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 Події
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 Ворог за добу 11 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

19 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, "з метою завдання найбільшого збитку нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат, споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу Водяного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Талаківки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Павлополя ворог застосував безпілотний літальний апарат, споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25), унаслідок чого 1 військовослужбовець дістав поранення. Також противник здійснив обстріл позицій поблизу Павлополя з автоматичного гранатомета;
- поблизу Лебединського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог 6 разів обстріляв наші позиції, під Павлополем було застосовано безпілотник, одного нашого воїна поранено, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі Світлодарська із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також повідомляється, що від початку поточної доби противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Талаківки з автоматичного гранатомета.

Ворог за добу 11 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143713
 
 
 Топ коментарі
 
Ребята, сколько можно писать про "режим прекращения огня", когда каждый день обстрелы, раненные и убитые? Или это ВСУ прекратило огонь по приказу сверху и находится в роли мальчика для битья?
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Одужання пораненому.

Про відповідь з нашого боку - жодного слова.
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ранен один, а в Днепре 5 скорых из аэропорта в Мечникова.. кто-то в штабе ОС врет безбожно
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Паникеры начинайте- вам врут, нельзя верить штабу ООС
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Если врали идя на выборы, с чего бы стали говорить правду сейчас?
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Штаб ООС не участвовал в выборах, не манипулируйте.Надеюсь что слова офицерская честь актуально для штаба ООС.
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Я так і не визначився ти він, вона, чи воно.
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главное еще штаны снять и повернутся кацапам сра...ми может тогда они перестанут стрелять или как твой говнокомандующий стать на колени к диркину и попросить прощение не стрелять. А прощение попросить что еще не всех украинцев уничтожил и не все земли захватил.
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Ребята, сколько можно писать про "режим прекращения огня", когда каждый день обстрелы, раненные и убитые? Или это ВСУ прекратило огонь по приказу сверху и находится в роли мальчика для битья?
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Одужання пораненому.

Про відповідь з нашого боку - жодного слова.
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Когда Тымчук в 2014 году писал про 500 убитых террористов, это было приятно руководству, но было обманом,созданием иллюзии победы .
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за усієї неповаги до рошенка , до покійного пана Тимчука я вимагаю поваги.
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щоб старші офіцери не покарали за порушення одностороннього перемир'я - дулю , може , хоч показали , хоча б в кишені !Як там порошенко казав - "героїчно спостерігають і не піддаються на провокації , а зрадники підступно порушують перемир'я - стріляють у відповідь ".
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нацизм , не фашизм .Хоча "совкИ" не розрізняють ."Какхая раазнітца".
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О-о, Касьянов обиделся что малой лайков. Украинцы уже начали понимать, что не нужно слепо доверять написавшему - Слава Украине, а еще и анализировать действия .
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Ви Касьянова і бірюкова не плутаєте часом ? Бо Касьянову я - довіряю.
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Ты стал на колени, как твой говнокомандующий перед чиченами вот и стой, за оскорбление духовное дыркина.
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та вашу ж дивізію - Ви ж можете знайти спільність ,злагоду - нам ще разом ворогам голови різати , дай Бог.Пропоную сперечатись - зліва направо , чи навпаки краще .
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про знищений добровольчий рух додайте.З аналізом - ким ,коли, навіщо ...
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Как добиться мира с гопником, который бьет тебя по роже? Ты уже и очки заранее снимаешь, синяки и шишки отмечаешь в тетрадке, и руки держишь по-швам - не помогает. Заграничные тетя Ангела и дядя Сэм опять же, призывают не сопротивляться и восхищены твоим мужеством - но морда почему-то все равно болит.
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