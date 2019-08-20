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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:амністія (67) місцеве самоврядування (43) Путін (10428) нормандська четвірка (523)

 Є низка питань, щодо яких ми маємо домовитися, - Путін про зустріч у нормандському форматі

Президент Росії Володимир Путін заявив 19 серпня журналістам перед початком переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, що зустріч лідерів країн нормандського формату має привести до конкретних результатів

"Що стосується нормандського формату. Я справді вважав і зараз вважаю, що будь-яка зустріч, зокрема і зустріч у нормандському форматі, має приводити до конкретних результатів. І, на мій погляд, потрібно домагатися того, про що ми домовлялися раніше, безумовно, домагатися, йти до цієї мети. Ну, наприклад, ми свого часу, у 2016 році, пішли на значний компроміс, коли фактично видозмінили імплементацію закону про особливий статус Донбасу. Тоді колишній президент [України Петро] Порошенко наполягав на тому, щоб це було змінено. Нинішній президент, а тоді міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина пан [Франк-Вальтер] Штайнмаєр зробив компромісну пропозицію. Ми з цим погодилися, ми пішли на цей компроміс, щоб закон про особливий статус Донбасу був імплементований на тимчасовій основі в день голосування, а на постійній основі - після підведення підсумків та підтвердження результатів відповідними структурами ОБСЄ. Ну так треба це зробити нарешті, треба якось це оформити", - заявив Путін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

Він додав, що "те саме стосується деяких інших питань, наприклад питання, пов'язаного з амністією тощо".

"Є низка питань, щодо яких ми маємо домовитися. Ми, мені здається, сьогодні обговоримо цю тему, мусимо це зробити обов'язково. Але, на мою думку, альтернативи нормандському формату не існує і, безумовно, ми будемо його підтримувати", - зазначив російський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмови із Зеленським вселяють "обережний оптимізм", - Путін

У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії ведуться між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, - з другого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти і докази, які Україна надає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143722
 
 
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Вопросс один: когда ты сдохнешь падаль свинорылая.
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Віддай Крим і буде результат. Все інше - бла-бла.
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))))))))
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолете и окропил святой водой алтайские леса с связи с пожароопасной ситуацией в Сибири, сообщила пресс-служба Алтайской митрополии Русской православной церкви.
Воздушный крестный ход на вертолете с иконами божией матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская" был совершен 15 августа по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
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там вже партизанити не будуть.. китайцям полегшало
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Точно! А кремлівське ху..йло - воно і в Росії ху..ло. Тому немає чого про нього і згадувати.
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ПУТИНА ПОВЕСЯТ ИЛИ РАССТРЕЛЯЮТ.... ишь ты с китаецами лучше договаривайся... цинична потвора... простов Украине очередно чувырло чмо обрисовалось во власти дебил в кубе... вот Ху..ло свои рога и хвост распушил...бесенятко...
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20.08.2019 г.

Результаты внешнеполитической деятельности Зеленского начинают давать плоды. На переговорах Макрона и Путина при обсуждении ситуации в Украине, фактически игнорированны интересы Украины. Берется курс на молчаливое признание аннексии Крыма , при полном отсутствии реакции самой Украины, где ОПУ фактически взяло на себя функции министерства иностранных дел. Более подробно после полного анализа полученной информации и повторного подтверждения сообщений источников. ваЗЕлиновый клоун продаст и Украину и маму и всех...
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Та не брешить , хвантазер-портянка. Наоборот , Путин потерял инициативу , заерзал и обтекает. И єто только начало...
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Путлер- убийца проклятый,ты должен сгинуть.нечисть !!!
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Наш членограй буде сидіти на тій зустрічи і тільки кивати.
Він не зможе перейняти ініціативу перемовин.
Погодиться зі всім, що йому втулять.
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Вот интересно у них ладошки не пекут, после рукопожатий с этим упырём недомерком!
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Вова зє мовчки заливає Україну в унітаз цапової імперії... Далі буде чутно лише знайоме вже нам :"Все вирішили давно, без нас, нічого не можливо було змінити."
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Цікаво, а ЗеВлада віддасть пів України зразу, чи буде торгуватись на всю?🤔
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91 день президенства,121 день со дня избрания.Старая власть ещё на местах и бесчинствует..Каудильо кремлёвский не будет легитимным никогда,с ним ведут переговоры .как с неизбежным злом и пытаются хоть как-то на него влиять,не смотря на всё его коварство и лживость.Нам подают пример.Воевать,укреплять армию и вести переговоры с априорным злом..А вот с торговлей нужно завязывать,нужно шастающих туда облагать тройным налогом на армию.Даже пенсионеров.А ихних так вообще оббирать на армию согласно декларации и в 10кратном размере.Почему в ЕС трудней попасть,чем в Орду?
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"ряд вопросов В.В.Хуйла" для встречи:
- отмена всех санкций;
- признать Крым территорией РФ;
- федерализация Украины;
- особый статус ОРДИЛО;
- амнистия боевиков;
- внеблоковый статус Украины;
-. бла-бла-бла.... дальше вы все знаете....
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