 Кримська єпархія ПЦУ оскаржила в суді розірвання договору оренди кафедрального собору в окупованому Сімферополі

Як передає Цензор.НЕТ, про це кримський архієпископ Климент повідомив Кримській правозахисній групі.
За його даними, "21-й арбітражний апеляційний суд у Севастополі" 6 серпня прийняв скаргу до провадження. Єпархія просить скасувати ухвалене за позовом "міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим" рішення про "стягнення грошових коштів, дострокове розірвання договору оренди, примушення повернути нерухоме майно", йдеться в документі.
Засідання з розгляду апеляційної скарги призначене на 29 серпня.
Климент повідомляв, що окупаційна влада Криму вимагала від єпархії "звільнити приміщення" собору до початку березня.
У березні "міністерство майнових і земельних відносин Криму" подало позов з вимогою дострокового розірвання договору оренди будівлі, де розташовується єдиний у Сімферополі храм ПЦУ. 28 червня "арбітражний суд" окупованого півострова задовольнив позов влади.
У липні Климент розповідав, що майно храму "розграбовано та поламано".
До чего же идиоты дошли - солдата отождествляют конторской моли-стукачу. Думай(те)
Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 29 августа. Источник: https://censor.net.ua/n3143712\\\\\\\\\\\\\
То есть, твари в платьях ПРИЗНАЛИ ОККУПАЦИЮ, обратившись с аппелляцией в место, где на бланке с ядерной курицей-мутантом пишет: Сраностополь, РК, РФ(!!!)
Во как! А стаду - высеры про бобренького дида на небеснай твердии, который запросто своих обидчиков "жарит вечно"
Ничего страшнее нету за этого "милосерднячка", но попы побежали на суд оккупанта слезно просить не обижать их, то есть Яхве. Типо "не знают" что такое парашный "суд" то? До чего же хитрые ссущества, как говорящие змеи из их сказочек прям.