.

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Факт передачі розвідувальних даних сприяв представникам терористичної організації "ЛНР" в чиненні збройного опору силам АТО і ООС.

"Інформаторці терористів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України", - відзначили в прокуратурі.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143732
 
   
 Топ коментарі
 
ну вапервих нє тєрарістав а павстанцєв Жінка телефоном передавала терористам "ЛНР" розвіддані на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2547 а вавтарих ана хатєла міра
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Не те времена....при зебобике только "понять и простить"...😀
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Не те времена....при зебобике только "понять и простить"...😀
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И зебобик по телефону их передает...напрямую...*****...
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ГАтовила ХВайлы с чЄртЄжамі і скидАвАла по сЄкрЄтнім чатам в Telegram Жінка телефоном передавала терористам "ЛНР" розвіддані на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8044
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Не надо всякую хрень писать просто на зло и без доказательно , а то прям ляшка ехидного и мерзкого напоминаешь и не в обиду
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А кого тебе напоминала зрадоботня...ныне перекрасившаяся в зеленый цвет...когда она пять лет к ряду писала бездоказательную хрень о Порошенко..？
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Я против любых подобных не справедливых высказываний в адрес не важно кого, ежели нет фактов и доказательств ,ведь форум это не юмористическая передача,хотя и не запрещает высказывать свою точку зрения любому участнику, однако надо трезво рассматривать с холодной головой ,те или иные события
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Евгений Ваганович, вы как всегда в ударе. Я восхищён!
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Не ганьбилися б вже так - "воюючи" з жінками!
Що ж це за "важлива" інформація якщо кожна баба може її дізнатись?
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Точно,точно,отпустіть і наградіть.Бо вона втілювала в життя "мужествєнниє шагі Зєлєнскава"
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і хто ж лайкає цього зебіла, та й ще запоребрикового?
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Жінці-лікарю, в так званій днр, "присудили" 25 років за те, що розповіла про кількість поранених найманців. Це ви, зеросійські боти, там, за лінією розмежування закликайте "ганьбитись - не ганьбитись"!
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Это же надо быть настолько зебилом чтобы передавать данные по обычной мобильной связи , сразу видно человек голосовал за зебила
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Саджати сволоту негайно.
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Росія вже не приховує своїх планів щодо окупованого Донбасу
Сьогодні о 07:41•24 канал

Перекидаючи техніку як на окупованому Донбасі, так і ближче до українсько-російського кордону, Кремль тисне на Україну з військового і політичного боку. Таким чином, РФ перевіряє на міць українське політичне керівництво. Усе це відбувається на тлі розмов про можливі зміни у нормандському форматі. Тільки-но Україна озвучила пропозиції щодо нормандського формату, на окупованих територіях Луганської області відразу розпочалися масштабні батальйонно-тактичні навчання на трьох полігонах. Мовиться про серйозне накопичення сил, водночас за легендою відпрацьовуватимуть контрнаступ і наступ. Читайте також: Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи Зауважу, що техніку перекидають не лише з глибинних районів окупованого Донбасу, а й з території Росії. Свого часу, "Права Справа" повідомляла про дислокацію поблизу військового аеродрому, розташованого в 5 км на північний захід від міста Міллерово (Ростовська область, РФ) окремих підрозділів 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади (місце постійної дислокації - місто Твер). Відбувається накопичення й паливно-мастильних матеріалів. Разом із навчаннями на полігонах відбувається й передислокація безпосередньо до лінії зіткнення. До прикладу, була інформація про перекидання техніки до н.п. Миколаївка, а до Станиці Луганської звідти - 5 кілометрів. Тобто, щоб перекинути ті підрозділи до мосту та лінії розведення, треба всього декілька хвилин. Нагадаю, що наприкінці червня у районі Станиці Луганської українські військові завершили розведення сил і засобів. Зараз тут триває процес розмінування території навколо зруйнованого мосту. Крім того, відбувається передислокація озброєння бойовиків і на Бахмтуському напрямку. Зокрема, в район селища Калинове, звідки ведуться обстріли позицій ЗСУ, зафіксовано передислокацію додаткових підрозділів бойовиків. Крім того, зафіксована передислокація важкої бронетехніки бойовиків і розвантаження БК в окупованому Первомайську на території промислової бази ШПУ. Це свідчить про те, що загострення буде не тільки на Донецькому напрямку, а хитатимуть вони й Бахмутський напрямок. Так, у ніч із 14 на 15 серпня в районі населеного пункту Золоте Луганської області від вогнепального осколкового поранення, несумісного з життям, загинув Василь Євстегнєєв - командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади. У ніч на 15 серпня, унаслідок ворожого вогню по одному з опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Хутір Вільний на Луганщині, загинув український військовий Костянтин Гаврик. Тобто, з одного боку російські окупанти зберігають спокій у Станиці Луганській (як картинка для ОБСЄ), а з іншого - тиснуть на інших напрямках. Є ще один цікавий момент, на який ніхто не звертає уваги - це об'єднання Луганської та Донецької залізниць і створення там єдиного керівництва. Щоправда, керівником окупанти призначили громадянина Росії. Це дуже загрозливий прецедент, оскільки йдуться про те, що Росія вже не приховує своїх намірів щодо інтеграції промисловості окупованого Донбасу у своє економічне поле. Водночас відбувається зміна власників "віджатих" українських підприємств. Туди заходить російський бізнес, вже нічого не приховуючи. Тобто виходить, якщо Київ поверне ці території, вони фактично не підпорядковуватимуться Києву, оскільки власниками всіх стратегічних підприємств там будуть росіяни. Також жодних надходжень до української казни не буде. Зауважу, що на Донбасі зараз начебто діє безстрокове перемир'я. Відповідно до досягнутих домовленостей у Мінську як українські воїни, так і бойовики публічно взяли на себе обов'язок не вести вогонь упродовж неозначеного періоду. Щоправда, окупанти від самого початку порушували ці умови, щодня збільшуючи кількість обстрілів. До прикладу, упродовж останньої доби вони здійснили на українські позиції щонайменше 8 збройних атак. На тлі постійних провокацій окупантів на лінії зіткнення, пролунала заява голови партії Слуга народу Дмитра Разумкова про те, що не варто розраховувати на швидке завершення конфлікту на Донбасі. Варто зазначити, що питання безпеки буде одним із головних на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України (ТКГ), запланованому на 21 серпня.
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Так, це було сказано на адресу *****. Просто пєрєстать стрєлять - і війна закінчиться. Проте війна не закінчиться, бо стріляє *****, а Україна захищається.
Зеленський одразу сказав - чого ти хочеш, *****? Навіщо ти вбиваєш людей? Навіщо мучиш їх в неволі? Щоб потішити себе, що ти буцім не чмо? Ти хочеш, щоб я став на коліна, щоб ти звільнив всіх і відстав від України? Повернув дітей їх батькам? Тебе це потішить, чмо?"
Весь світ чудово зрозумів Зеленського, і його звернення. І підтримує кожне слово.
Тільки тупа нацючня, якою маніпулює Кремль - нібито "не зрозуміла".
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який же цей зебіл недалекий... втім, як і всі зебіли.
Послати його, чи... та ні, тільки собі дорожче буде. Просто: всю цю херні - в спам.
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Если ты слышиш голоса, срочно к психиатру - он поможет.
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ну вапервих нє тєрарістав а павстанцєв Жінка телефоном передавала терористам "ЛНР" розвіддані на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2547 а вавтарих ана хатєла міра
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Радистка Кэт, дыровского разлива. У той хоть шифр был "от Штирлица". А эта... наверное, она "17-ть мгновений весны" не смотрела.
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Что это за данные такие, 15-го года, о которых знает каждый житель пгт Жінка телефоном передавала терористам "ЛНР" розвіддані на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1204
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Обмен "всех на всех", амнистия по "мински". все по контролем. Осталось еще пара "мужественных шагов" и подобные будут смеяться всем в лицо.
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На фото довольные пенсы, которые теперь по две пенсии получают, и там и там. Да и коммуналка там копеечная, не то что на неоккупированной территории. Нахрена им мир? Мир для них- это потеря бабла, неподъемная коммуналка, возврат долгов по кредитам банкам, которые они теперь не платят, и.т.д.
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Їм комуналку стару залишать,як таким що постраждали.Ми за них платитемемо.
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это смешно, это просто мелкая местная шваль, которую отпустят еще до суда или суд местный ее отпустит, они таких ценят и уважают..., у нас вон в Раде таких "корректировщиков огня" целая фракция, чел 50 наберется, все отборные мрази, как на подбор, но!..., они народные избранники, их нельзя трогать....
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Ну,и что далее?А дальше- пару-тройку месяцев в сизо,а пока суд да дело,зеблоиды приймут особый статус,на постоянной основе,для ордло,подпишут амнистию,отдадут,как говорили коллаборанты Станицу и весь район им и эта суч..а будет награждена орденом лнр,а Украина ей выплатит бабло,за незаконное содержание под стражей.Имеено потэтому пути ведут страну нувориши-хохотуны.
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посадить и лишить всех соцгарантий для всей семьи-мамы,папы, дети,мужья. может остальным будет неповадно
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Питання прийняття Закону про колаборацію не тільки назріло, а й перезріло.
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Нужно крепить нашу оборону.,слаженность всех родов наших войск.А то ведь небоевые потери значительно превышают боевуе.Это значит,что в мотивации и моральном духе наших войск есть негаразды.очень много попадает биомусора в войска.Зеле,Хомчаку надо менять подходы к комплектованию.Все от 18 до 55 и мужчины и женщины должны платить налог на воинов.Освобождаться должны только семьи служивших в УА.Как в Израиле должны служить все,даже Иеговы(без оружия).Если выезжает за рубеж ,платить за 5 лет вперёд раз в год.Именно на армию.
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Потрібен Закон про колаборацію і про колаборантів. Який би припиняв, як мінімум, виплату соціальних виплат (пенсій, в т.ч.) колаборантам, з позбавленням активного і пасивного виборчого права. Як максимум - позбавлення майнових прав, які були надані державою за пільговими цінами, а то й взагалі безоплатно (приватизація квартир, земельні паї, тощо) з вимогою повернути або майно, або ринкову його ціну в бюджет України.
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Потрібен Закон про колаборацію і про колаборантів. Який би припиняв, як мінімум, виплату соціальних виплат (пенсій, в т.ч.) колаборантам, з позбавленням активного і пасивного виборчого права. Як максимум - позбавлення майнових прав, які були надані державою за пільговими цінами, а то й взагалі безоплатно (приватизація квартир, земельні паї, тощо) з вимогою повернути або майно, або ринкову його ціну в бюджет України.
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я видел ее по телевизору. Ленка из Кривого. у нее еще муж клоуном работает.
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