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 Політика України
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 На обліку в Україні перебуває понад 1,4 млн переселенців, - Мінсоцполітики

Станом на 19 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб в Україні, на обліку перебуває 1 401 447 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Мінсоцполітики.

"Станом на 19 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 401 447 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 29 липня 2019 року на обліку перебувало 1 395 099 переселенців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 млн грн на житло для переселенців залишилися неосвоєними, - Тука

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143729
 
 
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И налогоплательщики должны, просто обязаны, им помогать, если они считают их своими согражданами, но, Тимошенко совместно с Г+Г объяснили, что это Порошенко у налогоплательщиков крадёт, а не из карманов налогоплательщиков дополнительно вынимаются средства на помощь беженцам...
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Беженцы в своей стране. Или Вы предлагаете их расстрелять?
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держава Україна відцуралася від своїх громадян і залишила їх помирати у оккупованому криму і донбасі.
Державні потвори, зокрема Яценюк і Турчинов, навіть не оголосили централізованої евакуації.
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Интересно знать сколько из них реальных, а сколько "бумажных".Ну хотя бы в процентном отношении, плюс- минус. Потому что регистрация, это не есть действительные переселенцы. Особенно это касается "пенсионного туризма". Так что цифры не внушают доверия. А гос. органам это бы нужно знать, хотя возможно это кому то не выгодно, под это дело тоже спускаются денежки, под фиктивные души тоже.
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тебе какая разница? пенсионеры и там у тут - ВЫЖИВАЮТ. И уж отказывать им в заработанных в Украине копейках - стыдно.

это вовсе не "фиктивные души". Это - рельаные люди, которым государство не в состоянии обеспечить жилье на неоккупированной территории. Так что вряд ли мы тут наживемся, если 100-200 тыс пенсов лишится их 1800 грн в месяц.

И вряд ли там пенсы "разжиреют" на этих копейках.
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Вопрос не о пенсиях, и надо ли их платить. ( кстати они там получают ДНРЛНРовскую пенсию в пересчете к курсу в рублях, ну это кроме украинской , за которой они выезжают. По две пенсии это как , "нормально", особенно если учесть что регионально так складывается что в значительной степень шахтные) Но вопрос был не о пенсиях, он был о количестве ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. Так вот интересно знать сколько на самом деле переселилось, а сколько только ездят за более качественными продуктами и деньгами и возвращаются в родные пенаты. Но тогда они не подпадают под категорию ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.
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Вот так Московия выдавливает УКРАИНЦЕВ со своих земель,своей до хрена ,а они лезут к соседям.
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Сколько из них мужчин призывного возраста? Не желают ли они на фронте ускорить освобождение своих городов и домов?
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ты можешь стрелять в бывших одноклассников? я - нет.

У меня несколько знакомых переселенцев так и сказали - если бы мне гарантировали, что мне не придется стрелять в своих земляков, а отправили служить пусть даже в горячую точку, но не на Донбасс, или на ПВО (кстати, по специальности), или в связисты - поехал бы.

Не у всех есть жажда убивать.
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Стрелял. Не знаю были ли там мои бывшие одноклассники, т.к. с расстояния выстрела не было видно лиц... Эти "земляки" точно так же стреляли в меня и моих друзей, и пока будешь жевать сопли и жалеть их они тебя убьют с чистой совестью.
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Ці цифри скоріше за все не відповідають дійсності. Хто -небудь займеться перевіркою реальної кількості переселенців.? Треба припинити годувати сепарів і злочинців із бюджету України. Чим гірше буде там- тим швидше прийде мир.
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