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 Політика України, Суспільство
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Все про:діти (1637) Крим (7320) Кулеба Микола (24)

 Новий Кабмін має невідкладно зайнятися забезпеченням прав дітей в окупованому Криму, - Кулеба

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів робочі зустрічі з представником Президента в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, заступником прокурора АР Крим Анатолієм Коцурою та прокурорами прокуратури Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час зустрічей обговорювалися проблемні питання, пов’язані із захистом прав дітей. Зокрема, йшлося про отримання ними паспортів громадян України, перетин кордону дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які не мають опікуна/піклувальника, призначеного органами влади України, а також про представництво інтересів дітей, які проживають в АР Крим, в українських судах.

"На території Автономної Республіки Крим залишилося мешкати понад 450 тисяч наших дітей. Наразі низка процедурних питань щодо реалізації цими дітьми своїх конституційних прав не вирішена. На жаль, Міністерство соціальної політики, яке є центральним органом виконавчої влади і до компетенції якого належать питання прав дитини, ігнорує проблеми дітей, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вважаю, що з формуванням нового уряду нам необхідно невідкладно взятися за їхнє вирішення", – наголосив Микола Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитячий омбудсмен Кулеба прилетів до Грузії з'ясувати питання повернення в Україну 10 дітей

Уповноважений з прав дитини ініціюватиме перед новим Кабінетом Міністрів створення робочої групи за участі представників Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Державної прикордонної служби, громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав осіб, які проживають в АР Крим, для комплексного вирішення питань дітей на тимчасово окупованих територіях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143718
 
 
 Топ коментарі
 
Займіться ліпше проблемами України!
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каким образом?
на территории, подконтрольной властям Украины, все проблемы решены?
понаплодили всяких структур, которые НИХРЕНА решить не способны, но бюджет пиляют.
понаплодили ещё при порохе
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Это, как развитие горнолыжного спорта в центральной Сахаре.
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Вот такие заоблачные идиоты лезут всегда во власть
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что у зеленой плесени в голове одному богу известно(не в обиду крымским детям)
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Вот чем бы еще заняться? А может помощи у Крыма попросить?
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А как они там питаются, воды им там хватает? Может совсем перекрыть?
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каким образом?
на территории, подконтрольной властям Украины, все проблемы решены?
понаплодили всяких структур, которые НИХРЕНА решить не способны, но бюджет пиляют.
понаплодили ещё при порохе
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как там было в 2017 году помните ? если погуглить то найдете
....300 полицейских Крыма приступили к работе в Херсонской области ...мда даже зарплату получают
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Ну правильно, своих детей нет, займемся кацапскими. Рожать ведь некому - вся молодежь в ЕС батрачит. Спасибо Пете за безвиз!
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Будь ласка! В чем ты еще пороха обвинишь? Что 5 лет противостояли руским свиньям?
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Сам догадаешься или статистику прочитаешь? Украина за 5 лет разграбления соевыми ублюдками опустилась по всем показателям ниже плинтуса. Воевать собираешься? Вперед, голой жопой на танки. Из ВСУ идет массовой увольнение. Дураков больше нет. Или всем воевать, или только пи"деть.
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Ну так флаг тебе в руки и иди воевать под руководством главзебила, кстати а почему идет массовое увальнение из зсу? Порохоботы не хотят служить под руководством малоросов?
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У меня несколько друзей уволилось из ВСУ буквально недавно и положение на фронте я знаю из первых уст. Идет холод, распутица, мокрые окопы, тысячное одностороннее перемирие с ежедневными сепарскими обстрелами. Зачем все это, если можно в Польше спокойно, попивая пивасик с телочкой, заработать больше. Не Зеленский придумал такую соевую хитрожопую войну, когда одни гибнут, другие на этом зарабатывают, а третьи вообще не в курсе, что идет война. Зеленский пытается положить этому конец. Войну на истощение Украина не потянет.
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Я вас услышал, ну пусть зелуп прекращает войну, и всех по домам.почему он идет по стопам Порошенка? Кстати, новые генералы из зе команды требуют обращатся к ним товарищ, а не пан.
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А кому потрібне було це "протистояння"?! І в чиїх інтересах воно здійснювалось?!
До того ж - лише після ратифікації Римського статуту та проведення незалежних розслідувань, можна буде з впевненістю сказати хто там насправді чому (чи кому) протистояв.
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И посадить в тюрьму всех кто воевал, вот одна из сторон римського статуту.
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Эти кацапские личинки подрастут и будут убивать украинцев. Давайте, больше ада!
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Пора взагалі ліквідувати ці структури і посади непідконтрольних територій.
А то "замісник прокурора Криму", "представник президента в Криму".
Досить вже цих понтів.
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Это, как развитие горнолыжного спорта в центральной Сахаре.
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- Новая партия старушек?
- Это сироты.
- Тяжелое наследие царского режима?

Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев"
🤑
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Один вопрос. Каким образом новый кабмин может что-то кому-то обеспечивать на территории, которую Украина не контролирует, а страна-оккупант срать хотела на чьи-либо решения? Ну сумасшедший дом какой-то...
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Проблема в тому що на ці рішення ср*ть хотіли і самі "окуповані".
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Так пацан Кулеба должен же показывать хоть какую то деятельность кроме трёпа в телепрограмах, а тут как раз подходящая тема можна языком почесать, создать видимость дела и в тоже время ни-и-ичего делать не нужно... Новий Кабмін має невідкладно зайнятися забезпеченням прав дітей в окупованому Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8013
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С какого перепугу он что то должен. В Украине своих дел не впроворот.
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Кулеба, ты о чем? Может им пенсии начать платить с рождения?
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Что самое интересное, уже шестой год, как Крым не подконтролен Украине, зато есть прокуратура Крыма, нац полиция Крыма и ещё куча дармоедов опекающихся Крымом.
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- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. (c) "12 cтульев"
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простите конечно.... но странное правительство крыма создали.... крым окупирован 5 лет. ничего там уже украинским и даже не пахнет...(( всё ********* закрыла.пересадила. уничтожила.... и вот сидят себе прокуроры.судьи и министры крыма в киеве....и фантазируют себе сидя в креслах тёплых ничего не делая. не допрашивая никого. заочно судят и садят. заочно дистанционно помогаю детям...да заниматься бумагами...нарушениями нужно...но может не отдельным штатом за громадные зарплаты....неплохо сотрудники пристроились...с бумагами работать только...я считаю работа (блатная как говорят в народе...) может я не прав..но в этом есть доля правды так 100%((
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