 Перший етап реформи ЗСУ вже на стадії завершення, треба переходити на наступний: нам треба чітко розуміти пріоритети, - Полторак

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міноборони і ЗСУ за участю представників Офісу Президента, РНБО, Нацгвардії, радників НАТО в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Укрінформ.

"За весь час незалежності України і особливо в 2012-2013 роках недооцінка військових загроз призвела до того, що ЗСУ з початку агресії Росії проти України не були достатньо спроможними захистити територіальну цілісність і виконати свій функціональний обов'язок. Це пов'язано з низкою чинників", - повідомив Полторак.

Зокрема, серед таких чинників Полторак назвав фінансування потреб оборони до 2014 року за залишковим принципом на рівні менше 0,1% ВВП, дезорганізацію системи управління армії, організаційну та кадрову руйнацію ЗСУ.

"Усе це призвело до того, що ми, на жаль, втратили Крим та частину Донецька та Луганська. В таких умовах ми вимушені були кардинально змінити підходи та пріоритети", - повідомив Полторак.

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Головним пріоритетом у 2014 році в міністерстві визначили вступ до НАТО та реформу ЗСУ. Перші два роки були спрямовані на формування ЗСУ, розгортання нових сил та планування, підготовку і прийняття документів стратегічно-оборонного характеру.

Звітуючи про реформу апарату міністерства, Полторак повідомив, що було розформовано 15 структурних підрозділів. Натомість створено 8 підрозділів та чотири військові частини, безпосередньо підпорядковані Міноборони. Штатну чисельність апарата скоротили на 179 посад (23%). Ці та інші зміни дозволили зробити роботу міністерства більш ефективною, вважає міністр.

Крім того, Полторак повідомив, що наразі кардинально збільшена чисельність ЗСУ. "Чисельність Збройних сил була збільшена практично вдвічі і досягла 250 тисяч чоловік. Суттєво був нарощений бойовий склад ЗСУ", - повідомив міністр. Так, загальна кількість бригад, полків зросла з 99 у 2014 році до 142 на зараз.

Також міністр доповів про удосконалену загальну структуру ЗСУ, відновлення структури мобілізаційної готовності, створення нової системи тероборони, покращення грошового забезпечення, технікою та озброєнням.

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"Зараз перший етап реформ на стадії завершення, треба переходити на наступний - другий, і нам треба чітко розуміти пріоритети — ракетобудування, підвищення можливості ППО, впровадження нових технологій і рішень щодо системи радіоелектронної боротьби та ін.", - зазначив Полторак.