 Зима буде складною через низькі запаси вугілля та спори з "Газпромом", - Герус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це він повідомив під час брифінгу.
"У нас є ситуація, коли в нас доволі низьке накопичення вугілля на складах, і у нас була гостра дискусія з компаніями теплового генерування", - сказав Герус.
Він заявив, що в діалозі з великими компаніями було підкреслено про неможливість використання запасів вугілля на складах як шантаж заради отримання високих тарифів.
Також Герус вважає, що зимовий період поточного року буде складним, оскільки існують спори з компанією "Газпром" (Росія) з приводу транзиту газу, які можуть вплинути на ринок газу в Україні.
Як повідомлялося, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 16 млрд кубометрів. "Нафтогаз України" планує до опалювального сезону накопичити в сховищах рекордні за останні роки 20 млрд кубометрів.
А нездатні - йдіть геть!
-Роттердам+
-Высокими тарифами
-Войной,которая якобы выгодна только Порошенко
-Тотальной коррупцией
Какие пункты из этого списка решила команда нового президента?!
Конституційний суд визнав неконституційними низку положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".
Нагадаємо, що НКРЕКП утворив президент П.Порошенко указом від 27 серпня 2014 року № 694. Пізніше - 22 вересня 2016 року - Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", яким було передбачено, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент.
КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП. Джерело:
Вот зто время поимели с народа миханаторы великие и ржут твари устанавливая тарифы необоснованные
Ми , якось стали забувати про проблеми з топливом на зиму. Невже хазяювання слуг призводить до тих проблем, які уже успішно подолані. Питається , на фіга взялись , якщо недолугі. Мож , того. добровільно, щоби не бульо принудительно.
зима будет сложная.... тарифы нельзя снижать и даже надо повышать ....и вообще лучше дружить с Газпромом......
Рекордные запасы, но зима все равно будет "сложной"?
Походу, чуваки из тех, кого в Сахару запусти - они песок дефицитом сделают.
Смотрите, дорогие избиратели Зеленского. Сегодня во Франции Макрон и Путин обсуждают Украину. А ещё каких-то 4 месяца назад работал принцип «Ничего об Украине без Украины». Потому что есть такое понятие «субъектность». Это когда некто - человек, фирма, корпорация или страна - обладает достаточным влиянием по крайней мере для того, чтобы влиять на СВОЮ судьбу.
А когда нет субъектности, то судьбу такого лица решают другие. Ну, например, судьбу ребёнка решают другие люди. Или судьбу обанкротившейся фирмы. Или судьбу страны, проигравшей войну вчистую. Как судьбу Германии в 1945.
Понимаете, что вы сделали? Вы лишили Украину субъектности, так долго и тяжело зарабатываемой. И сделали вы это на ровном месте. Без поражения в войне, без какого-то чудовищного катаклизма, ввергшего целую страну в катастрофу. Без ничего. Украину взяли голыми руками, просто использовав вашу наивность, ваш подростковый инфантилизм, вас развели на эмоцию, как ребёнка красивым фантиком. Вам наврали с три короба - не только о войне, вон вчера Герус, ваш зелёный Герус заявил, что по формуле Роттердам+, оказывается, получается хорошая цена. И Свинарчук уже не коррупционер, а нужный на своём месте работник.
Вы понимаете, что получилось? Помните, когда-то была смешная история с индейцами, которые за стекляшки продали свою землю? Помните, конечно. Смеялись, наверное, над наивными индейцами. А знаете, чем вы отличаетесь от индейцев? Индейцы продали своё будущее за красивые стекляшки, которые для них какую-то ценность всё же представляли. А вы отдали своё и наше будущее НИ ЗА ЧТО. За лживые обещания, за наигранные ужимки, за кривляния нанятого клоуна.
Знаете, вы значительно хуже своих предков, которые 100 лет назад тоже продали Украину. Да-да, продали. Но те хоть действительно устали от войны, даже от двух - Первая мировая, потом гражданская. А вы от чего устали? Мм? За что вы продали будущее своих и наших - наших! - детей? Это простой вопрос. Ведь было очевидно же, что Зеленский не имеет квалификации для решения стоящих перед страной задач. Что единственный компетентный там - Коломойский, который очень компетентно будет обдирать страну. Уже кто-то посчитал, что за 3 месяца на 15 миллиардов гривен ободрал. И это даже не цветочки ещё.
И это я про реванш даже не вспоминаю. Про Портнова, Ефремова. Вам нравилось, когда вам врали, что Порошенко с Медведчуком что-то мутит? Как вам теперь Медведчук в Раде? Красиво?
Зачем вы это сделали? Вот чтобы что? Чтоб Порошенко насолить? За то, что страну сделал субъектной? Что армию возродил, которую теперь то закупок техники лишают, то строительство замораживают, что реформу питания уничтожают, что аэродром под застройку отдают. Так зачем вы это сделали? Зачем вы продали нашу субъектность, наше будущее в обмен на … чёрт, я не могу даже написать «красивая ложь», потому что, ну что красивого в кривляке. В обмен на что? В обмен на выросшие цены? В обмен на Медведчука в Раде? В обмен на выпускаемых преступников-сепаров?
Зачем вы это сделали? Правда. Чтобы что?
"А это значит, друзья мои, что жить стало веселее, жить стало лучше. Наши люди стали больше покупать, и это радует. Это очень отличный сигнал для нас".
"И после этого мне захотелось сплясать Вальс гопака, но я этого не сделал, потому что журналисты решили бы, что премьер-министр сошел с ума".
"Капуста, которая у меня под домом. Я ее с удовольствием ем. Она без всяких химикатов. И я не стыжусь этого".
"Ничего трудного в производстве памперсов нет. Если мы научились строить ракеты и спутники. То же самое относится и к пресловутым резиновым изделиям".
"Медицина - эта та отрасль, которая должна идти впереди, как дым от паровоза".
"Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього закону і їх роз'яснення потнікам податків"
Так же виходить ?