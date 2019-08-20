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 Політика України
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 Перший етап реформи ЗСУ вже на стадії завершення, треба переходити на наступний: нам треба чітко розуміти пріоритети, - Полторак

Недооцінка військових загроз з боку Росії і розвал армії в 2012-2013 роках призвели до втрати Криму і східних областей України.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міноборони і ЗСУ за участю представників Офісу Президента, РНБО, Нацгвардії, радників НАТО в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Укрінформ.

"За весь час незалежності України і особливо в 2012-2013 роках недооцінка військових загроз призвела до того, що ЗСУ з початку агресії Росії проти України не були достатньо спроможними захистити територіальну цілісність і виконати свій функціональний обов'язок. Це пов'язано з низкою чинників", - повідомив Полторак.

Зокрема, серед таких чинників Полторак назвав фінансування потреб оборони до 2014 року за залишковим принципом на рівні менше 0,1% ВВП, дезорганізацію системи управління армії, організаційну та кадрову руйнацію ЗСУ.

"Усе це призвело до того, що ми, на жаль, втратили Крим та частину Донецька та Луганська. В таких умовах ми вимушені були кардинально змінити підходи та пріоритети", - повідомив Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні 5 років ЗСУ отримали майже 12 000 зразків озброєння і військової техніки та майже 1,5 мільйона одиниць засобів ураження, - Полторак

Головним пріоритетом у 2014 році в міністерстві визначили вступ до НАТО та реформу ЗСУ. Перші два роки були спрямовані на формування ЗСУ, розгортання нових сил та планування, підготовку і прийняття документів стратегічно-оборонного характеру.

Звітуючи про реформу апарату міністерства, Полторак повідомив, що було розформовано 15 структурних підрозділів. Натомість створено 8 підрозділів та чотири військові частини, безпосередньо підпорядковані Міноборони. Штатну чисельність апарата скоротили на 179 посад (23%). Ці та інші зміни дозволили зробити роботу міністерства більш ефективною, вважає міністр.

Крім того, Полторак повідомив, що наразі кардинально збільшена чисельність ЗСУ. "Чисельність Збройних сил була збільшена практично вдвічі і досягла 250 тисяч чоловік. Суттєво був нарощений бойовий склад ЗСУ", - повідомив міністр. Так, загальна кількість бригад, полків зросла з 99 у 2014 році до 142 на зараз.

Також міністр доповів про удосконалену загальну структуру ЗСУ, відновлення структури мобілізаційної готовності, створення нової системи тероборони, покращення грошового забезпечення, технікою та озброєнням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 92% особового складу ЗСУ є професійними військовими, - Полторак

"Зараз перший етап реформ на стадії завершення, треба переходити на наступний - другий, і нам треба чітко розуміти пріоритети — ракетобудування, підвищення можливості ППО, впровадження нових технологій і рішень щодо системи радіоелектронної боротьби та ін.", - зазначив Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143727
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь вместо Полторака у нас будет генерал Шойгу , зебилы радуйтесь Первый этап реформы ВСУ находится на стадии завершения, надо переходить на следующий: нам надо четко понимать приоритеты, - Полторак - Цензор.НЕТ 4056
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Поподробнее можна? И какой зебил это сделал?
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первый этап реформ армии завершается урезанными пайками
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Поподробнее можна? И какой зебил это сделал?
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Він правий. Нова влада зупинила реформу харчування "Суд 2 серпня ми програли, адже суддя Мазур не розблокувала наказ №90 про перехід на нове харчування. Отже, найімовірніше, що цього року запланованого переходу військових частин на нормальну їжу не буде",
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що цікаво, подивися нижче, як зебіли Rem Mer, Виктор Потоцкий, Beer Bear, Simon Bolivar та інші галасують проти ЗСУ...
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звільнені давно.
лишились українські громадяни, які мають свою позицію і власну мотивацію відстоювати інтереси держави.
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Воно цього не зрозуміє. Там методичка і гонорар
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видимо петины дружбаны остались без бабла в офшорах, вилл в испаниях и откатов
печалька ))
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Реформа это когда тебя и всех пецыных хенералов вздернут на верёвке
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Теперь вместо Полторака у нас будет генерал Шойгу , зебилы радуйтесь Первый этап реформы ВСУ находится на стадии завершения, надо переходить на следующий: нам надо четко понимать приоритеты, - Полторак - Цензор.НЕТ 4056
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Это связано с рядом факторов ", - сообщил Полторак

Тотальное воровство - сущность укр общества со времен Рюрика.
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следующий этап отставка. или уже договорился?
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Ага, добробаты расформированы, добровольцы в тюрьмах. Те, кто остался воевать не хотят. 5 лет успешной реформы налицо.
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Що він звиздить "в 2012-2013 роках ...ЗСУ з початку агресії Росії проти України не були достатньо спроможними захистити територіальну цілісність і виконати свій функціональний обов'язок"??
Та взагалі Збройних сил тоді в Україні не стало... Не було боєздатних частин. Навіть на придушення Майдану Гідності не могли доїхати якихось 400 км.
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ну иногда это и хорошо
потому что защитников овоща тоже надо нормально кормить
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Крок 2. Всіх морадерів свинарчуків за грати. З конфіскацією награбованого.
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Міняй методичку. Вибори закінчились. Свинарчуків виправдали
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Первий этап реформи:
Взорвал 5 артскладов
Орденом мужества за организацию Дебальцевского, Иллвайского котла,.ДАП.
Как заявил Министр оборони Канади Харджит Саджан, оборудование переданое от иностранных партнеров украинським ЗСУ не используетя
Демотивация
Недокомплект личного состава в зоне боевих действий до 50%
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