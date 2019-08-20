 "З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі

Про це Макрон заявив під час спільного спілкування разом із президентом РФ Володимиром Путіним з пресою в Борм-ле-Мімоза, на півдні Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, президент Франції зазначив, що президент України Володимир Зеленський зробив "кілька короткострокових заходів" з метою зміни ситуації на Донбасі.
"Необхідно зауважити, що є з боку Зеленського ціла низка мужніх кроків, вчинків у цьому конфлікті, який триває вже п'ять років, і який просто привів до того, що цивільне населення живе в жахливих умовах", - заявив Макрон.
При цьому президент Франції наголосив, що "необхідно пам'ятати про регіональну роль Росії".
"Я сподіваюся, що за наступні години, дні, місяці ми знайдемо, знайдемо нову динаміку, і те, що нам дасть змогу корисно обговорити і просунутися вперед. Є, звичайно, питання у безпековій сфері", - сказав Макрон.
"Ми маємо проводити саміт "нормандської четвірки" за умови, якщо буде справді досягнуто відчутних результатів, а не зустріч заради зустрічі. І ми обговорюємо все ті кроки, які ми можемо вжити з кожного боку. Через кілька днів буде проведено зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну "нормандську зустріч" на вищому рівні", - додав президент Франції.
Французи ніколи за останні століття нічого доброго не зробили для України, тільки шкодили і сприяли поневоленню українців іноземцями. Так було під час розпаду Речі Посполитої, першої світової війни, другої світової війни і зараз. Як можна йти на попятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії ..., сприяє міжнародному тероризму. Російські гроші не пахнуть тому чого тільки не зробиш для отримання бабла сколоченого на крові, а демократія і справедливість почекають. І так було практично завжди. Німеччина Франція в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти і соратники Кремля. А сьогоднішня наша влада імпотентна, продажна, і здасть все Московії. Тоді повинно вступити право народної доцільності по захисту незалежності України силовими методами, зруйнувати це осине гніздо, в іншому разі втратимо незалежність.
Єдині хто ще може нам допомогти і бореться з московською заразою США і Великобританія, Польща, прибалти. З ними треба вести мову і організовувати опір Москві.
Так само як ленін заключив колись " Брестський мир "
Зараз вони нам невігідні і був шанс з них вийти - Про це казав Безсмертний !
А за мість того , що б вийти ТВІЙ зе вигнав Р .Безсмертного !! І такі якти ниють , що винуватий Порошенко !
)))
новость настолько значительная, что Цензор ее выделил жирным цветом.... Да уж...
За названі Макроном «мужні кроки» Україна заплатила життям своїх героїв.
Виглядає по блюзнірськи. Надання автономії Донбасу, амністія бойовиків, вибори під дулами автоматів теж назвуть «мужніми» кроками?
Нічого не почув про заручників Кремля, в тч Сущенка.
"Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. "(с)
Для высших дипломатических кругов - работа профессионала!
2. Перемир'я - якого немає бо вже загинуло 12-13 воїнів і бачать його лише той хто хоче його бачити.
3. Дзвінки путлеру з проханнями повпливати на терористів, так ніби кацапських військ там немає і не вони керують парадом. Те що попередній президент говорив на заході що тут кацапські війська, двома дзвінками нинішній гарант відкинув стан з розумінням ситуації в 2014 рік на початок війни. вже і путлера запросили в Францію як миротворця.
4. Скасування параду військових. В час ВІЙНИ ПАРАД ЦЕ НЕОБХІДНО, ЦЕ ПІДТРИМКА І ШАНА ЛЮДЕЙ ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ ТЕБЕ І КРАЇНУ І ДОЗВОЛЯЮТЬ ТОБІ РОБИТИ МУЖНІ КРОКИ. Інакше парад військових, патріотів та простих небайдужих людей буде проходити на Банковій.
Та й взагалі ще пару таких кроків і Україну чекає велика біда
Правильно сказать, нужно не только помнить, а еще указывать ее место, а место и роль росии,это быть Европейской бензоколонкой, которой она и является.
"Нова реальність - Україна знову сприймається об'єктом в чужих розкладах. Так, Порошенко і МЗС заважали міжнародним договорнякам за спиною українців, і це останні пару років навіть дратувало наших партнерів. Тепер їм ніхто і ніщо не заважає домовлятися з Москвою так, як їм вигідно економічно. На фоні рецесії і ймовірної світової кризи - прибутки стають важливішими за принципи і міжнародне право.
Звідти і атмосфера зустрічі Макрона з Путіним на французському курорті неподалік Лазурного берега: компліментарна обстановка, радість президента Франції з приводу повернення РФ в ПАРЄ, анонс візита-відповіді Макрона в Москву, а головне - малоприховане задоволення обох від того, що українське питання тепер стане легше вирішити", - написав Ар'єв.
Він також звернув увагу на те, що українська влада ніяк не відреагувала на переговори Еммануеля Макрона і Володимира Путіна щодо Донбасу.
"Те, що це вирішення буде з суттєвими втратами для України, одних, зрозуміло, радує, інших не дуже хвилює. Сумно, що серед цих інших може опинитись і нова влада України, яка на ці перемовини про нас без нас наразі ніяк не відреагувала", - підсумував депутат.
https://prm.ua/********-znovu-spriymayetsya-lishe-ob-yektom-v-chuzhih-rozkladah-ar-yev-pro-peregovori-putina-i-makrona/
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2668979136498259?notif_id=1566279032574788¬if_t=notify_me
Только Эрдоган прямо сказал, что ЗЕлупе теперь рук не хватит браслетики надевать на пленных украинцев.
Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал ПутинИсточник: https://censor.net.ua/n3143686
Китайцям таки збираються продати Мотор-Січ.
Раніше СБУ запобігала цьому з міркувань нацбезпеки
Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді, - передає Економічна правда.
"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом", разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".
Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.
В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва.
ЗА ТО, ЧТО ХВПЛИТ ОН КУКУШКУ.
А за "мужественность" чмошника в кресле президента спросите у кадырова. Он вам расскажет. Иди в Ютубе сами посмотрите.
зеБилоидам такое нравится
второй олень простофиля Зеленский тоже думает договорится с Кгбистом путиным оккупантом Рассией.
Но опытный чекист ***** путин вас всех кинет, и ****** по полной. Вертел он вас на х....
***** путин и медведеву важно ОСЛАБИТЬ Украину, получить КОНТРОЛЬ над УКРАИНСКОЙ ВЛАСТЬЮ...над всеми ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМИ ВЕКТОРАМИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА... на МЕДВЕДЧУКА как члена и клана их семьи, и возложен этот «почетный» долг....и остальных холуев кремля Новинского, Бойка, Рабиновича, Шуфрича, кернеса, труханова..и так далее.