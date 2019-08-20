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 Економіка, Суспільство
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Все про:Газпром (443) Нафтогаз (572) вугілля (236) Герус (46) опалювальний сезон (219)

 Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус стурбований низькими запасами вугілля на складах генеруючих компаній перед осінньо-зимовим періодом, тоді як Україна готова до опалювального сезону на 65%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це він повідомив під час брифінгу.

"У нас є ситуація, коли в нас доволі низьке накопичення вугілля на складах, і у нас була гостра дискусія з компаніями теплового генерування", - сказав Герус.

Він заявив, що в діалозі з великими компаніями було підкреслено про неможливість використання запасів вугілля на складах як шантаж заради отримання високих тарифів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз"

Також Герус вважає, що зимовий період поточного року буде складним, оскільки існують спори з компанією "Газпром" (Росія) з приводу транзиту газу, які можуть вплинути на ринок газу в Україні.

Як повідомлялося, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 16 млрд кубометрів. "Нафтогаз України" планує до опалювального сезону накопичити в сховищах рекордні за останні роки 20 млрд кубометрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143714
 
 
 Топ коментарі
 
Какой такой газпром ? Опять начинается развод про газ из параши?
4 года без него обходились и тут бац, пришел зеленский и опять нужно закупать газ у "друзей"?
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Читайте між рядків, із-за судів з газпромом))) О пішла риторика зебільної команди, типу не потрібно було судитися. А при Пороху про таке не говорили. Плювати людям на ваші проблеми, ви при владі тож не скуліть як....., а вирішуйте проблеми, кому ви це кажете і на що натякаєте...
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При Порошенко такого не було, треба звати Баригу Роттердамського...
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Шо, опять замерзнем? Ну если как в предыдущие 5, то я согласен.
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А я нет, плохо очень.
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Напомним для порохоботов сейчас министр енергетики насалик ставленик пороха
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И что? Замерзал пять лет? Справлялись и без Газпрома как то, а тут сопли развесили.
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У вас до зими ще три місяці. От і робіть все щоб люди пережили її без проблем, а не вішайте лапшу на вуха!
А нездатні - йдіть геть!
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Кабмин сейчас от пороха, к пороху все претензии.
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Так получается президент не за всё отвечает в этой стране?!Так зачем же тогда Зеленский Пороха обвинял во всех смертных грехах,если это всё не его компетенция?
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Че тупой, сначала прочитай внимательно, когда новый кабмин от Зе начнет работать, тогда к Зе все претензии.
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Представляю ситуацию - если бы выборы в парламент были очередные , осенью . Вот они значит - прошли , пока то да сё , присяга - коалиция , "Кабмин Пороха" ещё работал бы до Нового Года ,, а Зеля президент уже 8 месяцев ,но везде не при чём ,, патамушо кабмин ещё Пороха , видите ли , пц Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 5297 . !!! А если бы парламентские были аж через год ,, Зеля был бы - не причём аж полтора года что ли Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 4955 .. ??? Нах... тогда он тогда вообще нужен , этот президент . Если он без кабмина НИКТО . !??
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Народу президент не потрібен, це зайвий, штучний інститут влади. Він потрібен клептократії, щоб розрулювати міжкланові конфлікти.
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та ладно шо кварталу в западло скинуться на уголь для страны....... шо при кучме шо при юще (про деффективного яныка вообще молчу) шо при шоколадном и эти тудаже, одни и те же мантры......... зима такая штука мы её каждый год не ждём а она приходит.....
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Я уже привык верить всему хреновому и сомневаться в хорошем. Эьль чудик лицо пока что полуофициальное, да? Ведь он представитель в подвисшем в воздухе Кабмине. Ладно, тогда подожду, пока он станет в официозе. Если состояние дел вдруг резко улучшится, то он точно врёт!
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Вот во время ВОВ Гитлер не торговал со Сталиным углем и газом
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мабуть і кордони були закриті і вагони ржд не шастали, і дипломатичні стосунки були розірвані. Педро нічого з цього не зробив. Правда про*бав парочку військових складів )))
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5 лет все возмущались
-Роттердам+
-Высокими тарифами
-Войной,которая якобы выгодна только Порошенко
-Тотальной коррупцией
Какие пункты из этого списка решила команда нового президента?!
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Таки да .. Придётся возвращать Роттердам ,, иначе , похоже замёрзнем . Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 4306 .
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Когда кабмином управляет торгаш с рынка, то ничего удивительного.
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пришли ПРОХФФЕСССОРЫ к власти- аплодисменты и поклон !!!
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Зебики, что за торговля на крови?
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Сила реформи Порошенко в том
Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

Нагадаємо, що НКРЕКП утворив президент П.Порошенко указом від 27 серпня 2014 року № 694. Пізніше - 22 вересня 2016 року - Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", яким було передбачено, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент.
КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП. Джерело:
Вот зто время поимели с народа миханаторы великие и ржут твари устанавливая тарифы необоснованные
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В башку частенько стали строки Дж. Лондона приходить: "Так заказывайте винтовки, - сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от. него слышали: - Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу".(с). Кстати, этот Мексиканец дрался для того, чтобы добыть денег для Хунты! Именно для Хунты. У Дж.Дондона- положительная и революционная Хунта.
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В слове - хунта ,нет ничего плохого . На испанском языке оно обозначает - собрание . Это только у кацапов оно означает - военную диктатуру . Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 9388 .
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Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус, слуга народа.

Ми , якось стали забувати про проблеми з топливом на зиму. Невже хазяювання слуг призводить до тих проблем, які уже успішно подолані. Питається , на фіга взялись , якщо недолугі. Мож , того. добровільно, щоби не бульо принудительно.
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Это такая тонкая подводка к тому, что:
зима будет сложная.... тарифы нельзя снижать и даже надо повышать ....и вообще лучше дружить с Газпромом......
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Ничего страшного, если быдло, выбравшие президентом инфантильного наркомана, чуток померзнет. Это даже полезно.
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Бггг...Вот это поворот... Зелебобики, ваш блазень в розовой двууголке с бубенчиками сделал вас. Порохоботы-то ожидали такого поворота, но для вас это нежданчик...И субсидию непременно нужно отменить...Нех@й...
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Готовят к покупке угля у сепаров и газа у Параши... Зебилы схавают.
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Зима будет сложной из за отсутсвия мощгов у зебобиков типа геруса...и никакие трускавецкие институты не помогут...
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столкнулись с реальностью...это вам не членом по роялю стучать. Профессионалов у вас нет , так, одни балаболы зебуины
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"Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров"

Рекордные запасы, но зима все равно будет "сложной"?
Походу, чуваки из тех, кого в Сахару запусти - они песок дефицитом сделают.
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Светлана Самборска

Смотрите, дорогие избиратели Зеленского. Сегодня во Франции Макрон и Путин обсуждают Украину. А ещё каких-то 4 месяца назад работал принцип «Ничего об Украине без Украины». Потому что есть такое понятие «субъектность». Это когда некто - человек, фирма, корпорация или страна - обладает достаточным влиянием по крайней мере для того, чтобы влиять на СВОЮ судьбу.
А когда нет субъектности, то судьбу такого лица решают другие. Ну, например, судьбу ребёнка решают другие люди. Или судьбу обанкротившейся фирмы. Или судьбу страны, проигравшей войну вчистую. Как судьбу Германии в 1945.
Понимаете, что вы сделали? Вы лишили Украину субъектности, так долго и тяжело зарабатываемой. И сделали вы это на ровном месте. Без поражения в войне, без какого-то чудовищного катаклизма, ввергшего целую страну в катастрофу. Без ничего. Украину взяли голыми руками, просто использовав вашу наивность, ваш подростковый инфантилизм, вас развели на эмоцию, как ребёнка красивым фантиком. Вам наврали с три короба - не только о войне, вон вчера Герус, ваш зелёный Герус заявил, что по формуле Роттердам+, оказывается, получается хорошая цена. И Свинарчук уже не коррупционер, а нужный на своём месте работник.
Вы понимаете, что получилось? Помните, когда-то была смешная история с индейцами, которые за стекляшки продали свою землю? Помните, конечно. Смеялись, наверное, над наивными индейцами. А знаете, чем вы отличаетесь от индейцев? Индейцы продали своё будущее за красивые стекляшки, которые для них какую-то ценность всё же представляли. А вы отдали своё и наше будущее НИ ЗА ЧТО. За лживые обещания, за наигранные ужимки, за кривляния нанятого клоуна.
Знаете, вы значительно хуже своих предков, которые 100 лет назад тоже продали Украину. Да-да, продали. Но те хоть действительно устали от войны, даже от двух - Первая мировая, потом гражданская. А вы от чего устали? Мм? За что вы продали будущее своих и наших - наших! - детей? Это простой вопрос. Ведь было очевидно же, что Зеленский не имеет квалификации для решения стоящих перед страной задач. Что единственный компетентный там - Коломойский, который очень компетентно будет обдирать страну. Уже кто-то посчитал, что за 3 месяца на 15 миллиардов гривен ободрал. И это даже не цветочки ещё.
И это я про реванш даже не вспоминаю. Про Портнова, Ефремова. Вам нравилось, когда вам врали, что Порошенко с Медведчуком что-то мутит? Как вам теперь Медведчук в Раде? Красиво?
Зачем вы это сделали? Вот чтобы что? Чтоб Порошенко насолить? За то, что страну сделал субъектной? Что армию возродил, которую теперь то закупок техники лишают, то строительство замораживают, что реформу питания уничтожают, что аэродром под застройку отдают. Так зачем вы это сделали? Зачем вы продали нашу субъектность, наше будущее в обмен на … чёрт, я не могу даже написать «красивая ложь», потому что, ну что красивого в кривляке. В обмен на что? В обмен на выросшие цены? В обмен на Медведчука в Раде? В обмен на выпускаемых преступников-сепаров?
Зачем вы это сделали? Правда. Чтобы что?
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Нас давно уже взяли голыми руками, с тех пор как мы подарили ядерное оружие. Теперь мы НУЛЬ!
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Мікола Азіров.

"А это значит, друзья мои, что жить стало веселее, жить стало лучше. Наши люди стали больше покупать, и это радует. Это очень отличный сигнал для нас".
"И после этого мне захотелось сплясать Вальс гопака, но я этого не сделал, потому что журналисты решили бы, что премьер-министр сошел с ума".
"Капуста, которая у меня под домом. Я ее с удовольствием ем. Она без всяких химикатов. И я не стыжусь этого".
"Ничего трудного в производстве памперсов нет. Если мы научились строить ракеты и спутники. То же самое относится и к пресловутым резиновым изделиям".
"Медицина - эта та отрасль, которая должна идти впереди, как дым от паровоза".
"Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього закону і їх роз'яснення потнікам податків"
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Вальс гопака.? Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 454 . Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 3190 ..Теперь его , похоже , собираются танцевать "маладые рехворматоры " из зе.ко.манды ( квартала 95 ) ..
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Воровать меньше надо....а то дорвались как мартыны до мыла...
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Увеличить себе зарплаты в десять раз, снизить цены на газ для Ахметова в пять раз, и вернуть Коломойскому миллиарды долларов - тут у Зеленского проблем нет, тут арифметика сходится. А вот уменьшить тарифы для населения, как обещал, и не заморозить людей зимой - тут у Зе и Ко сразу проблемы.
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не проблема, будем топить чиновниками, у нас их дох-я .
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Блд, все эти герусы, зеленские, мендели, шефиры, богданы, кубло сучье...Надеюсь все их нововведения в первую очередь @бнут по идиотам-зелебобикам...
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а ведь вам дебилам говорили про срыв отопительного сезона все по сценарию Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 8429 следующий шаг свалить все на папірєднікав бросіть плєбсу кость відє уголовних дєл по старой командє і так до мєстних виборов Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус - Цензор.НЕТ 8429 ну аж потом волос дибом будєт стоять
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"Жить будете плохо, но недолго " ((c) А.Г. Лукашенко)
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То починай готуватися- восени атомну станцію запускають, яку хy#ло будувало! Не марнуй часу на українських ресурсах- без тебе розберуться!
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Зеб, так ты президентских выборах разобрался так, что теперь заговорили о проблемах с отоплением зимой, разбиратель ты наш, несравненный.
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Ротердам плюс зупинили - нема вугілля.
Так же виходить ?
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Я так понимаю, что всеобщее благоденствие отменяется, начинается благоденствие избранных(в смысле избранных во власть, а не то, что вы подумали). Но обещания, г-н Герус, нужно выполнять. Так что валяйте.
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Только третий Майдан и возвращение Порошенко спасет Украину.
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ЗЄбіли, ви задоволені клоунами, котрих ви навибирали?
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Проблеми будуть у ЗЄкоманди, якщо їх тупі кретини вже готують народ України до капітуляцій перед Мородором.
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