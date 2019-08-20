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Все про:Крим (7320) архієпископ Климент (26) ПЦУ (424)

 Кримська єпархія ПЦУ оскаржила в суді розірвання договору оренди кафедрального собору в окупованому Сімферополі

Управління Кримської єпархії Православної церкви України оскаржило рішення "арбітражного суду Республіки Крим" про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в окупованому Сімферополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кримський архієпископ Климент повідомив Кримській правозахисній групі.

За його даними, "21-й арбітражний апеляційний суд у Севастополі" 6 серпня прийняв скаргу до провадження. Єпархія просить скасувати ухвалене за позовом "міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим" рішення про "стягнення грошових коштів, дострокове розірвання договору оренди, примушення повернути нерухоме майно", йдеться в документі.

Засідання з розгляду апеляційної скарги призначене на 29 серпня.

Климент повідомляв, що окупаційна влада Криму вимагала від єпархії "звільнити приміщення" собору до початку березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму повторно відмовили в реєстрації української православної парафії, - архієпископ Климент

У березні "міністерство майнових і земельних відносин Криму" подало позов з вимогою дострокового розірвання договору оренди будівлі, де розташовується єдиний у Сімферополі храм ПЦУ. 28 червня "арбітражний суд" окупованого півострова задовольнив позов влади.

У липні Климент розповідав, що майно храму "розграбовано та поламано".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143712
 
 
 Топ коментарі
 
Раторгнуть договор с кацапской МП в Печерской Лавре???..ах да я забыл сепары хохлы малороссы в размере 73% выйдут на защиту МП, и кацапы там совсем не причём..
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Чтение комментов на цензоре стало веселым занятием. С добрым утром, Украина! Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 9511
Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 4489
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Раторгнуть договор с кацапской МП в Печерской Лавре???..ах да я забыл сепары хохлы малороссы в размере 73% выйдут на защиту МП, и кацапы там совсем не причём..
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олеже, твої пцу з уніатами в одній буді і виють вони в унісон разом с тобою.
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відтепер і ПЦУ визнало окупаційну владу - легітимною і справедливою.
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Ну хоча би не підхрюкують з мацьковським паханатом, як ти.
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вважаю визнання окупанта легітимним не підхрюкуванням , а швидше відвертим підмахуванням .
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А шо не так "виють" ПЦУ та уніати? Не лижуть дупу "старшім братьям" як МП, РПЦ та залишки КП?
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Вчера зебил Кримська єпархія ПЦУ оскаржила в суді розірвання договору оренди кафедрального собору в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 4151Stephan Bil утверждал, что МП - это настоящая украинская церковь. А Варфоломей специально её уничтожает, на что не имеет никакого права. Все кто не разделяет его мнения - кацапы и порохоботы.
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Зєля ватнік? Просіть його щоб кинули гранату в мокшанську церкву.
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Это как Валуева сравнить с Эйнштейном.
До чего же идиоты дошли - солдата отождествляют конторской моли-стукачу. Думай(те)
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Чтение комментов на цензоре стало веселым занятием. С добрым утром, Украина! Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 9511
Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 4489
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погано , що ПЦУ визнає окупаційну владу легітимною, правочинною.Чи задумуєтесь про наслідки ?!
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адміністрація непогано працює - я його в спам - а воно вже похрещене !
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дякую адміністратору чи адміністраторці за пильність .
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По его данным, "21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе" 6 августа принял жалобу к производству. Епархия просит отменить принятое по иску "министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым" решение о "взыскании денежных средств, досрочном расторжении договора аренды, понуждении возвратить недвижимое имущество", сказано в документе.

Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 29 августа. Источник: https://censor.net.ua/n3143712\\\\\\\\\\\\\

То есть, твари в платьях ПРИЗНАЛИ ОККУПАЦИЮ, обратившись с аппелляцией в место, где на бланке с ядерной курицей-мутантом пишет: Сраностополь, РК, РФ(!!!)

Во как! А стаду - высеры про бобренького дида на небеснай твердии, который запросто своих обидчиков "жарит вечно" Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 8568
Ничего страшнее нету за этого "милосерднячка", но попы побежали на суд оккупанта слезно просить не обижать их, то есть Яхве. Типо "не знают" что такое парашный "суд" то? До чего же хитрые ссущества, как говорящие змеи из их сказочек прям. Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 3343
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