 На обліку в Україні перебуває понад 1,4 млн переселенців, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Мінсоцполітики.
"Станом на 19 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 401 447 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 29 липня 2019 року на обліку перебувало 1 395 099 переселенців.
Державні потвори, зокрема Яценюк і Турчинов, навіть не оголосили централізованої евакуації.
это вовсе не "фиктивные души". Это - рельаные люди, которым государство не в состоянии обеспечить жилье на неоккупированной территории. Так что вряд ли мы тут наживемся, если 100-200 тыс пенсов лишится их 1800 грн в месяц.
И вряд ли там пенсы "разжиреют" на этих копейках.
У меня несколько знакомых переселенцев так и сказали - если бы мне гарантировали, что мне не придется стрелять в своих земляков, а отправили служить пусть даже в горячую точку, но не на Донбасс, или на ПВО (кстати, по специальности), или в связисты - поехал бы.
Не у всех есть жажда убивать.