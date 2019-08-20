 Є низка питань, щодо яких ми маємо домовитися, - Путін про зустріч у нормандському форматі

"Що стосується нормандського формату. Я справді вважав і зараз вважаю, що будь-яка зустріч, зокрема і зустріч у нормандському форматі, має приводити до конкретних результатів. І, на мій погляд, потрібно домагатися того, про що ми домовлялися раніше, безумовно, домагатися, йти до цієї мети. Ну, наприклад, ми свого часу, у 2016 році, пішли на значний компроміс, коли фактично видозмінили імплементацію закону про особливий статус Донбасу. Тоді колишній президент [України Петро] Порошенко наполягав на тому, щоб це було змінено. Нинішній президент, а тоді міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина пан [Франк-Вальтер] Штайнмаєр зробив компромісну пропозицію. Ми з цим погодилися, ми пішли на цей компроміс, щоб закон про особливий статус Донбасу був імплементований на тимчасовій основі в день голосування, а на постійній основі - після підведення підсумків та підтвердження результатів відповідними структурами ОБСЄ. Ну так треба це зробити нарешті, треба якось це оформити", - заявив Путін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
Він додав, що "те саме стосується деяких інших питань, наприклад питання, пов'язаного з амністією тощо".
"Є низка питань, щодо яких ми маємо домовитися. Ми, мені здається, сьогодні обговоримо цю тему, мусимо це зробити обов'язково. Але, на мою думку, альтернативи нормандському формату не існує і, безумовно, ми будемо його підтримувати", - зазначив російський президент.
У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, - з другого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти і докази, які Україна надає.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолете и окропил святой водой алтайские леса с связи с пожароопасной ситуацией в Сибири, сообщила пресс-служба Алтайской митрополии Русской православной церкви.
Воздушный крестный ход на вертолете с иконами божией матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская" был совершен 15 августа по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников. ваЗЕлиновый клоун продаст и Украину и маму и всех...
Він не зможе перейняти ініціативу перемовин.
Погодиться зі всім, що йому втулять.
- отмена всех санкций;
- признать Крым территорией РФ;
- федерализация Украины;
- особый статус ОРДИЛО;
- амнистия боевиков;
- внеблоковый статус Украины;
-. бла-бла-бла.... дальше вы все знаете....