 На обліку в Україні перебуває понад 1,4 млн переселенців, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Мінсоцполітики.

"Станом на 19 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 401 447 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 29 липня 2019 року на обліку перебувало 1 395 099 переселенців.

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