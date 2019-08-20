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 Політика України
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Все про:Зеленський (2432) звільнення (616) РДА (114)

 Зеленський звільнив 14 голів РДА в Миколаївській та Черкаській областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив 14 голів районних державних адміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать розпорядження президента від 19 серпня №262-№275 включно.

Зокрема, Зеленський звільнив двох голів РДА в Миколаївській та 12 у Черкаській областях.

Причиною звільнень є закінчення терміну повноважень президента України.

Читайте також: Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА в шести областях

Зеленський видав розпорядження про звільнення:

А.Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області;

Л.Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області;

Є.Данченка з посади голови Уманської РДА Черкаської області;

В.Любомської з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області4

В.Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області;

В.Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області;

В.Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області;

О.Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області;

Д.Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області;

С. Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області;

І.Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області;

В.Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області;

І.Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області;

В.Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143711
 
 
 Топ коментарі
 
Діла Зеленського великі. Можна було усих звільнити за 5 хвилин під копірку. А цей звільняє вже місяць як. До кінця президентства вже недовго лишилось.
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Та я взагалі останнім часом в шоці. Таке враження що Зеленський розбудив в душах народу все те лайно що п'ять років перелякано дрімало.
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Оце такий нарІд.
Примітиви.
Але з купленими диплЬОмами, як і їхній чурбанчик.
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При Парашенке такого не было!
И визит Нетаньяху - не помеха борьбе с барыгами и коррупционерами.
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В Николаевской области при Порошенко правил бандиты
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Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях

Хорошо покосил , неслабый такой уррожай .
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Тобто він зібрав не свій врожай. Більше нема чого вирощувати?
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Ожидаем римейк х/ф фильма «Кто поедет в Трускавец».
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ты как обиженая соевая баба,которую не взяли в Трускавец,в каждом посту верещишь Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях - Цензор.НЕТ 1759
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робот, встанови собі у голову українську прошивку.
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сначала ты вытащи соевый чип ФСБ из своей головыЗеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях - Цензор.НЕТ 6797
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Діла Зеленського великі. Можна було усих звільнити за 5 хвилин під копірку. А цей звільняє вже місяць як. До кінця президентства вже недовго лишилось.
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Зє чис тка...а кого призначив замість звільнених? чи не тих, може, що люди, що там живуть, хотіли?
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Дык на пианинах видать не умели ...
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Потому что клавишы и струны разворовывали с первой ноты.
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Ты обвиняешь Зе в воровстве струн и клавиш? Офигел что-ли? Уволен без выходного пособия, скрытый порохобот☹️
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пжжллжвблщдв, пдьвжж.ьомтвдльп пдьвщдідьпт пдо бжвдьь!
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Звільняти не важко, а знайти потім відповідальних та чесних спеціалістів неможливо. Тому зараз наберуть усякий непотріб, який потім почне красти.
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Журналістка видання «Новое время» Ольга Духнич розповіла, що в партії «Слуга народу» перед нею вибачилися за образливе висловлювання Максима Бужанського, який у своєму Telegram-каналі назвав журналістку «тупою вівцею».
«Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков вчора переді мною вибачився, партія назвала таку комунікацію з журналістами неприпустимою», - написала Духнич 19 серпня у фейсбуці.
Вона також прокоментувала звинувачення у своїх оцінних судженнях щодо Бужанського.
«Мої оцінні судження будувалися на аналізі публічних постів пана Бужанського в мережі. Який писав про фатально негативну роль Революції гідності в житті країни, позитивно відгукувався про Сталіна і писав про те, що Віктор Янукович не був аж таким поганим президентом для України (нагадувати про розстріли людей і закони 16 січня варто?) Якщо всі ці пости ім'ярек зберіг на своїй сторінці, то про його погляди на світ і на життя багато хто дійде до того ж висновку, що і я», - додала Духнич.
Раніше в партії «Слуга народу» відреагували на образливе висловлювання Бужанського, обраного від цієї політсили народним депутатом, на адресу Духнич.
Його реакцію на слова Духнич у партії назвали «хоч і надмірною та неетичною, але достатньо зрозумілою реакцією на оцінні судження стосовно особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських політиків». Тому ми просимо представників засобів масової інформації утримуватися від такого роду оцінних суджень», - заявили в партії.
Під час інтерв'ю з лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим Духнич сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».
У відповідь Бужанський назвав Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Журналістка, своєю чергою, написала, що «відповідати панові Бужанському - це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальта», і закликала майбутнього народного депутата вибачитися перед її виданням.
Блогер Максим Бужанський балотувався в народні депутати від «Слуги народу» у 25-му окрузі в Дніпрі. Він відомий, зокрема, негативним ставленням до подій Євромайдану.https://www.radiosvoboda.org/a/news-duxnych-sluha-narodu-vybachennia/30118031.html
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Бужанський закінчив Трускавецький університет з червоним дипломом.
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Такі вибачення повинні буди люстрацією принародною.
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Петеботы всё судят по себе, шакаладным.
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лише тупо критикувати і нічого конкретно не пропонувати - це доля боягузів
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Фуххх... Наконец-то какой-то богдан подсказал шмаркле, кого оно имеет полномочия увольнять. А то циркачи... пардон, квартальничало с "увольнением" ментов, таможенников и лесничих.
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Зеленський все робить правильно.
Тому й біснуються кремлеботи
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Ось подивимось кого він правильно призначить.
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Кумівство, призначення російських агентів на ключові посади, вилизування дупці Коломойському- а це мільярди - Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ, якою володіє Коломойський
- Суд пробачив Укртатнафті, нафтогазовій компанії Коломойського, штраф на 1 млрд грн, а НПК «Галичина», якою володіє олігарх, штраф на 326.9 млн грн
- МАУ заборгувала і не повертає державі 476 млн грн
- Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн, але вже навіть знятий з розшуку.
- Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн
- Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
- Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. В результаті держава втратила 7 млрд грн
- Прибуток "Укрнафта", співвласником якої є Коломойський, за перше півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень
- Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
Але мабуть цього мало, тому:
- Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол
- Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт»
- У МАУ намагаються через суд домогтися повернення 900 млн грн, заборона ВСУ стріляти під страхом кримінальної відповідальності, скорочення ВСУ, продаж права на показ ;Слугі народа; російській компанії ;Яндекс; відомою своєю співпрацею з ФСБ...
Продовжувати можна без кінця.
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Зе не змінив ще жодного судді, всі судді за 5 років ретельно відібрані Петрусьом
всі ці суддівські рішення. що ти перерахувало - то до Петруся, про якого ви верещали 5 років, що президент абсолютно не може ніяк керувати судами
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Поведінка Зеленського дуже подобається бидломасі.
Вчора їхав з риболовлі, заскочив на хвилинку в магазин. Поряд- бар, і бухі мужики саме Зеленського і обговорювали. Я ржав в голос.
-;Ти понімаєш, Саша, Зеленський- він наведе порядок! Зеленський- він як путін, як сталін!;
-;Ну так а шо, в росії он олігархів оцих нема, і люди живуть а не виживають!;
-;Як при союзі он було- всі рівні, а Зеленський- він наш, з народу!;
-;Порошенко розв'язав войну, а нада було всім до росії присоєдінятця!;
ДНО
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Оце такий нарІд.
Примітиви.
Але з купленими диплЬОмами, як і їхній чурбанчик.
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Та я взагалі останнім часом в шоці. Таке враження що Зеленський розбудив в душах народу все те лайно що п'ять років перелякано дрімало.
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навіть тут, на Цензорі, Україна рахувала дні до кінця проклятої Рашенії
результати виборів українці оегко прогнозували ще за 1-2 роки до виборів, тим не менш бружні порохоботи не постидалися розіграти спочатку подив від результатів, а потім "обурення" Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях - Цензор.НЕТ 751 Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях - Цензор.НЕТ 751
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так, тепер у мене і моїх дітей з'явився Шанс, і ми його не втратимо
Україну чекає бурхливий зріст найближчі 5 років
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змирися з кінцем Рашенії нарешті, малорос
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Я не змірюсь з кінцем України, яку несуть такі як ви. Хочу зауважити, це немає нічого спільного з кінцем так званої Рошенії, яку ви та вам подібні вигадали. ☹️
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Україна починається там, де закінчується Рашенія, малорос
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У твоїх дітей з'явився шанс виключно загинути де-небудь в Сирії во славу РФ.
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прогнзи песиків-оналітегів всім відомі))
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вчора їхав з гостей додому, зупинився біля магазину, там бар поруч. мужики якраз політику обговорюють:
Парашенко наще фсьо! А красти він був змушений щоб стати багатим і тільки тоді він зможе захищати простих українців! Бо поки він бідний, він ніч зробити не може! І правильно Парашенко робив, що торгував з расією та блокував створення і озброєння добробатів, тому що почалася б кровопролитна страшна бойня!
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Тупиш, Адєсса.

До речі, щодо ;воровства; Порошенка. Посилання якісь будуть, чи так, пук в калюжу?
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ти тіко робиш вигляд чи дійсно такий тупий? тут уже сотні разів кидали матеріал про відкриття проти парашенки у США кримінальної справи звязку з розкраданням 1 млрд траншу МВФ а всого близько 8 млрд
скоро почуєш подробиці
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А ну ж виклади ще раз. Тільки на цей раз не на ;Рус-вєсну;.
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Господи! Ви у підвалі живете? Вся країна вже обсудила, а ці роблять вигляд, що ніч не чуємо
Сем Кіслін. Особистий друг Трампа і радник адвоката Трампа - того самого Джуліані
Прогугли Сем Кислин
Наприклад
Сэм Кислин: "В США против Порошенко завели несколько дел, в том числе по краже миллиарда кредита МВФ"
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якщо є відеохвернення Кислина до українців, то його транслюють любі ЗМІ, навіть Ю-туб))
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А можна посилання на цю брехню? Про Коломийського знаю, про Порошенко вперше чую🤔
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Сем Кислин
Друг Трампа і радник адвоката Трампа - Джуліані
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Хотите правду о Сёме Кислом, или обойдёмся? 😂🤣😂🤣😂
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В США його називали ;касиром російської мафії;.
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так, канал Прямий його називає аферистом. Давнього бізнес-партнера Трампа
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А що тобі Трамп?- Він танцює під дудку *****, ставленик Кремля.
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Трасп це США, не знав? А Петрусь його обдурив, тупо обдурив. Трамп дуже злопамятний, через жадібного Петруся Україна отримала проблеми у відносинах з США
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Американські ЗМІ уже відкрито звинувачують Трампа в роботі на Кремль.
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треба розхитувати човен на Майдан у США?
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Мені завжди смішно вислуховувати дурниці від кацапських тролів про Америку та Трампа. Де ж вас готують, таких «розумних»?🤔😄
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Воно вже в Україні. ЗеБені мають бути вдоволені. Ще один мафіозі повернувся щоб їх обібрати🤔
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Вони настільки обожнюють свого кумира, що їм на все начхати. Тільки б чергова серія про Голобородька вийшла.
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На жаль Україні потрібно буде сплатити за цю помилку. Я хочу сподіватись що не кровъю своїх синів та доньок. ☹️
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очередное совковое чмо. не важно где живет.
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«...Согласитесь, от торговца телевизорами до соинвестора полумиллиардного бизнес-проекта - значительная дистанция. Каким образом Кислину удалось её преодолеть? Здесь всё тоже, как говорится, не так однозначно. Одной из распространённых версий является такая: Кислин, имевший распространённые связи среди советской диаспоры в Нью-Йорке, тесно сотрудничал с быстро набиравшей силу русской мафией, помогая последней легализовать деньги, получаемые преступным путём. Согласно этой версии, Кислин был чем-то вроде инвестиционного банкира у мафиози, получая лично для себя лишь малую толику проходивших через него средств.
Обвинения Кислина в связях с русской мафией не то чтобы совершенно лишены оснований. Так, Кислин совершенно точно имел бизнес-отношения с Михаилом Черным (ударение на последний слог: в именительном падеже его фамилия звучит как «Черной», а не «Чёрный»), который, в свою очередь, действительно сотрудничал со знаменитой Измайловской группировкой (для идиотов из украинских СМИ: Измайловской, а не Солнцевской)...»
🤔
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ну от такі особисті друзі Трампа і радники у адвоката Трампа))
песики проти Трампа?))
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Ви про гроші які дав цей мафіозі на передвиборчу компанію Джуліані? Так це ніяк його не захистить.
Вашого «героя» викинули з України. Тепер його повернули. Міжнародний аферист знову грабує. Їжте та не обляпайтесь😱
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Украинские СМИ уже успели окрестить Кислина в зависимости от собственной редакционной политики кто «влиятельным американским бизнесменом, вхожим к Дональду Трампу», кто «обычным аферистом», а кто и вовсе «представителем "Солнцевской братвы", покорным "руке Кремля"».
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тобто, треба об'явити війну США?)) США то наш ворог і друг кремля?))
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А тобі все повоювати охота? Підказати адресу найближчого військомату?
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тільки що бачив , як фанатики Бариги його гівно їли !Ще й нахвалювали , казали , що мабуть ,шоколад їв їхній кумир напередодні.Клянусь здоров'ям дітей і онуків порошенка !
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Наберись сил, вам ще 98 ложек нужно осилить.
Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях - Цензор.НЕТ 6091
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