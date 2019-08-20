 Зеленський звільнив 14 голів РДА в Миколаївській та Черкаській областях

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать розпорядження президента від 19 серпня №262-№275 включно.
Зокрема, Зеленський звільнив двох голів РДА в Миколаївській та 12 у Черкаській областях.
Причиною звільнень є закінчення терміну повноважень президента України.
Зеленський видав розпорядження про звільнення:
А.Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області;
Л.Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області;
Є.Данченка з посади голови Уманської РДА Черкаської області;
В.Любомської з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області4
В.Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області;
В.Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області;
В.Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області;
О.Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області;
Д.Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області;
С. Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області;
І.Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області;
В.Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області;
І.Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області;
В.Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області.
И визит Нетаньяху - не помеха борьбе с барыгами и коррупционерами.
Хорошо покосил , неслабый такой уррожай .
«Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вчора переді мною вибачився, партія назвала таку комунікацію з журналістами неприпустимою», - написала Духнич 19 серпня у фейсбуці.
Вона також прокоментувала звинувачення у своїх оцінних судженнях щодо Бужанського.
«Мої оцінні судження будувалися на аналізі публічних постів пана Бужанського в мережі. Який писав про фатально негативну роль Революції гідності в житті країни, позитивно відгукувався про Сталіна і писав про те, що Віктор Янукович не був аж таким поганим президентом для України (нагадувати про розстріли людей і закони 16 січня варто?) Якщо всі ці пости ім'ярек зберіг на своїй сторінці, то про його погляди на світ і на життя багато хто дійде до того ж висновку, що і я», - додала Духнич.
Раніше в партії «Слуга народу» відреагували на образливе висловлювання Бужанського, обраного від цієї політсили народним депутатом, на адресу Духнич.
Його реакцію на слова Духнич у партії назвали «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією на оцінні судження стосовно особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків». Тому ми просимо представників засобів масової інформації утримуватися від такого роду оцінних суджень», - заявили в партії.
Під час інтерв'ю з лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим Духнич сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».
У відповідь Бужанський назвав Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Журналістка, своєю чергою, написала, що «відповідати панові Бужанському - це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальта», і закликала майбутнього народного депутата вибачитися перед її виданням.
Блогер Максим Бужанський балотувався в народні депутати від «Слуги народу» у 25-му окрузі в Дніпрі. Він відомий, зокрема, негативним ставленням до подій Євромайдану.https://www.radiosvoboda.org/a/news-duxnych-sluha-narodu-vybachennia/30118031.html
Тому й біснуються кремлеботи
- Суд пробачив Укртатнафті, нафтогазовій компанії Коломойського, штраф на 1 млрд грн, а НПК «Галичина», якою володіє олігарх, штраф на 326.9 млн грн
- МАУ заборгувала і не повертає державі 476 млн грн
- Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн, але вже навіть знятий з розшуку.
- Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн
- Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
- Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. В результаті держава втратила 7 млрд грн
- Прибуток "Укрнафта", співвласником якої є Коломойський, за перше півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень
- Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
Але мабуть цього мало, тому:
- Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол
- Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт»
- У МАУ намагаються через суд домогтися повернення 900 млн грн, заборона ВСУ стріляти під страхом кримінальної відповідальності, скорочення ВСУ, продаж права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс; відомою своєю співпрацею з ФСБ...
Продовжувати можна без кінця.
всі ці суддівські рішення. що ти перерахувало - то до Петруся, про якого ви верещали 5 років, що президент абсолютно не може ніяк керувати судами
Вчора їхав з риболовлі, заскочив на хвилинку в магазин. Поряд- бар, і бухі мужики саме Зеленського і обговорювали. Я ржав в голос.
-;Ти понімаєш, Саша, Зеленський- він наведе порядок! Зеленський- він як путін, як сталін!;
-;Ну так а шо, в росії он олігархів оцих нема, і люди живуть а не виживають!;
-;Як при союзі он було- всі рівні, а Зеленський- він наш, з народу!;
-;Порошенко розв'язав войну, а нада було всім до росії присоєдінятця!;
ДНО
Примітиви.
Але з купленими диплЬОмами, як і їхній чурбанчик.
результати виборів українці оегко прогнозували ще за 1-2 роки до виборів, тим не менш бружні порохоботи не постидалися розіграти спочатку подив від результатів, а потім "обурення"
Україну чекає бурхливий зріст найближчі 5 років
У вас з головою проблеми
Парашенко наще фсьо! А красти він був змушений щоб стати багатим і тільки тоді він зможе захищати простих українців! Бо поки він бідний, він ніч зробити не може! І правильно Парашенко робив, що торгував з расією та блокував створення і озброєння добробатів, тому що почалася б кровопролитна страшна бойня!
До речі, щодо ;воровства; Порошенка. Посилання якісь будуть, чи так, пук в калюжу?
скоро почуєш подробиці
Сем Кіслін. Особистий друг Трампа і радник адвоката Трампа - того самого Джуліані
Прогугли Сем Кислин
Наприклад
Сэм Кислин: "В США против Порошенко завели несколько дел, в том числе по краже миллиарда кредита МВФ"
🤔😂🤣😂🤣😂🤣😂
Блін, Адєсса, та це ж палєво!
Друг Трампа і радник адвоката Трампа - Джуліані
Обвинения Кислина в связях с русской мафией не то чтобы совершенно лишены оснований. Так, Кислин совершенно точно имел бизнес-отношения с Михаилом Черным (ударение на последний слог: в именительном падеже его фамилия звучит как «Черной», а не «Чёрный»), который, в свою очередь, действительно сотрудничал со знаменитой Измайловской группировкой (для идиотов из украинских СМИ: Измайловской, а не Солнцевской)...»
🤔
песики проти Трампа?))
Вашого «героя» викинули з України. Тепер його повернули. Міжнародний аферист знову грабує. Їжте та не обляпайтесь😱