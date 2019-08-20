EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  10216  259
Все про:Зеленський (2432) Путін (10428) Донбас (12797) нормандська четвірка (523) Макрон Емманюель (273)

 "З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон висловлює сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Про це Макрон заявив під час спільного спілкування разом із президентом РФ Володимиром Путіним з пресою в Борм-ле-Мімоза, на півдні Франції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, президент Франції зазначив, що президент України Володимир Зеленський зробив "кілька короткострокових заходів" з метою зміни ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є низка питань, щодо яких ми маємо домовитися, - Путін про зустріч у нормандському форматі

"Необхідно зауважити, що є з боку Зеленського ціла низка мужніх кроків, вчинків у цьому конфлікті, який триває вже п'ять років, і який просто привів до того, що цивільне населення живе в жахливих умовах", - заявив Макрон.

При цьому президент Франції наголосив, що "необхідно пам'ятати про регіональну роль Росії".

"Я сподіваюся, що за наступні години, дні, місяці ми знайдемо, знайдемо нову динаміку, і те, що нам дасть змогу корисно обговорити і просунутися вперед. Є, звичайно, питання у безпековій сфері", - сказав Макрон.

Читайте: У Путіна відмовляються брати участь у нормандському форматі без "підготовки": Просто так проводити зустріч ми не хотіли б

"Ми маємо проводити саміт "нормандської четвірки" за умови, якщо буде справді досягнуто відчутних результатів, а не зустріч заради зустрічі. І ми обговорюємо все ті кроки, які ми можемо вжити з кожного боку. Через кілька днів буде проведено зустріч наших дипрадників для того, щоб підготувати наступну "нормандську зустріч" на вищому рівні", - додав президент Франції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143724
 
 
 Топ коментарі
 
Мужественная сдача позиций, это что то новенькое в истории воинского исскуства
 показати весь коментар
 
Макрон, будьте добры, засуньте себе в известное место "региональную роль рыфляндии".
Вам мало было спровоцированных беспорядков?
"Краткосрочные мужественные шаги"? Гребаный балет.
Далі буде.....
 показати весь коментар
 
1) заборонив стріляти
2) відвів війська
3) наказав розібрати укріплення.
сук@, одні мужестєвнні шаги....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
"Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов". -Таки да :Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны.И : Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Франції!

Французи ніколи за останні століття нічого доброго не зробили для України, тільки шкодили і сприяли поневоленню українців іноземцями. Так було під час розпаду Речі Посполитої, першої світової війни, другої світової війни і зараз. Як можна йти на попятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії ..., сприяє міжнародному тероризму. Російські гроші не пахнуть тому чого тільки не зробиш для отримання бабла сколоченого на крові, а демократія і справедливість почекають. І так було практично завжди. Німеччина Франція в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти і соратники Кремля. А сьогоднішня наша влада імпотентна, продажна, і здасть все Московії. Тоді повинно вступити право народної доцільності по захисту незалежності України силовими методами, зруйнувати це осине гніздо, в іншому разі втратимо незалежність.
Єдині хто ще може нам допомогти і бореться з московською заразою США і Великобританія, Польща, прибалти. З ними треба вести мову і організовувати опір Москві.
 показати весь коментар
 
 
Читаешь комментарии и тихо оху..шь... Порошенко подписал минские соглашения, мало этого, как он сказал - он вместе с Меркель составлял текст этих соглашений. И ничего, молчали в тряпочку. Теперь, когда идет речь об их выполнении - слышен визг. Логика где?
 показати весь коментар
 
виконувати мають обидві сторони. Не може бути такого, щоб одна сторона виконувала, а друга саботувала повязані між собою пункти одного плану дій.
 показати весь коментар
 
 
Денис - мінськи угоди були ВКРАЙ потрібні САМЕ тоді , щоб якось зупинити ворога !
Так само як ленін заключив колись " Брестський мир "
Зараз вони нам невігідні і був шанс з них вийти - Про це казав Безсмертний !
А за мість того , що б вийти ТВІЙ зе вигнав Р .Безсмертного !! І такі якти ниють , що винуватий Порошенко !
 показати весь коментар
 
Это геи нам будут рассказывать о мужестве? 73% включите мозги!!!
 показати весь коментар
 
 
Це ти себе оцінюєш в 19% ? Але ж ти більше ніж на 18,9 % не тягнеш... "З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 948 "З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 948 "З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 948
 показати весь коментар
 
Ты один такой суперидиот, что за тебя 19% накинули?
 показати весь коментар
 
Макарон оказазался подфуйленышем похлеще мертвечука.
 показати весь коментар
 
 
у путінського сцикуна серьезна міжнародна підтримка
 показати весь коментар
 
 
Минские договоренности - это план Путина! Минские договоренности Украине не может принять потому что Минские договоренности - это полная и безоговорочная капитуляция Украины со сдачей Крыма и Донбасса!
 показати весь коментар
 
 
Рівно сто років тому три країни Польща, Німеччина і Московія задушили Українську Народну Республіку і здали кацапстану. Сьогодні все повторюється, Німеччина, Франція і Мордор.
 показати весь коментар
 
 
Причина тої здачі була не в тому, що задушили. Причина була в тому, що Вінниченко та Петлюра організували заколот проти Скоропадського і скинули проукраїнського і дієвого Гетьмана. Після того доля України була вирішена в руслі, якому ти назвав.
 показати весь коментар
 
 
Хто знає, може через сто років історики теж напишуть, що причина здачі в тому, що 73% скинули проукраїнського і дієвого Президента.
 показати весь коментар
 
 
союзники - это предатели, которых купить на раз два!
 показати весь коментар
 
 
ну, да - купують... Але, коли був Петро - він їм обламував такі спроби.
 показати весь коментар
 
Макрон хоче підсластити пігулку, яку він приготовив Україні зустрівшись з пуйлом. Якщо є гроші, то яке може бути міжнародне право? А французькому бізнесу стосунки з Рашою вигідні. А Макрон від французького бізнесу залежний. От і весь Макрон
 показати весь коментар
 
 
Як на мене, то Вовіку треба зустрічатись з Борисом Джонсоном, а не з Макроном, або Меркель.
 показати весь коментар
 
 
@"Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов", - Макрон@

)))
новость настолько значительная, что Цензор ее выделил жирным цветом.... Да уж...
 показати весь коментар
 
 
это прозвучало приблизительно как родители утешают ребенка : "Ты у нас самый умный , ты у нас самый красивый, только не плачь " ))))
 показати весь коментар
 
 
Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 11 часов назад

За названі Макроном «мужні кроки» Україна заплатила життям своїх героїв.
Виглядає по блюзнірськи. Надання автономії Донбасу, амністія бойовиків, вибори під дулами автоматів теж назвуть «мужніми» кроками?
Нічого не почув про заручників Кремля, в тч Сущенка.
 показати весь коментар
 
"Запад оказался продажной девкой," Мені страшно подумати,ким тоді "оказалась" Україна,яка під час війни свідомо вибрала у владу тих,хто здає її з потрохами? Думаєте той хто обирав ,не знав? Знав і обрав саме для того, бо підсвідомість не сховаєш.
 показати весь коментар
 
 
Засвітив червоні труселя перед народом..Хула правда не злякав, але згуртував "нарід"
 показати весь коментар
 
 
Цитата:
"Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. "(с)
 показати весь коментар
 
 
При этом президент Франции подчеркнул, что "необходимо помнить о региональной роли России"- ужо не жабоеды с фрицами,слившие часть Украины куйлу в минске ,создавшие кровопролитие и разрушение в Украине по велению рашиста,играють для Украины региональную роль...арашистский окупант и агресор...
 показати весь коментар
 
 
Для простых людей - ********!
Для высших дипломатических кругов - работа профессионала!
 показати весь коментар
 
 
"Мужні кроки", це ж які. 1. Відвід наших військ на 900 метрів в глиб,залишивши терористам ту територію, яку наші хлопці сантиметр за сантиметром визволяли рясно поливаючи кров'ю, а він спитав в жителів Станиці Луганською чи хочуть вони того відведення і як їм зараз там живеться, а чи знає він що туди постійно ходять бойовики передягнувшись в цивільний одяг.

2. Перемир'я - якого немає бо вже загинуло 12-13 воїнів і бачать його лише той хто хоче його бачити.
3. Дзвінки путлеру з проханнями повпливати на терористів, так ніби кацапських військ там немає і не вони керують парадом. Те що попередній президент говорив на заході що тут кацапські війська, двома дзвінками нинішній гарант відкинув стан з розумінням ситуації в 2014 рік на початок війни. вже і путлера запросили в Францію як миротворця.
4. Скасування параду військових. В час ВІЙНИ ПАРАД ЦЕ НЕОБХІДНО, ЦЕ ПІДТРИМКА І ШАНА ЛЮДЕЙ ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ ТЕБЕ І КРАЇНУ І ДОЗВОЛЯЮТЬ ТОБІ РОБИТИ МУЖНІ КРОКИ. Інакше парад військових, патріотів та простих небайдужих людей буде проходити на Банковій.
Та й взагалі ще пару таких кроків і Україну чекає велика біда
 показати весь коментар
 
 
мужня здача позицій та завоювань от як це зветься
 показати весь коментар
 
 
При этом президент Франции подчеркнул, что "необходимо помнить о региональной роли России".

Правильно сказать, нужно не только помнить, а еще указывать ее место, а место и роль росии,это быть Европейской бензоколонкой, которой она и является.
 показати весь коментар
 
ЛИБО ВЫ ПУТИНА ЗАКОЛПАШИТЕ !!! ЛИБО МЫ ВАС ВСЕХ ПЕРЕКОЛПАШИМ !!!
 показати весь коментар
 
Так.Немає кому пояснити Макрону,що за жахливі умови життя цивільного населення за всіма міжнародними нормами відповідає окупант.
 показати весь коментар
 
 
Після приходу нової влади Україна втратила суб'єктність у міжнародній політиці і знову стала лише об'єктом у чужих переговорах та домовленостях. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Володимир Ар'єв, коментуючи переговори президентів Франції і Росії щодо України, які відбулись вчора, 19 серпня.

"Нова реальність - Україна знову сприймається об'єктом в чужих розкладах. Так, Порошенко і МЗС заважали міжнародним договорнякам за спиною українців, і це останні пару років навіть дратувало наших партнерів. Тепер їм ніхто і ніщо не заважає домовлятися з Москвою так, як їм вигідно економічно. На фоні рецесії і ймовірної світової кризи - прибутки стають важливішими за принципи і міжнародне право.
Звідти і атмосфера зустрічі Макрона з Путіним на французському курорті неподалік Лазурного берега: компліментарна обстановка, радість президента Франції з приводу повернення РФ в ПАРЄ, анонс візита-відповіді Макрона в Москву, а головне - малоприховане задоволення обох від того, що українське питання тепер стане легше вирішити", - написав Ар'єв.
Він також звернув увагу на те, що українська влада ніяк не відреагувала на переговори Еммануеля Макрона і Володимира Путіна щодо Донбасу.
"Те, що це вирішення буде з суттєвими втратами для України, одних, зрозуміло, радує, інших не дуже хвилює. Сумно, що серед цих інших може опинитись і нова влада України, яка на ці перемовини про нас без нас наразі ніяк не відреагувала", - підсумував депутат.

https://prm.ua/********-znovu-spriymayetsya-lishe-ob-yektom-v-chuzhih-rozkladah-ar-yev-pro-peregovori-putina-i-makrona/
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2668979136498259?notif_id=1566279032574788&notif_t=notify_me
 показати весь коментар
 
 
И этот тролит...
Только Эрдоган прямо сказал, что ЗЕлупе теперь рук не хватит браслетики надевать на пленных украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Найстрашнішше тут те, що у зе разом з медведчуківським шоблом є 300 голосів.
 показати весь коментар
 
Блин,читаю коменты и поражаюсь: ни один, из орущих про "зраду" не высказал что либо путное: "а что надо сделать для окончания войны". Мне любопытно, какой % орущих про "зраду", воюет на фронте, у кого там дети, мужья ? Подозреваю, что мизер, а прикрываться чужой спиной - это могем. "З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 7892 Если есть конструктив по окончанию войны - выложите! А бла-бла о Зе засуньте куда либо подальше.
 показати весь коментар
 
Ой) а где ты был с 14 года? Где? Или ты только сейчас проснулся или только сейчас при зеленой шмаркле вспомнил о войне? Шо припизидента в его же говно макают! Так привыкайте зеБЕнины телепузики!
 показати весь коментар
 
 
ты урод поедешь на донбасс жить? лучше его потерять совсем чем принять таким какой он есть сегодня. донбасс это камень на шее украины. почему вся украина должна страдать из за пары миллионов дебилов?
 показати весь коментар
 
шкода визнавати, але дебілів виявилося куди більше, ніш пара мільонів... і не тільки на окупованій території. Оцей - один з них.
 показати весь коментар
 
 
Ти дурілка рашистська! Хто з росії починав війну, той і повинен робити кроки для припинення війни! "З боку Зеленського є ціла низка мужніх кроків", - Макрон про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3204
 показати весь коментар
 
Это каких?) Наживаться на войне? Жрать шаурму и сливать УКРАИНУ?
 показати весь коментар
 
 
Глава государства-агрессора Владимир Путин пообещал проинформировать президента Франции Эмануэля Макрона о последних контактах с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Путин заявил переговорами с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал ПутинИсточник: https://censor.net.ua/n3143686
 показати весь коментар
 
понятно что европа хочет торговать с рашей а здесь украина. нам нужно расчитывать только на сша и англию. европа наш политический враг.
 показати весь коментар
 
А це вочевидь є епічний подвиг...

Китайцям таки збираються продати Мотор-Січ.
Раніше СБУ запобігала цьому з міркувань нацбезпеки



Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело в уряді, - передає Економічна правда.
"Надходження цих коштів до спеціального фонду вже передбачено пунктом 9 статті 11 закону про держбюджет України на 2019 рік - 2,8 млрд грн за курсом на момент прийняття держбюджету", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що ця умова - одне з ключових в узгоджених в уряді домовленостях між китайськими інвесторами і "Укроборонпромом", разом з передачею українській держкорпорації блокуючого пакета в розмірі понад 25% акцій з метою спільного управління "Мотор Січчю".
Джерело нагадало, що зазначений проект з питань розвитку авіадвигунового виробництва в Україні і будівництва великовузлового виробництва в китайському м. Чунцин було розпочато в 2015 році на базі договорів про співпрацю між "Мотор Січ", Skyrizon і Xinwei Group.
В його рамках українське підприємство в 2016 році вже отримало пільгове кредитне фінансування в розмірі 100 млн доларів, а в Чунцині до теперішнього часу розпочато будівництво складального виробництва.
 показати весь коментар
 
Тут не подкопаешся. Макрон прав. зеленский мужественно сделал ряд шагов. Все в сторону Киева.
 показати весь коментар
 
Конечно, это зелёное недоразумение им очень комфортное.. ."хероически молчит" и не требует изоляции россии, продолжения санкции и давления на Мордор! А то, что каждый день мы хороним бойцов, то Европе это пох#р, это же не их народ.
 показати весь коментар
 
 
ЗА, ЧТО КУКУШКА ХВАЛИТ ПЕТУХА?
ЗА ТО, ЧТО ХВПЛИТ ОН КУКУШКУ.
А за "мужественность" чмошника в кресле президента спросите у кадырова. Он вам расскажет. Иди в Ютубе сами посмотрите.
 показати весь коментар
 
Ситуация напоминает ту, когда опытные ловеласы уговаривают несмышленую девчушку, обещая разные неценные побрякушки, перед тем как жестко вставить. Зеленский, не разменивайся по мелочам. Посоветуйся с Трампом.
 показати весь коментар
 
 
Мужні кроки від ЗЕ будуть, якщо він навчиться, як Ізраїль посилати у сексуальну подорож кагулярів, нацистів і рашистів...
 показати весь коментар
 
 
мужественный слив украинских позиций!?
зеБилоидам такое нравится
 показати весь коментар
 
 
Это мы уже проходили, когда "мужественно" не поддавались на провокации и сдавали Крым вместе со всем оружием и военными складами. Турчинов даже награды раздавал за проявленное мужество.
 показати весь коментар
 
 
олень Макарон глупец он думает, что Рашка европейская демократичная страна.)) и сними можно договорится.) И что она будет действовать в Сирии с Ираном вместе с Европой, но это полный абсурд.

второй олень простофиля Зеленский тоже думает договорится с Кгбистом путиным оккупантом Рассией.
Но опытный чекист ***** путин вас всех кинет, и ****** по полной. Вертел он вас на х....

***** путин и медведеву важно ОСЛАБИТЬ Украину, получить КОНТРОЛЬ над УКРАИНСКОЙ ВЛАСТЬЮ...над всеми ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМИ ВЕКТОРАМИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА... на МЕДВЕДЧУКА как члена и клана их семьи, и возложен этот «почетный» долг....и остальных холуев кремля Новинского, Бойка, Рабиновича, Шуфрича, кернеса, труханова..и так далее.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору