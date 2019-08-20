 Новий Кабмін має невідкладно зайнятися забезпеченням прав дітей в окупованому Криму, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Під час зустрічей обговорювалися проблемні питання, пов’язані із захистом прав дітей. Зокрема, йшлося про отримання ними паспортів громадян України, перетин кордону дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які не мають опікуна/піклувальника, призначеного органами влади України, а також про представництво інтересів дітей, які проживають в АР Крим, в українських судах.
"На території Автономної Республіки Крим залишилося мешкати понад 450 тисяч наших дітей. Наразі низка процедурних питань щодо реалізації цими дітьми своїх конституційних прав не вирішена. На жаль, Міністерство соціальної політики, яке є центральним органом виконавчої влади і до компетенції якого належать питання прав дитини, ігнорує проблеми дітей, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Вважаю, що з формуванням нового уряду нам необхідно невідкладно взятися за їхнє вирішення", – наголосив Микола Кулеба.
Уповноважений з прав дитини ініціюватиме перед новим Кабінетом Міністрів створення робочої групи за участі представників Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Державної прикордонної служби, громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав осіб, які проживають в АР Крим, для комплексного вирішення питань дітей на тимчасово окупованих територіях.
на территории, подконтрольной властям Украины, все проблемы решены?
понаплодили всяких структур, которые НИХРЕНА решить не способны, но бюджет пиляют.
понаплодили ещё при порохе
....300 полицейских Крыма приступили к работе в Херсонской области ...мда даже зарплату получают
До того ж - лише після ратифікації Римського статуту та проведення незалежних розслідувань, можна буде з впевненістю сказати хто там насправді чому (чи кому) протистояв.
А то "замісник прокурора Криму", "представник президента в Криму".
Досить вже цих понтів.
- Это сироты.
- Тяжелое наследие царского режима?
Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев"
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